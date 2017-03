Strålende V65-omgang på Solvalla

Torbjörn Jansson er aktuell på Solvalla. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Sportspills øvrige fredagsmeny:



Tabelltips: Her er vårt tabelltips for Eliteserien 2017

En deilig weekend venter, og ikke noe er bedre enn å starte den med lunsj på Solvalla. Her blir det som vanlig en internasjonal V65-omgang med start kl.12.45. Om kvelden knaller Biri til med en spennende V65-omgang kl.18.50, før Romme avrunder med et topp V64-spill kl.19.25.

Verdt å merke seg denne helgen er at vi kjører to V75-omganger. Undertegnedes hjemmebane, Sørlandet, arrangerer den norske på lørdag. Her starter V75-1 kl.15.00. Søndag er det også en vanlig V75-omgang fra Sverige (0,50 øre rekken), Halmstad står for løpene, og V75-1 starter kl.14.30

Nye sterke tips ble servert i Bergen 23. mars!

Det ble ny opptur for våre tips til Bergen Travpark denne torsdagen! Nettavisens lille V65-forslag på Kr.240 betalte ut fine Kr.1 717,-. Her banket vi blant annet 2-valget Tinn Jerker. I V5-spillet ble det også fullklaff for det minste forslaget, og her var innsatsen Kr.200,-. Her kunne man hente ut Kr.2 459,-.



PS! Vi har åpnet året på Bergen Travpark meget bra, og vi har allerede vært med på et par saftige oppturer! 23. februar innfridde Super Strong (17%), og Arthurian Hanover (9,9%) som deilige godbiter. På Eksperten ble det fullklaff for to flate bonger (fire andeler a Kr.500), samt to systemer (fire andeler a Kr.1 000). Utbetalingen ble meget fine Kr.21 672,-. Høydepunktet hittil i år på Bergen Travpark, kom 26. januar, hvor vårt V5-forslag på Kr.960 betalte ut storfine Kr.154 431,-.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Alt satt på Forus 21. mars!

Det ble NY suksess for de som tok rygg på undertegnedes tips på Forus denne tirsdagen! Absolutt alt satt, og Nettavisens lille V65-forslag på Kr.192 betalte ut Kr.2 084,-. I V5-spillet betalte Nettavisens lille bong på Kr.192 ut Kr.887,-. Tar du rygg på undertegnedes Forus tips?

Leirvåg med solide tips på Leangen 20. mars!

Leirvåg var i storform på sin favorittbane denne mandagen, og det ble en herlig opptur for de som tok rygg! I V5-spillet satt Nettavisens minste forslag på Kr.150 som et skudd, og betalte ut meget solide Kr.7 841,-. Supersjokket Byes Banker (3,3%) var trygt plassert på bongene. Prins Tom (2-valg) var en herlig tipsener, og DD-banker mot dagens største favoritt, Fjord Jerven.



Det ble også fullklaff i V65-spillet, og her betalte Nettavisens lille-bong på Kr.180 ut Kr.1 093,-. Du tar vel rygg på Leirvåg på Leangen?



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Solvalla innleder weekenden med en strålende V65-omgang, og dette er en omgang vi gleder oss til. Vi prøver å felle noen av dagens tyngste favoritter, og bankeren, ja, den hadde kun rundt 30% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut. Gå ikke glipp av følgende:

Dagens banker:

V65-1 : 4 Moni To Spare – Er en KANON i grunnlaget, og vi går på den som banker direkte etter pause. Vant, og var gnistrende god i årsdebuten i fjor, og den vant også årsdebuten i 2015. Kommer muligens ut skoløs for første gang i karrieren, og ingen bør få sjokk om denne plutselig knaller til med en lav 11-tid direkte. Tåler å bli brukt underveis, og vi kan ikke helt se hvem som skal kunne utfordre vår banker. ALL IN!

V65-2 : 11 Järvsöodin – Vi hadde banket denne med toppkusk. Dog tør vi ikke å banke Jan-Olov Persson. Han kjører her et nytt supertalent, og dette kan fort vise seg å være noe for storløpene litt senere på året. Det er nemlig en veldig fin 4-åring. Motivert favoritt, og den vinner om det ikke blir feil for kusken. 9 Kilerauen – Har stor fordel av distansen, og den er på riktig vei i regi Stian Eilefsen. Har nå fått to løp i kroppen etter pause, og det meste peker riktig vei. Får Reime til styringen så burde den fakta dukke opp på foto… OBS!

V65-3 : 5 Indra’s Secret – Denne ble vi veldig imponert av i debuten, og det virket til å være en traver godt utover det vanlige. Kom helt alene til mål etter å ha vandret utvendig leder, og vi hadde faktisk 10,7 s 500m på klokken som ubrukt… Da gikk den å lekte med ørene, og bare koste seg. Sporet er selvfølgelig ikke optimalt, men kommer den seg av gårde, ja, da skal det en god hest til for å stoppe den. Kan 14,0? SPILLES!

V65-4 : 10 Powerful Teemer – Var sensasjonelt god sist, og den gikk et helt rått løp etter en stor galopp da. Etter pause nest sist taper den kun for meget gode Trot Kronos… Blir ikke tatt på alvor denne fredagen, og selv om det er hardt i mot så gjør den seg garantert ikke bort. Hadde under 3% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og da må i hvertfall vi prøve oss. Skreller?

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 2 Vidivici CC – Gikk fullt godkjent etter pause sist, og det løpet gjorde nok veldig godt. Kan ventes MYE forbedret til denne oppgaven, og nå rykkes vel samtlige sko? Har matchet bedre hester enn dette, og den kan nesten ikke få et bedre løp. Skal stå først på ranken, og det kan være en banker for de frekke!

V65-6 : 15 Staro Kung Fu – Småskummel finale, og her kan det fort skrelle til. Vår ide har det ikke klaffet for på slutten, og den skal passes. Nå sist gikk den PIGG i mål etter å ha blitt kjørt i overkant passivt. Står ikke tilbake for disse, og med flyt på veien kan den felle alt. Settes frekt først.