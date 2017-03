To bankere i Skien

Loke og Lars Anvar Kolle har en flott oppgave foran seg i V65-3 på Klosterskogen torsdag kveld. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En herlig torsdag står foran oss og den innledes med lunsj, internasjonal sådan, på Bjerke. Det er både V4 og V5 på programmet og hver torsdag i mars byr Bjerke/Momarken på den såkalte Dagens Rett med V4 og V5. I tillegg til dette byr torsdagskvelden på V65 fra Klosterskogen og jackpotomgang i V64-spillet i Eskilstuna der det ligger 1 211 947 SEK ekstra i sekserpotten.

To bankere i Skien

Det er en utfordrende V65-omgang som venter på Klosterskogen torsdag kveld og både V65-1, V65-4, V65-5 og V65-6 er krysskrevende løp. Det betyr at jeg lanserer to bankere denne torsdagskvelden.

Bør vinne dette

Lars Anvar Kolle og formsterke 7 Loke blir min hovedbanker i V65-3. Vallaken går ned flere klasser motstandsmessig denne torsdagen og mest sannsynlig er det bare galopp imot. Nest sist måtte hesten gi tapt helt oppunder mål for en god Tangen Trym og sist på Jarlsberg var det nytente Emil Mollyn som ble for god. Holder hesten seg på beina i V65-3, må det være toppsjanse og jeg bankerspiller 7 Loke i V65-3.

Tet og slutt?

I V65-2 som er et amatør/ungdomsløp må det være klar fordel startkatapulten 6 Madagaskar. Det er en hest som trives ekstremt godt på Klosterskogen og de fire siste seirene til hesten er kommet i Skien. Er meget kvikk i vei og hovedutfordrerne 12 Noir Sun og 10 Rydens Maja står ikke bare i bakspor, men de kommer også fra middelmådige innsatser. Unge lovende Lars Fredrik Kolle tok en flott V75-seier med Spenda Spirit i Drammen lørdag og skal ha en flott sjanse til å lose Madagaskar inn til triumf i V65-2 og jeg bankerspiller også denne på mine V65-forslag.

Dalen kan Klosterskogen

I V65-1 kan det smelle, da det er variable hester på farten og det er et såkalt datoløp. Dag-Sveinung Dalen er en kusk man alltid skal vaktsom på. Han kjører smart og han kjører taktisk godt. I V65-1 er han betrodd oppsittet bak 1 P.O. Super Star. Det er ikke hver dag denne vallaken byr seg til for fullt, men oppgaven i V65-1 ser dønn riktig ut på forhånd og jeg setter hesten først på min rangering.

Underpresterte sist

12 Linni M. blir min favoritt i et meget fint spilleløp i V65-4/V5-1. Hoppa tok en flott seier på Bjerke nest sist og ble således hardt betrodd i den siste starten på Klosterskogen. Stod også da på 20 meter tillegg, men slet med travet underveis og la seg aldri skikkelig til. Det er nok fikset på til denne starten og kapasitetsmessig er det ingen tvil om at 12 Linni M. er blant de beste i V65-4/V5-1.

Åpent formløp

1700 meter bilstart er det V65-5/DD-1 og her det litt av hvert på farten. 4 Skogli Viktor tok fire strake seire i oktober/november i fjor, men falt deretter litt ut av det. Vant riktignok tredje sist, uten å imponere voldsomt. Skogli Viktor er bra fra start, har trukket et bra startspor her og møter helt klart overkommelig motstand. I en svært åpen DD-omgang lanserer jeg 4 Skogli Viktor som min DD-banker i DD-1.



Litt er trolig nok

Det er meget svak klasse på V65-6/DD-2 og formhesten 10 Brooklyn Bounce D.K. er helt klart ingen stjerne. Men fireårshoppa har form og satt bom fast over mål sist. I et så svakt felt, så er trolig ikke baksporet all verdens til hemsko, og hun blir min knepne favoritt i V65-finalen.