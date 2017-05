Toppomgang med en sylvass V65-banker

Vidar Hop og Kolnes Kjell. Tirsdag kjører Lars Anvar Kolle. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Vi er kommet godt i gang med en ny uke, og høydepunktet denne uken skjer naturligvis på lørdag. Her er det nemlig JACKPOT i V75-SPILLET, og det ligger altså 833 647 ekstra i sjuerpotten. Vi kommer tilbake med fyldige tips løpene i Bergen, og de tipsene vil være klar i løpet av fredagen. Når det gjelder dagen i dag så starter vi som vanlig med lunsj. Visby byr på en knallfin V4-omgang med start kl.12.20. Til kvelden er det Momarken som står for den norske V65-omgangen kl.1850, før Eskilstuna avrunder tirsdagen med en topp V64-omgang kl.19.25.



Eventyrlig klaff på Bro Park 29. mai!

Nettavisens galoppeksperter har hatt en strålende mai måned og tirsdag kveld ble det kjempeklaff i både V64-spillet og V4-spillet på Bro Park.

I V64-spillet landet utbetalingen for seks rette på solide 33 089 kr. Nettavisens V64-forslag med innl.pris på kr 980 satt klokkerent. Det forslaget inneholdt 18 femmere (434 kr pr stk) og 119 firere (49 kr pr stk) og betalte tilbake 46 634 kr. Rangeringen var bunnsolid. I V64-6 hadde våre eksperter førstevalg på 3. valget Dardenne, og i V64-5 hadde de fjerdevalg på 4,1 prosenteren og 7. valget 14 High As A Kife. Med banker på omgangens største favoritt 1 Sir Herman ble braksuksess. På Eksperten ble det treff for 13 andelslag.

Tre andelslag fire andeler a kr 250 - utbetaling 46 634

Et andelslag ti andeler a kr 100 - utbetaling 46 634

Tre andelslag fire andeler a kr 250 - utbetaling 46 634

Tre andelslag fem andeler a kr 300 - utbetaling 47 091

Tre andelslag fire andeler a kr 500 - utbetaling 49 070

Summa summarum ble det ca 650 000 kr innspilt, når vi tar med en drøss med femmere og firere på de minste forslagene. Totalt omsatte Nettavisen for ca 30 000 kr på Eksperten til V64-løpene på Bro Park i kveld, så avkastningen ble enorm.

I V4-spillet ble det ikke like voldsom utbetaling, men det aller minste V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 192) det betalte tilbake råflotte 5 026 kr.

Momarken byr nesten som vanlig på utfordringer, og dagens omgang er av det svært spennende slaget. Flere godbiter er pågang, og bankeren, ja, den var ingen favoritt når vi la ut tipset. Sjekk ut følgende:



V65-1 : 4 Max Vacation – Er en 4-åring i ganske fin fremgang, og med klaff i innledningsløpet har den form til å skrelle. Spurtet ordentlig fint etter sene luker i Sverige sist, og den kom til mål med litt krefter igjen. 17,0/2640ma på en ikke optimal bane må være bra. Kan sitte der til flott odds i lukene nå, og den MÅ passes!

V65-2 : 4 Lille Amare – Var helt OK i nederlaget sist, og den tapte da for en bedre hest. Har tjent mye penger i løpet av kort tid, og det kan være slik at den begynner å merke grunnlaget. Her er det uansett såpass billig i mot at den skal stå først på ranken. Er en veldig motivert favoritt.

V65-3 : 4 Smedtulla – Er en hest vi tror på denne tirsdagen. Har skiftet trener, den er nybehandlet, og den blir solid kuskeplusset med Eirik Høitomt. Er betydelig bedre enn det grunnlaget den har på konto, og den kommer til å tjene bøtter med cash om den bare går feilfritt fremover. MÅ BARE PRØVES DIREKTE!

V65-4 : 8 Ekeld – Gjorde debut for Ole Johan Østre sist, og vi likte det vi fikk se. På forhånd lå Østre veldig lavt, og han mente den trengte løp i kroppen etter det lange avbrekket. Fungerte bedre enn hva vi har sett fra den kanten på svært lenge, og den ble sittende bom fast over mål. Har normalt gått MYE frem med den blåseren i kroppen, og på ren kapasitet er den best. SKAL MED PÅ ALT!

V65-5 : 7 Moviestile – Så enorm ut etter pause sist, og den kom helt alene til mål på en god tid. Kan fort være enda bedre denne tirsdagen, og Mikkelborg er naturligvis opp på sin springer. Det er dog stor vingelrisk fra dette sporet, og på en oppjaget sprint kan den da være sårbar. Helt greit førstevalg, men ingen hest vi kan anbefale et bankerspill på fra dette sporet.

Dagens banker:

V65-6 : 1 Kolnes Kjell – Bankeren sparte vi tilslutt, og her går vi til på Kolnes Kjell! Har gjort fire løp for Jenny Thygesen etter den kom til Sørlandet, og den har vært bra. I debuten fjerde sist slår den Lex Lodney fra likestart, og den var treer bak hester som Steinfaks/Myhreng Jerker. Tredje sist slår den veldig gode hester, og den taper kun for Myhreng Jerker. Nå sist klaffet det ikke helt, men den var OK i kulissene. På tirsdag skal skoene rykkes for første gang, den er kjapp i vei, og med kanskje norges beste tempobedømmer i Lars Anvar Kolle i sulkyen, ja, da lar vi det stå til. BANKER! PS. Garderer man løpet så er 2 Wik Emil den første som skal med. Den spurtet nemlig storstilet sist, og er på vei mot superformen!