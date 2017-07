Topp V65-omgang med en småfrekk banker

Exclusive GT G.T. og kusk Adrian Solberg Akselsen. Fredag kjører Frode Hamre. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En høyinteressant weekend sparkes i gang med lunsj fra Sverige denne fredagen. Umåker står for løpene, og V65-1 starter kl.12.45. Deretter åpner Biri sin storhelg med både V65, V5, og V4! V65-1 starter kl.18.50. Fredagen avrundes med V64 på Romme kl.19.25.

Lørdag venter en av de fineste V75-omgangene som vi har å by på her i Norge. Det er Biri som arrangerer løpene, og det er en V75-omgang spekket med topphester. Glem ikke at det ligger 13 millioner å venter på en alenevinner!

Søndag er det STOR JACKPOT i Grand Slam V75 fra Sverige. Det er Åmål som står for løpene, og det ligger altså over 1,8 millioner ekstra i sjuerpotten.

Biri Travbane innleder sin storhelg denne fredagen, og som vanlig er det Biri Allround som er det de fleste gleder seg til i dag. Når det gjelder V65-omgangen så liker vi den skarpt, og her skal vi ta for oss. Vi byr på en småfrekk banker, og vi tror hardt på tet og slutt for 1 Exclusive GT (V65-4). Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 9 Sol Faksa – Hester med litt dårlig skalle blir hardt betrodd her, og vi velger derfor å spekulere. Draget vårt hadde ingen enkel oppgave sist, men den fullførte uansett klart positivt. Kommer nå ut på en bedre distanse, den står i en nydelig rygg fra start, og den er sikret et bra opplegg. Kan komme på lette bein tilslutt om det bare blir litt tempo. OBS!

V65-2 : 4 Bom Simoni – Leverte en BLYTUNG avslutning fra køen sist, og via femtesporet mot oppløpet hadde vi 13,3 s 800m på klokken. Følger bilen fra start, og med en offensiv Kolle opp så er nok man på tetjakt. Skulle den komme seg foran så kan dette løpet være kjørt, og den MÅ tas på alvor! 9 Rainbow Bonanza – Har gjort to løp for Kristian Skullerud, og den er MYE forbedret. Nå sist fikk den håpløst langt frem, men spurtet uansett storstilet nedover oppløpet, og vi hadde 13,4 s 400m med alt igjen. Står spennende til nå, og den må ikke undervurderes.

V65-3 : 6 Attorney Hanover – Har fått noen løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og det har nok gjort veldig godt. Kristine Kvasnes er i en egen klasse som kusk blant jentene, og skulle hun komme seg foran med vår ide, ja, da skal favoritten få slite. Feelingen er at Attorney Hanover gjør et toppløp denne fredagen (travdelen av Biri Allround), og den må bare prøves.

Dagens banker:

V65-4 : 1 Exclusive GT – Velger vi å banke småfrekt denne fredagen, og når vi la ut dette tipset var den kun et 2-valg. Exclusive GT feilet som PIGG i finalen av JGP sist. Hadde da blitt treer, og tidsmessig hadde den landet på rundt 11,8… Er lynrask fra start, og har den ikke tapt noen form siden sist, ja, da skal de andre få kjørt seg. Vi tror på tet, og vi tror knallhardt på at denne bare vinner. ALL IN!

V65-5 : 12 Sirikit – Spennende løp hvor vi streker av for en del hester. En hest som ikke blir spilt her er vår ide. Dette er fakta en veldig fersk hoppe selv om den er blitt 5-år. Har kun gått ni løp, og den utvikler seg veldig fint. Ble sittende fast etter å ha feilet tidlig sist, og da hadde vi 29,1 s 1900m på klokken etter uhellet. Tor Wollebæk er en luring, og vi liker å spille han på litt undervurderte hester. Kommer den bare inn i «leken» fra et dårlig spor så står den ikke tilbake for disse. Skreller?

V65-6 : 12 Bruno Di Quattro – Har vært ute i knalltøffe omgivelser på slutten, og dette ser langt bedre ut på forhånd. Distansen takler den godt, og leverer den bare som normalt, ja, da skal sjansene være gode. 13 Valley Ivan – Jobben som John Einar Theodorsen har gjort med denne er helt formidabel. Kom inn som et «vrak» på stallen til den dyktige amatøren, men nå gjøre den ikke annet enn å trave. Elsker distansen, er i superform, og den er selvskreven på bongen. Har møtt Bruno Di Quattro en gang (22.10.2016), og da slo den det som blir favoritten her… Nå er nok Valley Ivan enda bedre, og da sier det seg selv at vi tar den med på alt!

