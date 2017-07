Svært spennende V65-omgang med frekk banker

Jan Norberg kjører dagens V65-banker. Foto: hesteguiden.com

Ny supertips ble servert i lunsjen til Eskilstuna 11. juli!

Undertegnedes V4-forslag satt igjen som de skulle i lunsjen denne tirsdagen. Den lille V4-bongen med en innleveringspris på Kr.192 betalte ut meget fine Kr.1 998,-. Supersjokket Donna's Girl (3,8%) var med på ALT!



Lerum med supertips i lunsjen til Mantorp 10. juli! Vi tok alt!

Vi gjorde rent bord i lunsjen denne mandagen, og tipsene satt mildt sagt bra. Det lille V4-forslaget på Kr.160 suste inn, og betalte ut Kr.1 916,-. Her banket vi Pastore Bob (3-valg). Vårt DD-forslag på fire rekker med banker på Must Have (4-valg) gav 44,06 i odds! Vår lille DD-forslag til Kr.200 betalte ut Kr.2 203,-.

Lerum med systemfullklaff i V64-spillet til Rättvik 10. juli!

De flate bongene kom dessverre ikke helt til mål denne mandagen, men tipsene var uansett sterke, og V64-systemet (fire andeler a Kr.1000) satt som spikret. Med banker på Readly Express, og utgang på våre herlige objekter, Brenne Järven (3-valg) + Qahar QC (2-valg), så satt altså systemet som spikret. Utbetalingen ble meget fine Kr.18 708,-.



Strålende suksess på Charlottenlund 9. juli!

Det ble en herlig avslutning på uken, og vi tok ordentlig for oss i V65-lukene denne søndagen! Vårt V65-forslag på Kr.900 satt nemlig som spikret, og med dødt løp mellom Beauty Armstrong og Armstrong (begge var med på bongen), ble det faktisk to seksere på det nevnte forslaget. Utbetalingen ble meget solide Kr.13 025,-.



På Eksperten ble det fullklaff på følgende lag:

Ett andelslag ti andeler a kr 100 – utbetaling 13 025

Fire andelslag fem andeler a kr 200 – utbetaling 13 025

Seks andelslag fire andeler a kr 250 – utbetaling 13 025

To andelslag fem andeler a kr 300 – utbetaling 13 251

Fem andelslag fire andeler a kr 500 – utbetaling 13 477

To systemspill fire andeler a kr 1000 – utbetaling 14 268

Totalt innspilt på de 20 andelslagene - Kr.278 868



Solänget avrunder lørdagen med en utfordrende V65-omgang, og vi blir alt annet enn overrasket om dette betaler ut store kroner! Vi jakter tusenlappene med frekke bonger, og dette gleder vi oss til.

Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 1 Voulez Vous – Står med en fin rad, og den var også enorm etter galopp i finalen sist (11,5/1900m). Dog har den ikke løst noe veldig fra start, den ble kjørt dønn ned i kjelleren sist, og som enormt hardt betrodd er ikke det noe vi vil gå på som en banker. 4 Mr Vox er hesten som skal passes. Har fått tre løp i kroppen sin etter pause, og den fullførte klart godkjent sist selv om den ikke var helt optimal i aksjonen. Er nok blitt behandlet før denne oppgaven, og skulle den komme seg tidlig foran, ja, da blir den ikke enkel å plukke ned.

V65-2 : 2 Vaillance – Har ganske bra meritter fra Tyskland, og den har radet opp med fine innsatser på slutten. Kommer nå ut etter over to mnd pause, og vi vet ikke noe om hvilken form denne har for dagen. Er den på sitt beste kan det dreie seg om en klink vinner. 14 Humbaba – Blir nok ikke spilt, men dette er formbomben i feltet, og det soleklare objektet! Den gikk helpigg i mål etter veldig sene luker nest sist, mens den nå sist spurter enormt bra (12,5/500m). Kusken kjenner hesten godt, og her må man være på vakt!

V65-3 : 1 Lindeberg – Blir hardt betrodd, og den har vært strålende i monte på slutten. Er også god med vogn bak seg, og den er dessuten meget kjapp i vei. Kusken, Ricky Eklund, har ikke vunnet løp på over 100 starter, og det gjør selvfølgelig det hele litt utrygt. Er dog en motivert favoritt fra et perfekt spor. 2 Viktor Barsk – Kan være litt spennende, og den skal med om løpet garderes. Feiler som skummel inn på oppløpet sist, og da hadde den gått rundt 13,0/1640ma. Her står den ypperlig til, kusken gjør det OK, og den kan skrelle på en god dag.

V65-4 : 11 Exceptional Dream – Nå er vel det endelig duket for denne? Tredje sist gjør den en morsk sisterunde, og da har vi 13,7 s 1000m på klokken. Nest sist ble den bortkjørt, men avslutter strålende nedover oppløpet. Nå sist var den med på en beintøff åpning, trykket seg til tet, men valgte så rygg leder. På oppløpet ble den sittende bom fast, og den så finere ut enn noen gang. Har en særdeles gunstig oppgave foran seg nå, Jan Norberg får igjen sjansen, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt. DETTE ER DAGENS BESTE BANKER!

V65-5 : 8 Helga Viking – Blir knallhardt betrodd pga en fin rad, men spørsmålet er om denne ikke har begynt å merke grunnlaget sitt? Har nemlig ikke vært så overbevisende de siste gangene, og vi prøver derfor å felle den. 14 Min Pärlemor – Er det soleklare objektet, og en hest som må med på alt. Nest sist ble den sittende bom fast mot en helt annen verden av hester kontra det den møter her. Nå sist fulgte den opp, og var brenngod til seier. Får den bare aksjonen til å stemme hele veien så må dette dreie seg om en bra sjanse. OBS!

V65-6 : 11 Ippon Futura – Er i en fantastisk form, og den kan ikke få et finere løp enn dette. Nå sist feilet den på startsiden, og den havnet faktisk bak en kanon som Time Machine på 40m tillegg… Kommer så strålende tilbake, og den går PIGG i mål etter altfor sene luker. Nest sist avslutter den fint, mens den vant lett tredje sist. Kommer ut på en distanse som passer den bedre enn de fleste, og mot en motstand som overhodet ikke skremmer må den bare prøves. Slår til som en godbit?