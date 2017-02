Strålende V65-omgang på Momarken

Stensvik Iver og kusk Åsbjørn Tengsareid. Tirsdag kommer de ut i V65-4. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Det er SVÆRT utfordrende å være spiller på Momarken denne tirsdagen, og nesten som vanlig er det vrient på en av våre absolutte favorittbaner! Vi spiller etter storcashen med frekke bonger, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V65-1 : 4 Høvding Jaros – Er best i innledningsløpet, og for oss er det en gåte at den blir litt undervurdert. Var faktisk ute som et sjettevalg når vi jobbet med dette tipset, og det blir helt feil. Gjorde comeback sist etter et lengre avbrekk, og den var god direkte. Kom etter hvert frem i dødens, var på vei til å gjøre et meget sterkt løp, men feilet så inn på oppløpet. Banen den dagen var TUNG, og det kostet å gjøre en jobb utvendig. Nå har den fått denne blåseren i kroppen, den kan ventes forbedret, og vi må bare prøve den. SKAL MED PÅ ALT!

V65-2 : 3 Aptitude – Blir HARDT betrodd denne tirsdagen, og kusken Odd Arne Sagholen tror mye på sin springer. Nå sist kodet den over i stengt posisjon på oppløpet, og den virket helt ubrukt når det skjedde. Er godt over middels fra start, og det meste taler for gratis tet. Er den på sitt beste, ja, da skal selvfølgelig sjansene være meget gode. Motivert favoritt, men vi vil gjerne se den i noen løp til før vi går ALL IN!

V65-3 : 2 Waldemar MM – Interessant monteløp med en del fine hester i grunnlaget på farten. Hesten vi plasserer først kommer ut etter pause, og er nybehandlet siden det siste løpet. Rapportene på den er veldig fine, og er denne som best, ja, da er den knallgod under sal. Kan åpne bak bilen, og sporet burde passe bra. VÅR IDE! PS. 1 Cristal BR – Kan være noe for de som jakter en skrell i dette monteløpet. Man skul huske på at denne ble ridetrent mye når den stod hos Tjomsland, og den så ordentlig fin ut under sal på Bjerke i monteprøveløpet. Sporet er bra, den er flink fra start, og den er aktuell som et sjokk om man spekulerer litt.

V65-4 : 1 Stensvik Iver – Må ha en STOR mulighet her om den ikke blir fast. Var klart godkjent som toer bak Mjølner Tore i løpet nest sist, og da skal man huske på at Stensvik Iver stod 20m bak nevnte hest… Nå sist feilet Stensvik Iver tidlig, men gikk et strålende løp etter denne galoppen, og den kom sterkt tilbake mot bedre hester enn hva den møter nå. Her blir en Mjølner Tore som sliter veldig med travet mye betrodd, og akkurat det kan ikke vi kjøpe. Nei, dette vinner Stensvik Iver om den ikke blir fast, og det er en BANKER for de med litt is i magen!

V65-5 : 11 Super Rina – Kan fort vise seg å være et spennende langskudd i et vidåpent løp! Her er det nemlig flott form, og den er spurtsterk når den får gå med i rygger. Nå sist ble det for langt frem, men den avslutter uansett strålende, og vi hadde 13 s 500m på klokken med krefter igjen. Det lukter bra fart på forestillingen nå, og da er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter. OBS! 3 California Estelle – Så meget bra ut etter pause sist, og den avsluttet sterkt etter et passivt opplegg. Får den ryggløpet sitt så er den vass, og den er tidlig aktuell.

V65-6 : 6 Republique – Er veldig motivert i finalen, og vi velger oss denne til dagens beste banker. Gikk flere helt strålende løp i tøffe omgivelser i fjor, og det beste løpet som den gjorde var nok på Bjerke 12.06, hvor den ble toer bak Glen Ord Superb. Travet da 14,4/3140mv… Nå er vintertreningen gjort unna, og det er dags for årsdebut. Innvendig tviler vi på at noen ønsker å svare, og dermed kan det bli gratis tet. I dette feltet er det ikke veldig mange tøffinger, og fra tidlig tet får nok Tom Erik Solberg dempe akkurat så mye han ønsker. Taper normalt ikke dette løpet om den er i nærheten av form, og vi går ALL IN!