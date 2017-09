To V65-bankere til lunsj

Ove A Lindqvist (her med søndagens Derbydeltager Will Prinsen) kusker den ene av Nettavisens to V65-bankere i Skellefteå fredag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken.

Vi nærmer oss den store klasseløpshelgen med stormskritt. Det er V75 på Bjerke både lørdag og søndag og det skal kjøres både Kriterium og Derby både for kaldblodshestene og varmblodshestene og selvfølgelig også for hoppene. Søndagen er det i tillegg internasjonal V75.

Men Bjerke er i sving også fredag ettermiddag med V65 og V4 på plakaten. Fredagen byr ellers på V65-lunsj fra Skellefteå. Fredag kveld er det stor auksjon på Bjerke, så ingen norske baner har V65 fredag kveld. Dermed blir det stor omsetning til den svenske V64-omgangen på Romme. Der er det i tillegg gedigen jackpotomgang med 1 490 863 SEK ekstra i sekserpotten.

Flott V75-suksess på Jägersro søndag 3. september

Under søndagens store V75-omgang på Jägersro ble det fullklaff for Snoken. V75-forslaget med innl.pris kr 900 suste inn og betalte tilbake pene 4 404 kr.

V64-suksess Mantorp mandag 4. september

Også under mandagens V64-omgang på Mantorp ble det bra suksess. 5 Glenn Boko innfridde meget enkelt som Snokens V64-banker i V64-1 og i V64-2 innfridde nestfavoritten 4 Casterly Rock som et herlig objekt mot omgangens nest største favoritt 6 Dream Night Palema. V64-forslaget med innl. pris kr 1 440 suste inn og betalte tilbake pene 5 036 kroner.

Lunsjsuksess tirsdag 5. september

Det ble ganske favorittpreget under dagens V4-omgang på Halmstad, bortsett fra 7. valget og 3,5 prosenteren 13 Önas My i V4-1. Den hesten var markert på fire hester på det aller minste V4-forslaget her på Nettavisen (innl.pris kr 160) og betalte tilbake pene 1 093 kr.

I denne artikkelen skal det heretter handle om V65-løpene på Skellefteå som altså har spillestopp kl 12.45. Vi byr på to bankere i jakten på seks rette.

Nå er det dags

Vår hovedbanker i V65-spillet den kommer ut i V65-4 og heter 3 Guli Storm. Vinnerhesten til Gustav Andersson vant seks løp i 2016 og har vunnet tre av ni starter i år, men faktisk aldri vunnet på sprint som er dagens distanse. Samtidig har hesten kun startet i to sprintløp de siste to årene, så er det jo en vesentlig forklaring. Kunne ikke svare vår egen Myr Faksen sist, møter klart overkommelig motstand i dag og det skal være snakk om en meget bra vinnersjanse i V65-4, som også er V4-2 og vi bankerspiller også hesten i V4.



Lindqvist med andre V65-bankeren

Også vår andre V65-banker i dag, er en kaldblodshest. Det handler om 6 Solis i V65-2. Til tross for at hoppa er åtte år gammel, har hun kun startet åtte ganger. Tre av løpene er vunnet, to av dem i fjor. Årsdebuterte så sent som 17. august i år på Skellefteå og vant enkelt. Amatørkusken Fredrik Stenmark har kusket hoppe hver gang, i dag setter kaldblodsekspert Ove A Lindqvist seg opp som kusk og motstanden er svært overkommelig ut. 6 Solis blir vår andre V65-banker i V65-2.

