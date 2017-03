Tar Bergen med Storm

John Borgen og Kuven Storm. Torsdag kommer de ut i V65-4. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

En hektisk torsdag venter, og det er litt av hvert å glede seg til. Bjerke arrangerer Dagens Rett, og det betyr stor omsetning i både V4 + V5-spillet. Den internasjonale V4-omgangen starter kl.12.20, mens den internasjonale V5-omgangen er i gang kl.13.00. Om kvelden byr Bergen Travpark på en herlig V65-omgang kl.18.50, før Åby avrunder med en meget spennende V64-omgang kl.19.25.



Alt satt på Forus 21. mars!

Det ble NY suksess for de som tok rygg på undertegnedes tips på Forus denne tirsdagen! Absolutt alt satt, og Nettavisens lille V65-forslag på Kr.192 betalte ut Kr.2 084,-. I V5-spillet betalte Nettavisens lille bong på Kr.192 ut Kr.887,-.



Leirvåg med solide tips på Leangen 20. mars!

Leirvåg var i storform på sin favorittbane denne mandagen, og det ble en herlig opptur for de som tok rygg! I V5-spillet satt Nettavisens minste forslag på Kr.150 som et skudd, og betalte ut meget solide Kr.7 841,-. Supersjokket Byes Banker (3,3%) var trygt plassert på bongene. Prins Tom (2-valg) var en herlig tipsener, og DD-banker mot dagens største favoritt, Fjord Jerven.



Det ble også fullklaff i V65-spillet, og her betalte Nettavisens lille-bong på Kr.180 ut Kr.1 093,-.



Vi har åpnet året på Bergen Travpark meget bra, og vi har allerede vært med på et par saftige oppturer! 23. februar innfridde Super Strong (17%), og Arthurian Hanover (9,9%) som deilige godbiter. På Eksperten ble det fullklaff for to flate bonger (fire andeler a Kr.500), samt to systemer (fire andeler a Kr.1 000). Utbetalingen ble meget fine Kr.21 672,-. Høydepunktet hittil i år på Bergen Travpark, kom 26. januar, hvor vårt V5-forslag på Kr.960 betalte ut storfine Kr.154 431,-.

Nå jakter vi ny opptur i Bergen, og kan by på følgende:



V65-1 : 3 Spik Mollyn – Fyker til tet, og leder dette løpet rundt om? På papiret ser det ut til å dreie seg om en meget fin sjanse for en formtoppet hest. Her får den trolig kjøre rolig den første runden, og siden burde løpet være over. Favoritten er veldig motivert i innledningen. PS! 2 Røster er stadig bedre enn raden, og den vi frykter mest. Har ikke hatt de nødvendige marginer med seg på slutten, men fakta er at den har fungert bedre enn noen gang. Er den første som skal med om Spik Mollyn garderes.

V65-2 : 2 Tinn Jerker – Har et gaveløp foran seg denne torsdagen, og når en slik hest trolig ikke blir favoritt, ja, da må i hvertfall vi benytte oss av den muligheten. Har gjort to sterke løp etter pausen, og den har gjort grovjobben selv. Her burde den få gratis tet (vi regner med at småveike Sørengjo vil ha rygg?), og fra den posisjonen blir den alt annet enn enkel å slå. BANKER FOR DE FREKKE!

V65-3 : 1 Ernis Lane – Blir et stort skrik i dag etter at den spurtet fint mot gode hester i V75’en sist. Dog står den i fare å bli overflydd av 3 Fighting Odiwa her, men skulle den forsvare sporet, ja, da er selvfølgelig mulighetene meget gode. 10 Eck Black Attack – Kan være skrellen. Gikk helt OK etter pause sist, er matchet mot bedre hester enn dette, og den er veldig spurtsterk når den får gå med i rygger. Tas tidlig på bongen mot dønn riktig motstand.

V65-4 : 1 Kuven Storm – Fikk helt unødvendig trykk i tet sist, og det ble dermed melkesyre tilslutt. Fullførte dog fint etter treningspausen, og innsatsen var bra på en ikke helt optimal bane. Har gått MYE frem med den blåseren i kroppen, den spinner normalt til tet, og da burde dette løpet være over. Har en TOPP SJANSE!

V65-5 : 11 Xantippe – Blir naturligvis mye betrodd her, men det skal ikke bli veldig feil på veien før den er i trøbbel. Vi ble nemlig ikke veldig imponert av den sist den var i Bergen, og nå møter den bedre hester. 4 Shogun Bahama – Kommer ut etter pause, og den er behandlet siden sist. Er meget kjapp i vei om den blir laddet med, og her er nok Herman Tvedt på tetjakt. Kan renne unna fra spiss på en kjapp bane, og den skal ikke undervurderes.

V65-6 : 3 Verona Mile – Må være spennende i finalen, og det dreier seg om en banker for de frekke. Den har spurtet solid tre ganger på rappen etter pause nå, og den har varslet form hver gang. Er veldig grunnkapabel, og den er klart bedre enn det grunnlaget den har på konto. Er meget kjapp ut bak bilen når den blir laddet med, og nå er vel det dags for å kjøre litt? MÅ BARE SPILLES!