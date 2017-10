Tjomsland reiser ikke forgjeves

Seiersmaskinen El Viktor blir store favoritter sammen med sin trener Øystein Tjomsland i V65-1 på Drammen travbane i kveld. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En ny flott trav- og galoppuke står foran oss med lørdagens V75-omgang på Leangen som ukens klare høydepunkt både sportslig og spillemessig. Spillemessig interessant er det også på Bjerke førstkommende onsdag, da skal Bonuspotten på 835 589 kr fordeles på alle med sju rette.

Mandagen er også meget innholdsrik og som vanlig er det lunsjtrav både i Norge og Sverige. Bjerke byr på sin sedvanlige tidlige V5-lunsj med spillestopp allerede kl 11.10, deretter overtar Rättvik med V4. Til kvelden er det så V65 fra Drammen her hjemme, mens Halmstad er vertskap for den svenske V64-omgangen.

Bra V5-klaff på Leangen lørdag kveld

Det ble bra V5-klaff for undertegnede på Leangen lørdag kveld. Lite spilte 3 Daddy's Angel (6. valg i spillet i V5-2) var markert på kun fire hester. Mitt V5-forslag på Nettavisen med innl.pris kr 480 satt klokkerent og betalte tilbake pene 4 065 kroner.

I denne artikkelen skal det heretter handle om V65-løpene på Drammen travbane i kveld. Det er en fin omgang og det er slett ikke lettløst. Jeg går på bankeren direkte i V65-1.

Tjomsland reiser ikke forgjeves

Øystein Tjomsland tar turen fra Sørlandet til Drammen i kveld med kun en hest, og det er seiersmaskinen El Viktor som blir storfavoritt i V65-1. El Viktor har gjort 15 starter i 2017 og han har vunnet 12 av de løpene. Måtte overraskende nok strekke våpen for storoutsideren Bjøre Lydia på Sørlandet tredje sist, men har vært tilbake som en vinner i de to siste løpene. Sjettespor på sprint er kanskje ikke helt optimale forutsetninger, men at El Viktor kan sprinte fort, viste han i seiersløpet på Bjerke fjerde sist da han vant på 25.2 og lett tok ned gode Alm Nagano. Hesten møter svært overkommelig motstand i i kveld og jeg setter bankerspillet på 6 El Viktor i V65-1.

Petter'n igang igjen

En annen seiersmaskin jakter seier i V65-6/DD-2. Det dreier seg om Arnt -Sverre Rørens 2 Vetle Petter. Etter et par skuffende prestasjoner var hesten tilbake som en vinner under V75-løpene på Bjerke for drøye to uker siden. Det var hestens tiende årsseier. Hesten støter på et par gode konkurrenter i V65-6, men i DD-spillet velger jeg å bankerspille 2 Vetle Petter i DD-2.

Taper ikke feilfritt

I V65-2 er jeg ikke i tvil om at en feilfri 7 Bjørkekongen er hesten med størst kapasitet. Men samtidig florerer galoppene for tiden og selv kaldblodsekspert Vidar Hop sliter med å få denne feilfritt rundt. Fløy voldsomt mellom galoppene i sin siste start på Klosterskogen og jakter fortsatt karrierens første seier. Den kan komme i kveld i V65-2.

Hop har mer på lager

Vidar Hop har også min klare favoritt i V65-3/V5-1. 2 Exciting Chip leverte et flott debutløp i Drammen for to uker siden og vant lett fra tet da. Så travsikker og stabil ut og andresporet i volta i kveld, skal normalt ikke by på problemer. 1 C.C. Tag satt fast i det samme løpet og er det klare motbudet, men i V5-spillet setter jeg min lit til 2 Exciting Chip og bankerspiller denne i V5-1.

Utfordrer favoritten

I V65-4/V5-2 er 2 Classic Dream stor favoritt på markeringsoversikten i 11-tiden mandag. Jeg er dog rimelig sikker på at nestfavoritten 3 Gentle Design er minst like bra på kapasitet. Hoppa falt tilbake til gamle galoppsynder i V75-løpet på Momarken forrige lørdag, men holder hun seg på beina i kveld, gir hun garantert favoritten kamp om seieren.

Vidåpent hoppeløp

I V65-5/DD-1 blir 9 Wakanda hardt betrodd etter sitt flotte løp til andreplass i V75 på Bjerke for drøye to uker siden. Da gjorde hoppa sitt beste løp i regi Olav Mikkelborg, men i kveld er det niendespor og bakspor i Drammen. Jeg værer en smell i dette løpet og garderer bredt.