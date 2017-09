Toppbanker i Bergen

Come Vacation og kusk Pål Buer. Torsdag kommer de ut i Bergen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Solänget er først ut denne torsdagen, og her venter det lunsj-V4 med start kl.12.20. Deretter blir det norsk lunsj, og V5-omgangen på Momarken er i gang kl.13.40. Bergen Travpark byr så på en flott V65-omgang med start kl.18.50. Høydepunktet denne torsdagen skjer på galoppen, og det er JACKPOT i dagens V64-omgang på Jägersro. Her ligger det over 1,1 millioner ekstra i sekserpotten, og løpene starter som vanlig kl.19.25.



Det smeller ordentlig denne weekenden! Sjekk ut følgende:

På lørdag er det GULLJACKPOT i V75-spillet på Jarlsberg. Det er en svært utfordrende omgang som venter, og vi tror på storutbetaling! Samme dag er det JACKPOT i V65-spillet fra Harstad. Moroa fortsetter om søndagen med blant annet en EKSTRA V75-omgang på Solvalla, og her skal blant annet Svenskt Travkriterium kjøres. Som om ikke det var nok så er det også en internasjonal V65-JACKPOT på Momarken, og her ligger det hele 663 239 ekstra i sekserpotten.

Det finnes helt klart endel favoritter i dagens omgang i Bergen, men vi prøver å felle flere av dem, og vår banker var utrolig nok ingen favoritt når dette tipset ble lagt ut. 12 Come Vacation (V65-5) har et rent gaveløp foran seg, og den kan ikke vi spekulere mot. Vi byr også på et supersjokk i omgangen, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V65-1 : 2 Bjørkeknekten – Har hatt store problemer med dette sporet på sprint tidligere, og nest sist var den ikke i nærheten av å komme seg feilfritt av gårde. Blir kolossalt hardt betrodd i innledningen, men det er ingen hest vi går all in på fra dette sporet… 3 Rigel Scott – Er ikke veldig enkel å sveive inn, men den har lenge vært bedre enn raden, og nå sist var den fakta skikkelig positiv. Kan muligens få ryggen på 1 Sørengjo her, og da kan dette bli aldeles riktig. SKAL PASSES!

V65-2 : 3 Prinsesse Sølv – Feilet sist, og det er slik denne kan være. På ren kapasitet er det snakk om feltes beste hest, og feiler den bare ikke bak bilen (kan være litt pigg der) så må vi bare ha tro på den i omgivelser som dette. Skal stå først på ranken. PS. Litt skriking blir det nok på grunnkapable 5 Stjernetira som debuterer for Ove Kenneth Karlsen. Har tidligere stått hos en jente, så humørmessig tviler vi på at det er mye å hente. Har dessuten vært svak i de siste løpene, og selv om den er riktig ute så er den kun en liten gardering for oss.

V65-3 : 6 So Superb – Har vært en snakkhest lenge, og dette er en hoppe som Odd Storetvedt alltid har trodd på. Var gnistrende opplagt etter pause sist, og den kom alene til mål da. Har MYE inne, og den har null problemer med å gå en 16-tid på distansen. Lar seg neppe slå om den bare ikke finner på noe tull. Motivert tipsener, og også vi tror MYE på den.

V65-4 : 2 Makeawish – Småskummelt løp, og vi tar med noen hester her. Vi prøver oss med en hest som ikke blir spilt, men med flyt kan storskrellen være et faktum. Nå sist havnet den skikkelig på vingel fra start, og ble etter hvert bakket ned i køen. Spurtet fint innvendig på oppløpet, og selv med den innledningen var den for eksempel hakk i hel på Shocking Redbull som trolig blir favoritt her. Ole Johan Østre opp er et pluss, sporet passer perfekt, og som uspilt når dette tipset ble lagt ut (0,7%), velger vi å varsle. OBS!

V65-5 : 12 Come Vacation – Var faktisk ingen favoritt når dette tipset ble lagt ut, og det blir selvfølgelig helt feil. Har blitt matchet mot de beste i årgangen, har vært en av de beste i årgangen, og er den på sitt beste så blåser den rundt et felt som dette. Spurtet bra i Drammen sist, men en oppjaget sprint ble i korteste laget. Spurtet også bra nest sist, og da var den kun fire tideler bak I Love Paris… Skal stå først på ranken, og dette er vår beste banker i omgangen.

V65-6 : 10 Trento – Er spillet i finalen. Har fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og det har den virkelig trengt. Har rett og slett vært litt seig i takene, og tung. Løfter seg gradivis, og skulle den være ytterligere forbedret i dag, ja, da må mulighetene være gode. Har blitt matchet mot langt tøffere hester enn dette tidligere, og den har en svært billig oppgave foran seg. SE OPP!