Trippel V65-jackpot med over to millioner ekstra

Spiderman T.G. og kusk Geir Vegard Gundersen. Fredag kjører Magnus Teien Gundersen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

V65 Solvalla: Herlig lunsj på Solvalla

V64 Kalmar: V64-jackpot med Untersteiner i hovedrollen

Oddstips 1: Islands borteproblemer kan bli deres bane

En forrykende fredag venter, og her er det bare å spenne fast sikkerhetsbeltet! Biri står for dagens i særklasse høydepunkt, og her venter det altså en TRIPPEL V65-JACKPOT med 2 057 304 ekstra i sekserpotten. Løpene på Biri begynner kl.18.50. Solvalla er som vanlig først ut om fredagen, og her er V65-omgangen i gang kl.12.45. Kalmar byr også på JACKPOT denne fredagen, og i sekserpotten er det 1 276 694 ekstra. V64-1 starter kl.19.25.

Det har vært særdeles vrient å være spiller ved noen anledninger denne uken, og det betyr TRIPPEL V65-jackpot på Biri fredag. Over to millioner ligger ekstra i sekserpotten, og årets beste V65-omgang venter for vi som liker å spille på hester. Magnus Teien Gundersen hadde vi tro på i Bergen torsdag, men da gikk det ikke for den lovende kusken. Nå gir vi han ny tillit, og dagens beste banker for oss er Spiderman T.G. Sjekk ut følgende:



V65-1 : 3 Bom Simoni – Er det noen skalle i denne hesten? Har nemlig blitt kjørt defensivt når den har hatt fine løp, og det gjør oss usikker. Har et fint løp foran seg nå, er aktuell, men som storfavoritt må vi bare spekulere. 4 Lord Ive – Er det klare spilllet i innledningen, og den hesten man virkelig skal ta på alvor. Er nybehandlet, kommer ut etter pause, og det er fine rapporter på den. Her møter den en sjeldent billig motstand, og et finere løp enn dette kan ikke denne få. Vant tre løp i fjor, og nå kommer årets første?

V65-2 : 5 Spiderman T.G. – Magnus Teien Gundersen brente to straffespark på Bergen Travpark torsdag, men alle gode ting er vel tre? Kommer her ut med familiehesten Spiderman T.G., og i omgivelser som dette burde den være klink overlegen. Jogget en 15-tid sist, men kan nok på 14-tallet om nødvendig. Halvbroren til Support Justice er i særklasse dagens beste V65-banker.

V65-3 : 5 Odin Faks – Småskummelt løp. Odin Faks har kommet inn til «trollmannen» Morten Louis, og det skal bli spennende å følge den for han. Dette er en trener som er veldig flink å finne eventuelle feil på hester, og sliter de med noe, ja, da behandler han alternativt de plagene de måtte ha. Odin Faks er superkapabel i forhold til det grunnlaget den har på konto, og feilfritt går ingen klar. SPILLES DIREKTE!

V65-4 : 9 Arild Mølgård – Her er det dårlig klasse, og vi blir ikke veldig overrasket om det kan skrelle til i et løp som dette. Draget har fått fire løp i kroppen etter en pause, og den ligger stadig i skorpen. Var meget tapper fra dødens sist, og innsatsen var klart plussbetont. «Vepsen» Vidar Hop opp på en slik type traver vil passe perfekt, og blir det bare litt tempo feller den de fleste tilslutt. PASSES!

V65-5 : 6 Rofstad Odin – Har et gaveløp foran seg i DD-1, og den går ned mange klasser nå. Sist var den altså ute i et forsøk til Derby, og når den i tillegg var syk da, ja, da er det sterkt å trave 26,8/2600m, og være hakk i hel på gode hester. Nå melder Bjørn Garberg om en hest som er frisk/fin, og han tror på seier. MÅ HA EN STOR MULIGHET!

V65-6 : 7 The Swede – Kommer altså ut på Biri etter vel to mnd pause, og da må man ha ambisjoner. Det er snakk om en OK hest i grunnlaget, og den kan ikke få et finere løp enn dette når det gjelder grunnlag. Har kun gjort to løp i Norge tidligere, og ved begge anledninger er det blitt seier. Ny opptur i vente i en ellers ganske jevn finale?