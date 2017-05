Superinteressant V65-omgang på Momarken

Åsbjørn Tengsareid og Fiobano. Tirsdag kommer de ut i V65-6. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En hektisk tirsdag venter, og her er det litt av hvert å glede seg til. Visby er først ut med en V4-omgang kl.12.20. Deretter venter en ny lunsj, og nå er det Forus sin tur. Her starter V5-1 kl.13.40. Om kvelden er det Momarken som står for den norske V65-omgangen, og løpene til den knallspennende omgangen er i gang kl.18.50. Axevalla er sist ut med en herlig V64-omgang, og V64-spillet starter som vanlig kl.19.25.



Momarken byr på en helt strålende V65-omgang denne tirsdagen, og det er en omgang vi som vanlig har jobbet godt med. Flere spennende objekter er pågang, bankeren er en hest vi liker, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V65-1 : 5 Opera – Er hesten for de som vil gå tynt. Har vunnet 8 av 19 løp, og det er snakk om en hoppe som er veldig bra på sitt beste. Vant sist, den er på vei mot toppformen, og mot en ikke avskrekkende motstand skal den stå først. Vi velger dog å gardere litt da hopper har det med å være variable.

V65-2 : 5 Zelov – Er en fintstammet hingst, og vi snakker altså om en bror til mer kjente hester som Cash Street/Restless Cash. Den har begynt bra, og det har blitt to sikre seire. Det vi ikke liker med den er at den er vel pigg underveis, og den har lagt litt av siste 100m i begge seiersløpene. Den må være mer rolig når distansen nå er 2640ma, ellers kan den bli plukket tilslutt. 2 Nonstop Racal – Her velger nok Vidar Hop ryggen til den store favoritten, og skulle den ruse litt unna som den pleier, ja, da er det ikke feil å sitte bak den… Formen er OK, dette kan bli dønn riktig, og vi dobler derfor opp bongene.

V65-3 : 8 Bol Brage – Er en fin 4-åring som lekte med en såpass bra hest som Frivoll Borken i debuten. Fikk så sine problemer, og den har vært lenge borte. Mjølnerød varsler om seiersambisjoner direkte, og feltes beste hest skal selvfølgelig stå først på ranken. Var uvirkelig nok et 5-valg når dette tipset ble lagt ut. 4 Vår Blesa - Blir ikke tatt på alvor, og den hadde 0,2% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut. Det er ingen stabil hoppe, men den er pågang, og nå sist satt den bom fast med absolutt alt igjen. Inntrykket var meget bra, og vi er klart inne på at den hadde slått Fjeldtora med luker. Spillerne er ikke med på notene, men feilfritt er denne minst like bra som den enormt store favoritten, 5 Fjeldtora…

V65-4 : 8 Aine GL – Er en av de bedre hoppene i årgangen, og den var fullt godkjent i årsdebuten sist, Var da ute mot MYE bedre hester enn dette, og på en ikke optimal bane gikk den 25,8 s 900m med litt krefter igjen. Kan ventes mye forbedret til denne oppgaven, og mot en relativt formløs motstand setter vi hjemmehesten først.

V65-5 : 9 Tojo Prinsen – Er bedre enn raden, og som helt uspilt må den bare prøves i dette jevne løpet. Så enormt bra ut på Åby sist, og den gikk i «strikkene» så det holdt da. Spurtet strålende via siste indre, og på klokken stod det 22,3 s 800m med krefter igjen. At den har fått «smake» pisken husker nok den til dette løpet, og får bare Per Arvesen til styringen sin, ja, da kan bomben være et faktum! Sjokker?

Dagens banker:

V65-6 : 8 Fiobano – Kan vi ikke gå i mot denne tirsdagen, vel vitende om at sporet ikke er det beste på en oppjaget sprint. Fiobano langspurtet bra etter pause på Biri nest sist, og da hadde vi 10,9 s 800m på klokken. Nå sist gikk den med en yankervogn på de trange svingene på Klosterskogen, og det var nok ikke helt optimalt. Fullførte uansett fint, og den var hakk i hel på hester som er «MILEVIS» bedre enn de den møter nå. Er kjapp i vei, og her søker nok Tengsareid fremover direkte. Bør ta seg av dette løpet selv om den skulle havne utvendig leder, og vi går ALL IN!