To V65-bankere på Klosterskogen

Jacuzzi O. og Åsbjørn Tengsareid blir storfavoritter i V65-1 på Klosterskogen torsdag kveld. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Hver torsdag i februar byr Bjerke på den såkalte Dagens Rett med V4 og V5. Det betyr at svenskene spiller sammen med oss og sist torsdag endte V4-omsetningen på flotte 1 847 793 kr, mens det ble omsatt solide 889 681 i V5-spillet. I tillegg til lunsjløpene på Bjerke, er det duket for V64-jackpot på Åby med 1 164 784 SEK ekstra i sekserpotten, mens Klosterskogen inviterer til en kanonspennende V65-omgang her hjemme.

I denne artikkelen skal det dog handle om kveldens V65-omgang på Klosterskogen, der jeg lanserer to bankere og byr på noen reale skrellobjekter i et par av de andre løpene.

Storfavoritten innfrir

I V65-1 kommer 7 Jacuzzi O. og Åsbjørn Tengsareid til å bli kveldens i særklasse største V65-favoritt. Halle-traveren har vært knakende god på slutten, mot betydelig tøffere motstand enn det han støter på i kveld. Offensive Tengsareid satser garantert tidlig mot tet i kveld og i dette løpet er det ikke mange motbud. Det bør være en meget bra sjanse for at 7 Jacuzzi O. innfrir sitt store favorittstempel, og jeg ser ingen grunn til å spekulere og det blir min første V65-banker.

Ny seiersmaskin fra Mjølnerød

Jan Roar Mjølnerød produserer vinnerhester jevnt og trutt og har gjort det i årevis. 6-årige 9 Ra Tore kan være en ny seiersmaskin fra Mjølnerød. Hesten så ihvertfall dunderfin ut i debuten for Jan Roar på Momarken 31. januar og det ver herlig stil på hesten mot mål. I det løpet satt Ra Tore i tet mer eller mindre fra start til mål. I kveld er det bakspor, og Mjølnerød advarer for at hesten kan være litt flegmatisk. Men det er kun ni hester med i løpet og på kapasitet er hesten trolig klin overlegen. Jeg tror på topp sjanse for 9 Ra Tore i V65-3 og bankerspiller også denne.

Fordel av sprint for Charm

V65-2 er et sprintløp for kaldblodshester som holder bra klasse og all den tid Tom Erik Solberg er skeptisk til nyervervelsen 2 Eldodin, tror jeg fire hester gjør opp om seieren og mitt småfrekke førstevalg blir 5 Charm Elden. Det er bra fart i denne Alm Viktor-sønnen, men det er ikke alltid han er så gåpå-villig. Sprint er garantert et pluss og han kan helt klart vinne et slikt løp.

Luring fra Jessen

Klosterskogen-trener Simen Bjørbæk Jessen har en liten outsidersjanse med 2 Sugarbaby i V65-1 dersom storfavoritten 7 Jacuzzi O. skulle rote det til for seg i V65-1, men han har helt klart vinnersjanse med 10 Siberian Lady i V65-4/V5-1. I dette løpet blir 4 The Voice for stor favoritt, slik jeg leser løpet og Siberian Lady er et opplagt motbud. Men da må hoppa holde seg unna galoppen.

Høitomt med motivert favoritt

V65-5/V5-2/DD-1 er et meget fint spilleløp og 3 Hellestvedt Trym er en motivert favoritt sammen med Eirik Høitomt. Det skal være bra tetsjanse for denne og både i V5-spillet og i DD-spillet setter jeg min lit til 3 Hellestvedt Trym.



Men i V65-spillet har jeg to bankere jeg tror mer på, og det er en rekke fine drag i dette løpet. Nesten uspilte 6 Land Marie er ett av dem. Står kanskje litt hardt inne på pengene, men hun har gjort flere sterke løp på nettopp Klosterskogen de siste månedene og står bra til spormessig.

Michelsen er optimist

I V65-6/V5-3/DD-2 kommer svært mye av spillet til å havne på duoen 1 Etna B.R. og 5 Spenda Spirit, men jeg trekker heller fram 3 Dodo De La Sable. Trener Cato Michelsen er uvanlig optimistisk på forhånd og det er ingen tvil om at dersom hoppa presterer på sitt beste, så kan hun vinne dette løpet. Jeg garderer bredt i dette løpet og værer en smell.