Tjomsland fikser V65-cashen på hjemmebanen

Øystein Tjomsland og Holene Odin. Tirsdag kommer de ut på Sørlandet. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Vi er kommet godt i gang med en helt fantastisk uke, og til helgen braker det virkelig løs! På Bjerke lørdag er det GULLJACKPOT i V75, og det betyr ca fire millioner ekstra i sjuerpotten. Søndag venter årets Oslo Grand Prix med en gedigen internasjonal V75-omgang. Her blir det trav i verdensklasse, og enorme potter å spille om.

Når det gjelder dagen i dag så er det Bjerke som er først ut kl.13.40. Her blir det V5-lunsj. Pga at det er Sverige sin nasjonaldag i dag så begynner V64-omgangen såpass tidlig som kl.16.10. Til kvelden er det Sørlandet som står for den norske V65-omgangen, og her er vi i gang kl.18.50.

Sørlandet inviterer til en herlig INTERNASJONAL V65-OMGANG tirsdag kveld. Undertegnede er på hjemmebane, og her skal vi ta for oss. To solide bankere blir servert, og her er det bare å ta rygg!

Sjekk ut følgende:



V65-1 : 9 Egon Lobell – Fire hester skiller seg ganske klart ut i innledningen, og hesten vi setter først trenger ikke å bli veldig mye spilt. Det er snakk om en beinhard vallak dette, og den knep seieren sist etter en avslutning i 10-fart. Kan gjøre MYE selv i løpene, og det er en traver vi tror blir bedre og bedre fremover. Kjemper om seieren om det bare blir litt tempo. OBS!

Dagens beste banker:

V65-2 : 6 Holene Odin – Innfridde, og var knallgod i debuten for Øystein Tjomsland. Vant da på råsterke 22,9, og det uten at vi var 100% fornøyd med den aksjonsmessig. På tirsdag tror vi at Holdene Odin blir sluppet gratis til tet, og da er normalt dette løpet over. Vi tror det er litt å hente i Holene Odin fremover, og den har nok litt større oppgaver i vente enn dette. BANKER!

V65-3 : 1 The Voice – Blir ridd av meget talentfulle Helene Kolle, og vi går på denne direkte i montedebuten. Leverte et veldig fint monteprøveløp, og tidsmessig går den garantert 16,0 fra tet på en kjapp bane. Da blir den alt annet enn enkel å fange, og det er første gangen ut den skal spilles. Neste gang kan den være “oppbrukt” som et godt objekt… 6 Talk That Talk – Er en annen montenykommer, og også den skal med alt første gangen ut i denne stilarten. Dette er nemlig en hest i toppform, og vi vet at de tror på denne under sal! PASSES!

V65-4 : 10 Flyveren – Småskummelt løs med en favoritt som har vist elendig skalle i 2017. Draget vårt går jevne fine løp, og den er normalt travsikker. Sist var den hakk i hel på bedre hester enn dette, og den travet knallsterke 24,4. Her er den dønn riktig ute, og med tempo er den HELAKTUELL. Skal med på alt i et løp det kan være smart å gardere bredt.

V65-5 : 4 Wellek – Er den kandidat for Derby om den får holde seg hel, og fortsetter sin utvikling. Var enormt bra til seier sist, og da jogget den en lav 26-tid som ukjørt. Her er det galopp i mot, men feilfritt taper den ikke i omgivelser som dette. Er en veldig motivert favoritt, og en banker for de som ønsker å gå tynt. 10 Homme Hera – Er egentlig en hoppe med bra kapasitet, men med en elendig rad blir den ikke spilt. Vær dog klar over at den satt bom fast sist, og den så ut til å passe utmerket sammen med Johan Kringeland Eriksen. Kan slå til om favoritten rører…

Dagens andre banker:

V65-6 : 7 Wayne Brogård – Viste talent hos Rune Wiig, men der var den klink ustabil, Har blitt som en ny hest etter den kom inn på stallen til Kari Anne Knutsen, og den rader opp med sterke prestasjoner. Har rett og slett et for lavt grunnlag i forhold til kapasitet. Her skremmer ikke motstanden, og leverer den på sitt beste igjen, ja, da tror vi hardt på seier.

