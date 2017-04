V65-bankeren matches mot større oppgaver

Flotte Massive Speed og kusk Åsbjørn Tengsareid. Tirsdag kommer de ut i V65-6. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Eventyrlig klaff i Ålborg - nesten 800 000 innspilt!

Lørdag kveld var det dobbel V65-jackpotomgang i Ålborg, og Nettavisens danske travekspert traff kanonbra med tipsene. Ca kl 17 lørdag kveld ble Carstens opprinnelige V65-banker 7 Bullet Knas i V65-3 strøket. Vi fikk heldigvis fatt på Carsten og vi endret dermed banker til 1 Bella Sotto i V65-4. I V65-2 som var at amatørløp hadde Carsten gardert bredt og 10. valget og kjempesmellen 8 Tajsa Baunehøj 1,6 prosent) stod trygt på.

V65-forslaget på kr 924 her på Nettavisen (dette ble altså endret ca kl 17.30 lørdag kveld) inneholdt en sekser og 20 femmere og betalte tilbake kanonfine 45 452 kr.

Totalt ble det treff for 17 andelslag på Eksperten.

Seks andelslag med fire andeler a kr 250 betalte tilbake 45 452 kr

Fem andelslag med fem andeler a kr 200 betalte tilbake 45 452 kr

Tre andelslag med fem andeler a kr 300 betalte tilbake 45 924 kr

Tre andelslag med fire andeler a kr 500 betalte tilbake 46 396

Totalt ble det eventyrlige 776 932 innspilt på de 17 andelslagene som gikk inn med seks rette, og totalt omsatte Nettavisen for ca 45 000 på Eksperten til V65-omgangen i Ålborg.

Forus Travbane byr på en strålende V65-omgang tirsdag. Flere av hestene startet etter at "fagladene" gjorde sine tips, og det finnes godbiter i dagens meny. Gå ikke glipp av følgende snadder:



V65-1 : 3 Comecatchme C.J. – Bomber til tet, drar hardt unna, og siden er dette løpet over? Var heroisk i nederlaget mot Sejr Gammelsbæk nest sist, mens den var ordentlig tapper fra dødens sist. Har ikke løpet sist kostet mer enn det smakte, ja, da skal mulighetene være knallgode nå. Vår klare ide. PS. Pål Buer vil kun kjøre snilt med mye spilte 5 Come Vacation, og han har egentlig ikke noen supertro på den…

V65-2 : 8 Madison Font – Er feltes klart beste hest, og den var fin etter pause sist. Fullførte da bra til en andreplass, og den var ikke langt bak i mål. Har den tatt det løpet på rett måte, og er kanskje ytterligere forbedret nå, ja, da skal sjansene være solide. 2 Lucky Black Pearl – Er det klare objektet. Den var veldig tapper i nederlaget nest sist, og da avslørte den også at den kunne åpne bak bilen. Nå sist ble det galopp direkte, men den gikk et fullt godkjent løp i etterkant. Nå er det auto igjen, og skulle den komme seg foran blir den ikke enkel å fange. OBS!

V65-3 : 13 Arthurian Hanover – Blir knallhardt betrodd denne tirsdagen, og går alt riktig for seg, ja, da skal mulighetene være meget gode. Vant et superbillig monteløp sist, men her er det langt hardere i mot. Nå velger vi fakta å spekulere litt, og en hest man skal passe er 12 Mr. Vegas. Debuterer i monte, men var fin under sal i prøveløpet nest sist. Kom til mål med litt krefter igjen sist, og da var den ute mot BETYDELIG bedre hester enn dette. Kan være på vei mot storformen, og mot helt riktig motstand må vi varsle for den i montedebuten! OBS!

V65-4 : 4 Motveit Koså – Vi prøver oss med et langskudd i et småskummelt rekruttløp. Motveit Koså har nemlig vært ganske positiv i de to siste løpene, og den har varslet en viss form. Kommer nå ut etter en liten pause, og er den som før pausen kan dette gå veien. Glem ikke at den vant til brakodds i totoen på omtrent samme tid i fjor. Settes knepent først mot en ikke så altfor tøff motstand. PS! Vær også klar over at den debuterer for Geir Gudmestad, og han har det med å få fart på kaldingene...

V65-5 : 12 Nyland – At kaldinger kan reise seg fra de dypeste daler har vi sett mange ganger, og Nyland er et nytt eksempel på at slikt går an. Var helt RÅ tidligere, men gikk så på en smell, og har levert langt under pari i lange tider. Nå er den dog ordentlig pågang igjen, og den er verdt et forsøk. Gikk bra etter galopp nest sist, mens den solgte seg dyrt fra tet sist. Er best med et ryggløp, og klaffer det her, ja, da kan den fort speede ned disse… OBS!

V65-6 : 1 Massive Speed – Har et rent gaveløp foran seg i finalen, og går alt riktig for seg så snakker vi om en klink vinner. Det var meget gode rapporter på den etter pause sist, og selv om den var tung så ble det lett. Her er det kun galopp i mot, men vi tror at dette går veldig fint, og kan ikke gjøre annet enn å anbefale et bankerspill.