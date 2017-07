To bankere i jakten på V65-cashen

Athena AP og kusk Eirik Høitomt. Mandag kommer de ut på Leangen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En særdeles hektisk mandag venter, og her er det mye å gripe tak i. Moroa starter på Bjerke med V5 kl.11.10. Deretter blir det lunsj fra Sverige kl.12.20, og det er Mantorp som står for lunsjløpene. Så blir det galopp på V4 + V5 fra Bro Park med start kl.18.25. Leangen står for dagens norske V65-omgang, og løpene i Trondheim starter som vanlig kl.18.50. Rättvik avrunder kl.19.25, og her blir det V64.

Kurt Leirvåg har tatt seg en velfortjent ferie, og i denne perioden er det undertegnede som er ansvarlig for det som skjer på Leangen. Omgangen som venter mandag er særdeles spennende, og en omgang vi virkelig gleder oss til. Vi knaller til med to bankere da vi trenger endel hester med i de øvrige løpene. Ta rygg på følgende:



V65-1 : 3 Alsaker Regent - Innledningsløpet denne mandagen er elendig utskrevet, og streken har særdeles gunstige betingelser. Vår ide står også på strek, og nå sist feilet Alsaker Regent som slått på oppløpet. Var uansett ordentlig positiv, og den har stigende form. Er 20m billigere ute kontra favoritten, og selv om dette ikke er noen stor vinnerhest fortjener den å bli plassert først med slike betingelser.

Dagens nest beste banker:

V65-2 : 2 Hage Jerven – Gikk et solid løp i Sverige nest sist, og etter en liten pause sist var den fakta enda bedre. Avsluttet sterkt ute i banen tilslutt da, og på klokken vår stod det 22,2 s 400m med krefter igjen. Er veldig riktig ute, og viser den takter som på slutten, ja, da må det selvfølgelig dreie seg om en stor mulighet. MOTIVERT FAVORITT, og også vi tror hardt på denne!

V65-3 : 9 Gjølmes Caviar – Er under en rivende utvikling, og den har løftet seg veldig på slutten. Nå sist vant den sprettlett med mye krefter igjen. Distansen denne mandagen passer den ypperlig, og et lite felt er også kun et pluss. Blir det bare litt kjøring her så duger denne godt. Senker favoritten?

V65-4 : 6 Littlejack Hanover – Har det ikke helt sprudlet av i år, men etter en liten pause sist var den forbedret. Spurtet da strålende i kulissene, og vinner av det løpet var kanonen Quality QC. Kan ikke få et finere løp når det gjelder motstand enn dette, og fortsetter den sin fremgang fra sist kjemper den om seieren. OBS!

V65-5 : 2 Bruno Marsh – Her er det åpent. Vår ide blir neppe mye spilt, men med stigende form trenger den ikke å være borte. Var helt strålende i vinter, og den vant fire løp fra januar-mars. Så forsvant formen, men avslutningen sist likte vi, og det er tydelig at den er litt pågang igjen. Står perfekt til nå, den er sikret et bra opplegg, og den er verdt et forsøk som altfor lite spilt. OBS!

Dagens beste banker:

V65-6 : 7 Athena AP – Velger vi å banke i finalen. Vi er nemlig klart inne på at dette kan være tethesten inn i den første svingen, og da burde dette løpet være over. Har vært meget god i tre av de fire siste løpene, og nå sist fullførte den meget bra. 1 Roxy Lady har vist seg å være dum på volte, og løser den så dårlig som den har gjort tidligere, ja, da er Athena AP nesten forbi den på kjør. Høitomt nyter dessuten stor respekt, og vi blir veldig overrasket om ikke vår analyse stemmer. ALL IN!