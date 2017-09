Tengsareid med tøff V65-banker

Eldhusodin og Åsbjørn Tengsareid er blant favorittene i V65-4 på Momarken i kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi er vel i gang med en glitrende uke med den store klasseløpshelgen som det soleklare høydepunktet. V75 på Bjerke både lørdag og søndag og det skal kjøres både Kriterium og Derby både for kaldblodshestene og varmblodshestene og selvfølgelig også for hoppene. I tillegg er det stor jackpotomgang i V76-spillet på Bjerke førstkommende onsdag, der 1 344 618 kr venter ekstra i sjuerpotten.

Men før den tid skal vi gjennom en meget innholdsrik tirsdag som innledes med V4-lunsj i Halmstad. Til kvelden er det tre stevner som skal avvikles. Bro Park byr på flere storløp og både V4 og V5-spill. Her hjemme byr Momarken på en flott V65-omgang og i Eskilstuna skal Nettavisens formsterke samarbeidspartner Snoken prøve å følge opp sine suksesser fra søndagens V75 på Jägersro og mandagens V64 på Mantorp.

I denne artikkelen skal det heretter handle om kveldens V65-omgang på Momarken. Der blir 6 Helle Spik i V65-2 og 11 Luxury Tile i V65-5 de klart største favorittene, men jeg syner begge og finner min banker i V65-4.

Kapasitetsmessig overlegen

11 Eldhusodin var med i Derbykvalifisering i sitt siste løp og ble sittende bom fast over mål med krefter på lager. I et løp over 2640 meter fjerde sist på Biri var hesten overlegen vinner på Biri og motstanden i kveld, er trolig enda mer overkommelig enn den var i det løpet. 2640 meter er et klart pluss, en viss galopprisiko er det nok fortsatt, men så lenge ikke denne kapasitetstraveren galopperer seg bort i sisterunden, bør han vinne dette løpet. Jeg tror på seier og bankerspiller 11 Eldhusodin i V65-4 og bruker hesten også som banker i V5-spillet.

Helle Spik garderes

Det er ingen tvil om at 6 Helle Spik er sine konkurrenter klin overlegen i V65-3 som er et monteløp. Men i de tre av de fire siste løpene har hesten rotet seg bort på galopp og han har i tillegg blitt hardt matchet gjennom hele 2017. Jeg velger derfor å gardere i V65-3.

Svak sist - overkommelig oppgave nå

Det er heller ingen tvil om at 11 Luxury Tile har en meget overkommelig oppgave foran seg i V65-5/DD-1, men Malmin-hesten var svak sist og det uroer. Blir på tross av det bunnspilt i V65-5 i kveld. Jeg velger riktignok å bankerspille 11 Luxury Tile i DD, men tar først og fremst med kapable 10 Aladyforyou på gardering i V65-spillet.

Tøffingen fra Raufoss duger

Jeg har ved flere anledninger det siste halvåret ikke lagt skjul på min begeistring for 8 Moveslikejagger. Hesten har levert det ene toppløpet etter det andre i år og vært matchet i tøffe V76/V75-løp. Nå er det riktignok bra klasse på V65-1 på Momarken i kveld, men likefullt synes jeg motstanden er litt ned fra de foregående løpene. Åttendespor trekker såklart litt ned, men 8 Moveslikejagger blir tross det min tipsener i V65-1.

Kanongod sist - kan vinne igjen

Til tross for en meget skuffende innsats som storfavoritt i V65-2 på Jarlsberg 27. august, blir 6 Challenge Me T.T. stor favoritt i V65-2. I det nevnte løpet fikk Challenge Me T.T. maks som fjerde. Vant det løpet gjorde 1 O.M. Corpentino som formelig eksploderte når luken fra lederryggen kom og vant lett. 1 O.M. Corpentino har helt identiske forutsetninger i kveld og blir min klare favoritt i V65-2.

Dags for Ruggen nå?

V65-6/DD-2 er et bra sprintløp for kaldblodshester i mellomklassen og min favoritt heter 3 Best Ruggen. Vallaken gjorde et strålende løp til andreplass sist tross galopp underveis. Han er uryddig i stilen denne hesten, men kapasitetsmessig er han blant de beste. Holder Best Ruggen seg til trav i kveld, tror jeg det er vinneren av V65-6/DD-2/V5-3.