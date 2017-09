Svikter ikke denne torsdagen

Bjørkeknekten og Odd Storetvedt blir klare favoritter i V65-1 på Bergen travpark torsdag kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi nærmer oss den store klasseløpshelgen med stormskritt. Det er V75 på Bjerke både lørdag og søndag og det skal kjøres både Kriterium og Derby både for kaldblodshestene og varmblodshestene og selvfølgelig også for hoppene. Søndagen er det i tillegg internasjonal V75.

Men før den skal vi blant annet gjennom en meget innholdsrik torsdag. Den innledes med V4-lunsj fra Åmål, før Drammen travbane overtar med V5-lunsj. Til kvelden er det to norske baner som byr på V65. På Bergen travpark er det en fin omgang som venter og på Øvrevoll er det en sedvanlig meget spennende V65-omgang som venter.

I denne artikkelen skal det heretter handle om V65-omgangen på Bergen travpark. Det er en ganske fin omgang som venter på Travparken denne torsdagen og min banker den starter allerede i V65-1.

Svikter ikke nå?

De tre siste gangene 8 Bjørkeknekten har startet innenfor V65-spillet på Bergen travpark så har han ikke innfridd. Vinneroddsen på Bjørkeknekten disse tre gangene har vært 1,1, 1,5 og 1,4. Han kommer til å bli like hardt spilt denne torsdagen, men nå skal det vel bli seier. Galopperte fra start sist og tapte en god del, men gjorde et solid løp etterpå og ble kun tatt ned av gode Vertigo Prins. Motstandsmessig ser det meget overkommelig ut og jeg setter bankerspillet på 8 Bjørkeknekten i V65-1.

Uheldig sist - aktuell nå

I V65-2 skiller tre hester seg ganske klart ut. Jeg setter Ove Wassberg først med fireårige 7 W.J. Follow Me. Det ble helt feil i V75-løpet sist på Bergen travpark når Ove Wassberg ble hengt opp i tredjespor stort sett hele veien. Har ellers levert solide løp i hele år og møter klart billigere motstand nå. Sammen med 6 Titanio og 4 Eglise Boko er dette mine tre utvalgte i en ujevn V65-2.

Kan skrelle til i V65-3

Meget svak klasse er det i V65-3 om ikke 4 Fam B.R. rett og slett bare vinner. Men denne fireårshoppa agerer ujevnt i prestasjonene og må være bedre enn det hun har vært i sine siste løp for å ta hjem dette. Jeg anbefaler bred gardering i V65-3.

Klar dobbeltbanker

I V65-4/V5-1 skiller to hester seg klart ut på forhånd. 7 Førlands Odin er garantert den beste hesten, men treåringen til Per-Eivind Tjordal har allerede vist at han kan galoppere. Går denne feilfritt er det trolig ikke snakk om saken. Fra strek er 3 Rigel Anne det soleklare motbudet. Slet visstnok med et kne i den siste starten, men her ligger veien til tet åpen for kusk Svein Ove Wassberg og da kommer fireårshoppa til å lede lenge.

Vinner på direkten?

Ove Wassberg presenterer en spennende nykommer på sin stall i V65-5/V5-2. Tidligere Morten M. Ottersen-trente 4 Donovan B.R. er kommet til Bergen og på gamle meritter, er jo dette en utregningsvinner. Dog er det lenge siden Donovan B.R. presterte som best, men favorittstempelet skal hesten uansett ha i V65-5.