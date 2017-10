To bankere i flott V65-omgang på Leangen

Valley Ivan har hatt en kanonsesong og blir stor favoritt i V65-5 sammen med Inge Melby. Foto: HM.Auran/hesteguiden.com

En ny flott trav- og galoppuke står foran oss, og denne uken er det Bergen travpark som er vertskap for V75-løpene kommende lørdag. Lenge før den tid, skal vi gjennom en innholdsrik mandag. Den innledes som vanlig med såkalt "fransk" V5-lunsj på Bjerke med spillestopp allerede kl 11.10. Den etterfølges av V4-lunsj på Hagmyren. Til kvelden er det V65 på Leangen, mens Boden er vertskap for de svenske V64-løpene.

Flott V65-gevinst på Biri fredag

Undertegnedes største V65-forslag (innl.pris kr 1 875) på Biri fredag suste rett inn og betalte tilbake meget solide 46 387 kr. 5-valget 8 Ghandi B.R. i V65-3 var markert på kun tre hester.

Det var mange store favoritter før lørdagens V75-omgang på Momarken og de aller fleste innfridde. Fem førstevalg, ett andrevalg og et fjerdevalg vant og 7 rette betalte tilbake meget stusselige 236 kr og verken på seks eller fem rette ble det utbetaling. Det var sjelden kost i V75.

Nå retter vi blikket mot mandagens V65 på Leangen der to tunge favoritter har svært overkommelige oppgaver i sine respektive løp, og jeg ser ingen grunn til å spekulere "bort" noen av dem.

Evighetsmaskinen vinner igjen

5 Valley Ivan tok sin niende årrsseier da han avviste en meget opplagt Fernando på Leangen lørdag 7. oktober. Årsfortjenesten er oppe i 577 575 kr og i kveld blir vallaken enda en gang stor favoritt. Thomas Mjøen melder om et middels treningspass for hovedutfordrer 6 Baritron i forrige uke og melder også at hesten ikke vil bli presset i kveld.

Da er normalt game, set and match for 5 Valley Ivan i V65-5/V5-2/DD-1 og hesten blir min ene V65-banker, han blir min V5-banker og naturligvis bankerspiller jeg også Valley Ivan i DD-spillet.

Vinner igjen

Det er ingen tvil om at Frode Husbyn har en fin hest i 2 Seaborn Titanic som er tilbake etter fire måneders løpspause i V65-2, men Thai Tanic-sønnen er nok ikke av storfavoritten 5 Crackajacks kaliber. Ola Martin Foss meget fine treåring viste løfter tidlig, men det er først i de tre siste løpene hesten har sprunget ut i full blomst. Solid som femte i et av kvalifiseringsløpene til Kriteriet tredje sist, fulgte opp med et gnistrende seiersløp på Leangen nest sist og kom alene til mål også som storfavoritt sist. Det er kun galopp imot for 5 Crackajack i kveld i V65-2, men galoppfaren er liten. 5 Crackajack i V65-2 blir min andre V65-banker på Leangen i kveld.

Alltid topp forberedt etter pause

Samtlige V65-løp i kveld er kvalifiseringsløp til tradisjonsrike Hesteeierkanna. I V65-1 er det kaldblodshester i høyt grunnlag som skal kjempe. 6 Prins Tom er min favoritt. Seiersmaskinen dukker opp etter seks måneders pause, men er alltid godt forberedt etter pause. 29. februar i fjor ble det seier på direkten etter over seks måneders pause, og det kan det bli i kveld også.

Fremstad har beste hesten

I V65-3 er 2 Z.M.'s Jerven overraskende stor favoritt i formiddagstimene mandag. Innfridde som storfavoritt på Leangen nest sist, men ble nesten innhentet av Gjølmes Spika mot mål. Jeg er helt klart inne på at Ragnar Fremstad har den beste hesten i fireårige 7 Røyns Stjernen. Hesten var dessverre indisponert og langt under pari i V76-løp sammen med Eirik Høitomt 26. juli (stod da i Høitomts trening). Men tilbake hos Fremstad vant hesten sprettlett fra tet i "comebacket" 25. september. 7 Røyns Stjernen er min klare favoritt i V65-3.

Melby kan vinne flere løp

Inge Melby er kusk bak storfavoritten Valley Ivan i V65-5, men han har flere spennende oppsitt i kveld. I V65-4 setter han seg opp bak formsterke 3 Creek's Brave. Vallaken holder knallform om dagen og har en fin oppgave foran seg i V65-4. Min knepne favoritt i et flott spilleløp.

Herlig V65-finale

V65-6 er uten tvil kveldens beste spilleløp og her er det mange om beinet. 5 Rebekka og 6 Eidshaugjerven blir spillefavorittene, men utfordres blant annet av lite spilte 2 Spang Draupner. Dette er en meget bra hest og han blir neppe dårligere med flere løp i kroppen. Jeg anbefaler uansett bred gardering i V65-6.