Tengsareids Daarling fikser en herlig V65-kveld

Åsbjørn Tengsareid kjører vår V65-banker på Sørlandet. FotoMorten Skifjeld_Hesteguiden.com

Sportspills øvrige søndagsmeny:

V4 Umåker: Norberg byr på mulige sjokk i lunsjen

V64 Romme: Det oser store kroner i V64-spillet

Premier League-singel: Swansea har fått opp dampen

Bundesliga-singel: Freiburg har statistikken med seg

Ligue 1-dobbel: Søderlund og Saint-Etienne innfrir

Serie-A singel: Palermo har stått opp fra de døde

La Liga singel: Las Palmas spilles til flott odds

Tippekupongen: Atletico Madrid en av de sikre

VM jaktstart kvinner: Koukalova like god som Dahlmeier

Lerum med spillfest i Harstad 5. februar!

Det ble fantastisk flott treff i V5-spillet fra Harstad søndag. Det mellomste V5-forslaget (innl.pris kr 480) betalte ut helt fantastiske 26 104 kr. Tre andelslag med fire andeler a kr 125 på Eksperten (6 526 kr tilbake per andel), ett andelslag fem andeler a kr 101 (5 220 kr tilbake per andel) og ett andelslag ti andeler a kr 50 (2 610 tilbake per andel), var gledelig nok blant de andelslagene til Nettavisen som fikk ta del i den strålende V5-suksessen.

I V65-spillet der det var stor jackpotomgang, ble det noe mer favorittpreget, men Nettavisens aller minste V65-forslag (innl.pris 150 kr) satt uansett klokkerent og betalte tilbake 1 524 kr.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Ny toppgevinst! Lerums V75-system betalte ut Kr.159 607!

Det ble servert meget sterke V75-tips til Solvalla 29. januar! Vårt V75-system (fire andeler a Kr.1 500) betalte ut hele Kr.159 607,-. Linus Boy innfridde som dagens beste banker, og superskrellen Nisse Roc (1,7%) var med på samtlige bonger! Vårt reduserte V75-forslag med en innleveringspris på Kr.432 betalte ut Kr.3 072,-. Det ble også bra for de som tok rygg i V5-spillet, og her betalte vår reduserte V5-bong på Kr.432 ut Kr.4 526,-



Kr.960 ble til Kr.154 431 i V5-spillet på Bergen Travpark 26. januar!

Det ble svært vrient i V5-spillet på Bergen Travpark denne torsdagen, og kun fire bonger greide å løse V5-rebusen. Undertegnedes V5-forslag med en innleveringspris på Kr.960 satt imidlertid som støpt, og utbetalingen ble enorme Kr.154 431,-. På Eksperten ble det fullklaff for en av våre V5-bonger (fire andeler a Kr.250), og det ble en ordentlig opptur for de som tok rygg.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Undertegnedes hjemmebane, Sørlandet, avrunder uken med et herlig V65-spill! Vi har jobbet frem en banker vi tror hardt på, men byr også på noen deilige ideer i flere av løpene! Her jaktes en saftig opptur, og du tar vel rygg? Sjekk ut følgende:



V65-1 : 7 Urakas Gilbak – Møter dønn riktig motstand i innledningen, og det kan være en klink vinner direkte etter pause. Tåler nemlig å bli brukt underveis, og det er dessuten gode rapporter på den. Det som gjør oss usikker er at Pål Buer var ute med to egentrente hester i V75’en i går, og spesielt den ene underpresterte veldig. Mulig at han har noe «dritt» på stallen, men er Urakas Gilbak frisk, ja, da er sjansene selvfølgelig meget gode. 4 La Reina – Er objektet i innledningen. Blir stadig bedre i regi Morten Haugland, og nå sist ble den sittende bom fast med masse krefter igjen. I Am The Tiger vant det løpet, og det forteller oss at La Reina duger godt om det skulle klaffe i omgivelser som dette. SKRELLER? Hadde kun 5,9% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut, og det er for lite.

Dagens beste banker:

V65-2 : 7 Daarling AM – Var indisponert i det siste løpet, og innsatsen der kan man bare se bort i fra. Den jogget helenkelt en 16-tid over en tilsvarende distanse nest sist, og det er snakk om en bra hest for klassen. Her møter den «IKKE NOE», det er gode rapporter på den, og vi blir overrasket om den lar seg slå. ALL IN! For de som likevel velger å spekulere, ja, de skal se litt opp for 6 Louis D’Estino. Er MYE bedre enn raden, men dessverre håpløst ustabil. Skulle denne gå feilfritt i hendene på Lars Anvar Kolle er den en mulig skrellhest!

V65-3 : 2 Kolnes Faksen – Interessant løp hvor det normalt er SEKS HESTER som kan vinne. At det skal dreie seg om en oppjaget sprint er et minus for et par mye spilte hester på tillegget. Vi retter heller søkelyset mot en hest som neppe blir veldig mye spilt, men som har med å skrelle til i et løp fra tid til annen. Vant tre løp i fjor - den ene gangen til litt over 10x flesket, og en annen gang til knappe 30x flesket. Er ofte veldig undervurdert av spillerene, men fakta er at den ikke er så verst. Har nå fått to løp i kroppen etter pause, og sist feilet den med alt igjen i stengt posisjon tidlig på oppløpet. Varslet form, og den blir skummel med klaff her. OBS!

V65-4 : 8 Haugestad Losen – Har fått en blåser i kroppen etter pause, og det har nok gjort veldig godt. Vant enkelt i det nevnte løpet, og det gjorde den fra andre utvendig. Tiden må sees i lys av en noe krevende bane. Man skal være klar over at en såpass kapabel hest som Gompen Elden ikke greide å hente tillegg på den i fjor (26.04), og da gikk Haugestad Losen 28,7/2040mv… Har MYE inne i forhold til et spinkelt grunnlag, sporet passer den perfekt, og den må bare plasseres frekt først!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 2 Hip Hop D’Estino – Hadde ikke den nødvendige flyten i V75’en sist, men hesten var uansett positiv, og vi føler den ligger ordentlig i skorpen. Kommer her ut mot en veldig overkommelig gjeng, og Høitomt opp er dessuten aldri feil! Sporet burde passe den perfekt, og den er kjapp i vei. Vår ide i det som er et kvalitetsmessig svakt løp.

V65-6 : 10 Gloal Rising – Har kommet inn på stallen til dyktige Ove Kenneth Karlsen, og den skal bli spennende å følge første gangen ut for han. Var ikke helt tom i mål på en bra tid sist, og da møtte den klart bedre hester enn dette. Nå er rapportene fine på den, og den kan ikke møte på billigere motstand i grunnlaget enn dette. Vi ville gjerne ha sett den i en varming før bongene stemples, men den skal uansett stå klart først!