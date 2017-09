Superspennende V65-omgang på Biri

Da Vinci BR B.R. sammen med Lars Anvar Kolle (t.v) og Elin Brekke samt Helene Kolle og Lars Fredrik Kolle. Fredag starter den i monte på Biri. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

På Solvalla er det travfest denne helgen, og det skal altså kjøres tre dager på rad. Allerede til lunsj braker det løs med et herlig V65-spill. V65-1 starter kl.12.45. Biri står for den norske V65-omgangen, og her er man som vanlig i gang kl.18.50. Bergsåker er sist ut på fredag, og her starter V64-1 opp kl.19.25.

Det smeller ordentlig denne weekenden! Sjekk ut følgende:

På lørdag er det GULLJACKPOT i V75-spillet på Jarlsberg. Det er en svært utfordrende omgang som venter, og vi tror på storutbetaling! Samme dag er det JACKPOT i V65-spillet fra Harstad. Moroa fortsetter om søndagen med blant annet en EKSTRA V75-omgang på Solvalla, og her skal blant annet Svenskt Travkriterium kjøres. Som om ikke det var nok så er det også en internasjonal V65-JACKPOT på Momarken, og her ligger det hele 663 239 ekstra i sekserpotten.

Biri serverer en svært utfordrende V65-omgang fredag, og dette er en omgang som vi tror gir solid betalt. Da Vinci BR var LEKKER under sal på Sørlandet, og nå tror vi på ny seier for hesten til Helene Kolle. Vi banker den, og i tillegg banker vi 2 Artemis frekt i finalen. På Eksperten har vi i dag lagt ut TO systemer - på det ene banker vi 7 Da Vinci BR, mens på det andre banker vi 2 Artemis. Systemene blir kun levert en gang, så første mann til mølla...

Sjekk ut følgende:



V65-1 : 2 Knight Classic – Hadde latterlige 2% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og det tar vi i mot med en stor takk! Vi snakker her om en traver som taktet voldsomt om etter sene luker nest sist, og den gikk pigg i mål da. Nå sist får den også sene luker, takter igjen veldig om, men feiler da i et skummelt angrep. Takler distansen, sporet er helt perfekt, og nå er vel det endelig dags? SKAL MED PÅ ALT!

Dagens beste banker:

V65-2 : 7 Da Vinci BR – Var lekker under sal på Sørlandet, og den jogget 15,6/2180mv med alt igjen. Dog var banen lynrask den dagen, så tiden var ikke så imponerende. Har etter det vært bra med vogn, og den er ingen tvil om at den har fått seg et løft i ny regi. Møter MYE bedre hester enn i monteløpet på Sørlandet, men likevel tror vi på en solid mulighet. Motivert favoritt.

V65-3 : 2 Gyldenlinn – Vant en gang i fjor, og det til brakodds i totoen. Nå ligger den ordentlig i skorpen, og på fredag kan den skrelle igjen. Spurtet sterkt i V75’en sist, og den kom til mål med krefter igjen på en god tid. Går den en 27-tid fra strek så skal mulighetene være gode, og klaffer det bare for kusken, ja, da kan storskrellen være et faktum. Andre hester i feltet som er bedre enn raden er 4 Kuven Tøtto + 11 Vesle Maia.

V65-4 : 10 Shanaia – Kan ikke få en billigere oppgave enn dette, og viser den bare litt skalle så bør den kjempe om seieren. Har blitt matchet i helt andre omgivelser enn dette tidligere, og nest sist var den feks ute mot Nice Eleven L. Viser dog ikke veldig form, og den fikk maks etter et drømmeløp sist. Settes først, men vi tør ikke å banke, selv i omgivelser som dette…

V65-5 : 1 Lex Odin – Er den beste hesten i feltet, og den har banket langt bedre hester enn dette tidligere. Har dog vist svært ustabile takter over en lengre periode nå, og det trekker selvfølgelig ned. Gikk helt greit sist, og da greide den også å oppføre seg. Vinner normalt dette løpet om den ikke blir fast/traver feilfritt, og vi setter den først. Løpet ellers er helskummelt, og det kan skrelle til.

Dagens frekke banker:

V65-6 : 2 Artemis – Kan opplagt være en banker i finalen. Er trolig den beste hesten på ren kapasitet, og vi likte den dessuten etter pause sist. Spurtet der sterkt via fjerdespor i den siste svingen, og på klokken vår stod det 13,9 s 800m på en sølete bane. Har normalt gått ytterligere frem med den blåseren under vesten, den har trukket vinnerloddet i sporlottoen, og dette ser dønn riktig ut på forhånd! Vi tror hardt!