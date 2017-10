Tjomsland fikser V65-cashen på Forus

Øystein Tjomsland dukker opp på Forus tirsdag. Han kjører vår V65-banker. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Det ble svært vrient å være spiller på Forus sist tirsdag, og ingen løste rebusen da. Denne tirsdagen håper vi å kunne løse V65-rebusen, og vi byr på en banker som neppe veldig mange går til på. 2 Tinas Odin (V65-4) er dagens beste banker, og vi banker den småfrekt i et løp de fleste garderer veldig bredt.

V65-1 : 2 Sordo – Her blir 6 BB Terje T knallhardt betrodd, men hvorfor blir den egentlig det? Bra form, absolutt, men trives denne på Forus? Har underprestert på hjemmebanen i lengre tid, og på de seks siste forsøkene på den banen har det blitt NULL seire. Da har den stått flere ganger til 1 i odds, og flere ganger til 2 i odds osv. Nei, en slik favoritt kaster ikke vi oss over, og velger heller å spekulere. Draget gjør stortsett jevne fine løp, den står gunstig inne i løpet, og her kan den smyge med fremover. Blir den bare ikke fast er den på foto, og vi heiser den til topps på ranken i et løp hvor vi tar med litt hester.

V65-2 : 1 Lucky Vegas – Gikk fullt godkjent etter pause sist, og fra dette sporet kan det dreie seg om tet og slutt. Har hatt tilsvarende spor på Forus tidligere, og den har forsvart sporet enkelt. Dog velger vi å ADVARE litt for en hest som vi dro frem som et mulig sjokk sist, nemlig 4 Sancigar. Dette er en enormt grunnkapabel hest, og den er skikkelig pågang i regi Kari Anne Knutsen. Satt bom fast i det nevnte løpet sist, og den blir bare bedre og bedre. Tåler å bli brukt underveis, den kan åpne bak bilen, og den er spillbar. OBS!

V65-3 : 9 Kringlers Viktor – Jevnt løp, og favoritten er motivert. Kringlers Viktor vinner normalt dette løpet om den er i nærheten av form etter pause, men den skal ikke være langt unna godformen før den er i trøbbel. Det er nemlig ikke så enkelt dette. 8 Årsvoll Prinsen – Var et nest sistevalg når dette tipset ble lagt ut, og den hadde 5,8% av innsatsene på seg. Den blir mer spilt, og den er spillbar her. Var nemlig meget opplagt etter pause sist, og den gikk godt for samme kusk da. Feilfritt er den med å kjemper om det. SE OPP!

V65-4 : 2 Tinas Odin – Banker vi i et ellers særdeles krevende løp. Debuterte for Tjomsland sist, og vi likte den skarpt. Hadde et fint steg, og det var ikke veldig vrient å se at denne var etter Moe Odin. Galopperte i en trang situasjon knappe runden fra mål, tapte mye, men kom enormt tilbake i kulissene uten at Vidar Tjomsland kjørte på den. På klokken stod det 27 s 500m. Skal ikke være noe usikker, og tidsmessig kan den garantert 30 på distansen. Da taper den ikke dette, og vi lar den stå alene.

V65-5 : 4 Jet Voice – Har et VELDIG riktig løp foran seg i innledningen, og det er snakk om en klar motivert tipsener. Fikk aldri sjansen etter pause sist, og den ble sittende bom fast med absolutt alt igjen. Draskylappene ble aldri nappet ned, of vi likte den skarpt. Har blitt strøket inn et spor, motstanden er svært billig, og leverer den på sitt beste, ja, da vinner den.

V65-6 : 12 Syoss – Har radet opp etter den kom inn på stallen til Geir Mikkelsen, og sist la den inn 10,1 s 300m med krefter igjen. Har stor fart i kroppen sin, og den har null problemer med å gå bakfra. Veldig motivert storfavoritt, og også vi tror en hel del på denne! 11 Sober Sam – Vi tror ikke at Wiig sin traver er veldig mye dårligere på ren kapasitet, og med spor innenfor vil nok den godeste Wiig prøve å gjøre livet surt for favoritten. Vi banker Syoss på de litt mindre bongene, men tar med Sober Sam på de litt større.