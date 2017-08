Tidlig V65 på Klosterskogen

Trons Vilje (her med Ole Johan Østre som kusk) blir stor favoritt i V65-2 på Klosterskogen i kveld. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En usedvanlig hektisk torsdag står for tur. Torsdagen innledes med V4 fra Boden, før Forus overtar med både lunsj-V5 og lunsj V-4. Klosterskogen er så første bane ut på kvelden og merk at V65-løpene der starter allerede kl 17.15, mens V5 starter allerede kl 17.51. Øvrevoll avvikler også V65, men der er spillestopp først kl 19.40. Det har sammenheng med at det er V75 fem dager på rad denne uken, såkalt V75Summer og torsdag er det Åby som er vertskap for en høyinteressant V75-omgang med spillestopp kl 19.30.

I denne artikkelen skal det heretter handle om V65-omgangen på Klosterskogen, som ikke er lettløst, men det finnes gangbare bankeralternativer og jeg finner min banker i V65-2.

Ingen hestebilhavari nå

Det handler om 7 Trons Vilje som var tiltenkt å gjøre sin debut i regi Morten Louis Johnsen på Bjerke i V76 forrige onsdag. Men hestebilen havarerte i Lierbakken på vei mot Oslo og hesten ble strøket fra løpet. Var da hardt betrodd mot klart bedre motstand enn han støter på i V65-2 på Klosterskogen torsdag. Kapasitetsmessig er hesten overlegen sine konkurrenter i V65-2 og jeg bankerspiller 2 Trons Vilje.

Bra klasse på amatørløpet i V65-1

Det er slett ikke verst klasse på V65-1 med tanke på at det er et amatørløp. Rutinerte og velkjørende Knut Robin Dalsbotten får sjansen bak 1 Soros Kronos. Den hesten var god i seiersløpet nest sist, mens det galopp direkte sist. Førstespor bak bilen på siste indre-banen Klosterskogen er svært sjelden et minus og med sporfordelen blir 1 Soros Kronos min favoritt i V65-1.

Jessen gir favoritten kamp?

7 From Zero To Hero avviste enkelt storfavoritten Goeie Gozer i V65-3 på Jarlsberg fredag, men Goeie Gozer var nok kraftig overspilt i det løpet. Nå er det trolig bra sjanse for Eirik Høitomt også her sender From Zero To Hero til tet og da kan hesten bli vanskelig å fange inn i V65-2. Dog synes jeg 9 Siberian Photo er en klar utfordrer og sammen med ganske ferske 5 Lins Above synes jeg de to utgjør en trussel mot storfavoritten.

Kolle vinner med alt?

2 Threetimesalady og 3 N.Y. Zesty skiller seg ganske klart ut i V65-5, men jeg setter klar fordel Midtfjeld-trente 2 Threetimesaladay. Startsporet er ypperlig og kusk Lars Anvar Kolle vinner med det meste for tiden.

Vidar med ambisjoner

Seiersmaskinen 12 Vetle Petter kommer definitivt ikke til noe dekket bord i V65-5/DD-1. Var tilbake som en vinner sist, men bremset oppunder mål hesten har i tillegg tjent svært mye penger de siste månedene. Vidar Hop er garantert på tetjakt med 5 Rakkerfanten og er denne på sitt beste, skal de sannelig få slite for å ta ned Bø-traveren. Min favoritt i et meget fint løp i V65-5/DD-1.

Tiger'n er best uansett

V65-6/DD-27V5-4 ser ut som et klart tohesters-oppgjør mellom 2 Eye Of The Tiger og seiersmaskinen 1 Wayne Brogård. Distansen 2900 meter er trolig et pluss for begge. 2 Eye Of The Tiger innfridde lett som lørdagens største V75-favoritt på Bergen travpark og blir min banker i både V5 og DD.



Men 1 Wayne Brogård har vunnet ti ganger på seksten starter i år og kan helt klart utfordre 2 Eye Of The Tiger og denne blir med på samtlige V65-forslag.

