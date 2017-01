To bankere på Jarlsberg

Ask Eld og Vidar Hop er den ene av våre to V65-bankere på Jarlsberg 1. nyttårsdag.

Godt nyttår, kjære trav- og galoppvenner. Årets første dag byr på V4/V5-galopp fra Bro Park og etterfølges av V64-trav fra Eskilstuna. Her hjemme er det Jarlsberg som får gleden av å arrangere Norges første travstevne i 2017, og det er både internasjonal V65 og V5 på menyen.

Jeg lanserer to bankere på årets første V65-dag og den første den starter allerede i V65-1, mens den andre starter i V65-3.

Beste hesten

Jeg har ved flere anledninger de siste årene uttrykt min begeistring for kaldblodshesten Ask Eld. Søndag har Ask Eld en svært så overkommelig oppgave i V65-1 og han får sin yndlingsmakker Vidar Hop tilbake i sulkyen. Jeg bankerspilte denne duoen i et V65-løp på Jarlsberg 29. oktober og det var aldri snakk om saken den dagen. Nest sist galopperte Ask Eld fra seg seieren oppunder mål i et V76-løp på Bjerke og i sin siste start, valgte gjestekusk Thor Borg å bli sittende når angriperne kom runden fra mål og da var den dagen ødelagt. 6 Ask Eld skal hente 20 meter på 1 Kjempen søndag, men hest mot hest er jeg helt sikker på at tøffe Ask Eld tar ned litt lite kamplystne Kjempen. Jeg lanserer 6 Ask Eld som den ene av mine to V65-bankere på Jarlsberg i V65-1.

Har sett lyset i monte

Hedershesten Global Oracle var begynt å gå lei travløp og bød seg ikke skikkelig til lenger i den stilarten. Således var det nok lurt tenkt av trener Hans Christian Holm å sette hesten opp igjen i monteløp, etter et mislykket forsøk sommeren 2015. Sammen med Amanda Robertsen på ryggen feide hesten inn til overlegen seier i et V76-løp på Bjerke 30/11, og med samme rytter ble den flott andreplass bak formsterke Supreme Sugar i starten etter på Biri. Søndag står 9 Global Oracle ypperlig inne i et monteløp utskrevet etter grunnlag og det må være snakk om en flott vinnersjanse. Jeg bankerspiller også 9 Global Oracle i V65-spillet i V65-3.

Duger langt feilfritt

V65-2 er et åpent løp i lavt varmblodsgrunnlag og her garderer jeg bredt. En hest som er milevis bedre enn raden er 7 K.K. Alligator. Har rotet seg vekk med startgalopp i sine to første løp etter lang pause, men vist veldig fin fart i kulissene etterpå. Skulle denne holde seg på beina, mener jeg bestemt at han kan blande seg inn i seierskampen.

Høitomt henter damene?

Tre hester blir mitt lås i V65-4/V5-1 og to av dem kuskes av unge lovende jenter. Det gjelder 1 Hadland Uri med Christina Kjenner i sulkyen og 3 Løkki Flaksa med Vilde M. Kals. Begge hestene står ypperlig til på strek, men det spørs om de er istand til å holde unna for 20-metershesten 11 Linni M. som får Eirik høitomt opp som kusk denne søndagen. Linni M. var kanongod for Johan Kringeland Eriksen i seiersløpet på Jarlsberg sist og Høitomt opp er som kjent aldeles ikke noe minus.

Variabel - men best?

Et svakt felt venter oss i V65-5/V5-2/DD-1, men det er ingen tvil om at 6 Tiffany T.G. er den beste hesten. Gundersen-hoppa har dog ikke innfridd på slutten og i V65-spillet garderer jeg derfor bredt. Men i DD-spillet er 6 Tiffany T.G. det naturlige valget og hun blir min DD-banker for dagen.

Kan fly igjen

I V65-6/V5-3/DD-2 kommer 10 Gukko Raw til å bli klar favoritt og er Anderssen-traveren på sitt beste allerede første gang ut etter et par måneders pause, kan han bli lei å stå imot. Jeg velger likevel å varsle for 12 Trust Boom Bay og Lars Fredrik Kolle. Den hesten gjorde en gnistrende avslutning til seier på Momarken i siste starten og er denne på skuddhold mot oppløpet, kan han vinne igjen.