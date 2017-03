Topp lunsjomgang på Solvalla

Kenneth Haugstad er aktuell i dagens lunsjomgang på Solvalla. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Solvalla byr på en herlig V65-omgang på fredag. Flere av løpene er vriene, og vi ser ikke bort fra at det kan vanke en bra bunke med tusenlapper til de som greier seks riktige! Vi skal til lukene med følgende:



V65-1 : 1 Jordan Lee GL – Har gjort to fine løp for Claes Sjöström, og den virker ordentlig pågang i hans regi. Nå sist gikk den en sisterunde i 12-fart, og inntrykket var plussbetont. Har tidligere vist seg å være veldig kjapp ut bak bilen, og utgangsposisjonen burde passe. Tidligere har den også vært best skoløs, så får vi se hvordan balansen blir på fredag. Prøves mot favoritten!

V65-2 : 5 Andy Pandy – Er bra i monte, og nå når hesten har superform er den litt spennende. Sist ble den sittende fast som HELPIGG, og den så ordentlig bra ut for dagen. Nest sist avsluttet den strålende, og den kom til mål med krefter igjen. Her er det dessuten en dyktig rytter på, og kommer den seg bare greit av gårde fra et dårlig spor så skal sjansene være fine. OBS!

V65-3 : 8 Carla D’Eronville – Her er det en veldig stor forskjell på hestene, og vår soleklare tipsener er best. Var ikke 100% i travet sist, men avgjorde likevel på styrke, og det på en bane som ikke passet. Ble speedet ned nest sist, men var uansett bunnsolid i nederlaget. Tåler å bli brukt hele veien, og henger den bare sammen i aksjonen så skal sjansene være meget solide. VI TROR HARDT!

V65-4 : 10 Trot Kronos – Det ble to seire på Veijo, og Jörgen Sjunnesson i går. I dag får igjen Sjunnesson sjansen på Veijo sine hester, og denne Trot Kronos, ja, den er ekstremt grunnkapabel. Var helt OK etter pause sist, men den er klart best skoløs, og i dag skal skoene rykkes. Kan plutselig være MANGE meter forbedret, og den skal bli spennende å følge på racerbalanse. VÅR IDE!

V65-5 : 8 Bombastic – Er et ordentlig langskudd i et VIDÅPENT løp. Kom ut etter et lengre avbrekk sist, og den avsluttet da knallsterkt etter sene luker. Kom akkurat for sent til å innhente det som blir storfavoritten her, 4 Twilight Speed. Når Bombastic nå har 0,5% av innsatsene på seg, og Twilight Speed 40%, ja, da skjønner jo man hvor verdien ligger. Prøves som et supersjokk, og den skal bli spennende å følge med et løp under vesten.

V65-6 : 11 Paul – Skrell fra Kenneth Haugstad? Åpen finale, og kvaliteten er heller ikke den beste. Draget vårt er bedre enn raden, og den var god i sitt siste løp. Ble da kjørt rett ned kort etter start, og galoppen var ikke til å unngå. Viste 14,3/1900m etter galoppen, og da ble den også grovt hindret en gang i sluttrunden… Nå har den fått det løpet i kroppen etter pause, og den burde duge godt her med litt bedre flyt. PASSES!