Strålende V65-omgang på Øvrevoll

Fix Fox (som her vinner på Øvrevoll sammen med Carlos Lopez) blir klar favoritt i V65-3 på Øvrevoll torsdag kveld. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det nærmer seg helg og det nærmer seg altså OGP-helg på Bjerke. Der vår egen Lionel og Gøran Antonsen er det store norske håpet i selve Oslo Grand Prix søndag ettermiddag. Lørdagen byr på Gulljackpot i V75, mens altså søndagen byr på OGP og internasjonal V75-omgang.

Men før den tid skal vi gjennom en innholdsrik torsdag som innledes med V4-trav fra Umåker og etterfølges av V5-lunsj på Klosterskogen. Til kvelden er det doble V65-kjøringer her hjemme. Både Bergen travpark og Øvrevoll byr på flotte menyer i sine respektive stevner.

Nettavisens galoppeksperter hadde en fantastisk mai måned som kulminerte med tilnærmet storeslem på Bro Park forrige mandag. Der ble det kjempeklaff i både V64-spillet og V4-spillet.



I V64-spillet landet utbetalingen for seks rette på solide 33 089 kr. Nettavisens V64-forslag med innl.pris på kr 980 satt klokkerent. Det forslaget inneholdt 18 femmere (434 kr pr stk) og 119 firere (49 kr pr stk) og betalte tilbake 46 634 kr. Rangeringen var bunnsolid. I V64-6 hadde våre eksperter førstevalg på 3. valget Dardenne og i V64-5 hadde de fjerdevalg på 4,1 prosenteren og 7. valget 14 High As A Kife. Med banker på omgangens største favoritt 1 Sir Herman ble braksuksess. På Eksperten ble det treff for 13 andelslag.

Tre andelslag fire andeler a kr 250 - utbetaling 46 634

Et andelslag ti andeler a kr 100 - utbetaling 46 634

Tre andelslag fem andeler a kr 200 - utbetaling 46 634

Tre andelslag fem andeler a kr 300 - utbetaling 47 091

Tre andelslag fire andeler a kr 500 - utbetaling 49 070

Summa summarum ble det ca 650 000 kr innspilt, når vi tar med en drøss med femmere og firere på de minste forslagene. Totalt omsatte Nettavisen for ca 30 000 kr på Eksperten til V64-løpene på Bro Park i kveld, så avkastningen ble enorm.

I V4-spillet ble det ikke like voldsom utbetaling, men det aller minste V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 192) det betalte tilbake råflotte 5 026 kr.

Her er andre høydepunkter fra mai:

Strålende suksess på Øvrevoll torsdag 11. mai

Det ble full pott for absolutt alle tipsforslag til den store V65-jackpotomgangen på Øvrevoll torsdag. Det aller minste V65-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 162) satt klokkerent og betalte tilbake meget flotte 4 216 kroner. På Eksperten ble det da naturligvis treff på alle andelslagene som ble solgt og totalt ble det ca 120 000 kroner innspilt på Øvrevoll torsdag. Innsatsbeløp ca 45 000.

V65-systemfullklaff på Øvrevoll 17. mai!

Nettavisens galoppeksperter kom ikke helt i mål på de flate kupongforslagene i V65-omgangen på Øvrevoll på 17. mai. Disse fikk alle hhv tre og seks femmere (kr 187 per femmer). Men flere av systemene satt som de skulle og det var systemene som hadde banker på 4 Icecapada i V65-3 som også var hovedbankeren på onsdag! Systemet "BirgerV65Nasjonaldag3" (20 andeler a kr 200) betalte ut kr. 30 109 i ilkhet med systemet "BirgerV65Nasjonaldag6" (4 andeler a rr.1000) Begge disse systemene fikk to seksere pga en sen strykning. Systemet "BirgerV65Nasjonaldag1" (4 andeler a kr 1500) betalte ut kr 16 644.

Flott V4-klaff på Jägersro tirsdag 23. mai

Storskrellen 5 Stormy Ocean ble vrien å fange for våre galoppeksperter i V64-1 på Jägersro tirsdag kveld, men i V4-spillet ble det bra klaff. Det aller minste V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 192) det satt klokkerent og betalte tilbake pene 2 187 kroner.

Bra på Øvrevoll onsdag 24. mai

Det ble bra treff på Øvrevoll onsdag og det mellomstore V4-forslaget med innl.pris kr 480 gikk inn og betaltet tilbake pene 1 106. I V5-spillet ble det solide 11 217 kr i utbetaling og her ble det klaff for systemspillet på Eksperten (fire andeler a kr 750). Red Heart innfridde som DD-banker og de som fulgte våre DD-forslag kunne glede seg over meget spenstige 36,54 i DD-odds.



Små utbetalinger, men full pott på Jägersro onsdag 31. mai

Det ble en ganske favorittpreget V4-rekke på Jägersro onsdag, men Nettavisens aller minste V4-forslag (innl.pris kr 192) det satt uansett klokkerent og betalte tilbake 968. I DD-spillet satt vant bankeren 8 Rastapopoulus i DD-2 og Nettavisens DD-forslag suste inn til flotte 19,20 i odds.



Vurderinger til Øvrevoll torsdag 8. juni av Birger og Morten:

Det er atter en meget åpen V65-omgang på Øvrevoll torsdag kveld. Og da trenger vi en banker. Valget falt på 4 Fix Fox i V65-3/V4-1. Han har vunnet sine to første løp greit, og trener Hallvard Soma mener at gress skal være bedre enn sand som underlag. Moren Fortaleza har da også gitt avkom som er best på gress.

I V65-1 har vi god tro på toppvekterne 10 Arctic og 4 Avonbear. På en kort sprint har normalt ikke vekten så mye å si, den får større betydning jo lenger løpet er. Det er i hvert fall ingen tvil om at duoen møter enklere lag enn vanlig. 7 Magical Spring kan være et spennende drag. Sist på Jägersro ledet han med 60-70 meter på siste bortre. En sprint på gresset kan være det rette. Vi synes disse tre skiller seg litt ut i V65-1 og står på disse tre på de tre minste V65-forslagene.

Ellers er det mulig at det denne gang er 3 Majestic Max sin tur i V65-2. Svikt i banen er en fordel, og i skrivende stund er det ingen tvil om at han får nettopp det. Vi bankerspiller denne på det minste V65-forslaget, men løpet er ellers åpent og på de større V65-forslagene tar vi med samtlige seks startende.

PS: Hvis det blir veldig store nedbørmengder i natt og i morgen, kan det tenkes at løpene blir flyttet til sand. I så fall får vi se hva vi gjør, men vi satser på at løpene går på gress. Men kan det bli endringer på forslagene.