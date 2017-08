Tjomsland kommer med ambisjoner

Øystein Tjomsland varmer Gylden Balder. Tirsdag kommer de ut på Forus. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Forus innleder denne V65-omgangen med et durabelig oppgjør mellom tre knallgode hester. Gylden Balder som Tjomsland hadde ambisjoner med i NM blir vår favoritt. Omgangen som venter består ellers av ganske tynne løp, og det er trist med tanke på den tiden av året vi er inne i. Her burde det nemlig vært fulle felter, men det er det altså ikke.

Vi skal til lukene med følgende:



V65-1 : 5 Gylden Balder – Feilet i den siste svingen av NM, og det var nok syren som kom da. Viste en enorm toppfart i debuten for Tjomsland nest sist, og feelingen er at den kommer til å sprinte ordentlig fort denne tirsdagen. Et lite felt er kun et stort pluss, og vi iler til med tipsnikken.

V65-2 : 1 Afaster Powell – To hester gjør normalt sett opp her, og hesten som er MILEVIS bedre enn raden plasseres først. Afaster Powell gikk i dødens på 3 Jailhouse Banker nest sist, og feilet da med grepet knappe 100m før mål. Nå sist tålte han ikke at Harald Inge Hagen gav den en i “ræven” på startsiden, og da kom galoppen. Tapte en god del, men kom helt strålende tilbake, og var altså toer bak knallgode Cool Canadian. Kan i hvertfall 17,0 fra tet, og da blir den ikke enkel å straffe. SPILLES!

V65-3 : 4 Julianos Pride – Har vært best i monte blant disse, men man skal være klar over at den har hatt en nedadgående kurve i denne stilarten (kjenner på noe?), og det gjør oss noe usikker på den. 8 Independent O. – Er på ren kapasitet klart best i dette feltet, og den gjør en spennende montedebut. Vi må bare varsle for den direkte, for dette er trossalt en traver som er herdet mot mye bedre hester enn dette med vogn. OBS!

V65-4 : 6 Erga Jokeren – Er helt overlegen i omgivelser som dette om den bare går feilfritt. Det gjorde den sist, og da ble det en veldig enkel seier. Har dog aldri vært helt til å stole på, og selv om den her møter en billig gjeng så blir vi ikke overrasket om den faller tilbake til gamle synder. Bankes på den lille bongen, men garderes på de litt større.

V65-5 : 3 EL Viktor – Har vært et eventyr etter den kom inn på stallen til Tjomsland, og den har altså radet opp i stor stil. Sist la den inn lynraske 22,1 s 400m, og da var de andre sjanseløse. Kommer tidlig fremover, blir vinket til tet, og siden er dette løpet kjørt? Har en meget solid mulighet!

V65-6 : 1 John’s Boy – Var egentlig litt lovende, men den har likevel ikke dradd skinnet av pølsen etter den kom inn på stallen til Geir Gudmestad. Har rett og slett vært en stor skuffelse. Etter pause likte vi den imidlertid skarpt sist, og den taktet voldsomt om etter sene luker da. Var da ute i V75’en, og det var nesten en oppsiktsvekkende prestasjon. Var utstyrt med draskylapper for første gang, og de tente den noe veldig på. Kan muligens lure dette løpet hjem fra tet om den er som sist…