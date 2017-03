V65-bankeren tar revansje

Vetle Petter og kusk Arnt-Sverre Røren. Søndag kommer de ut i V65-4. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En meget innholdsrik søndag står for tur i hestesporten. Det våres og fra og med denne søndagen vil det være galopp hver eneste søndag fremover. I tillegg til V4/V5 på Bro Park med start kl.12.45, er det duket for en ny Grand Slam V75 i Sverige og det Ørebro som er vertskap. Her er V75-1 i gang kl.15.50. Uken avrundes med internasjonal V65/V5 i Drammen. V65-omgangen starter kl.18.15.



Det er Drammen som avrunder uken med en internasjonal V65-omgang. Her blir det stor omsetning i alle løp, og vi tror også på bra med kroner for de som løser V65-rebusen. Noen av løpene er nemlig særdeles uoversiktlige, og det kan smelle til. Bankeren kan vi ikke spekulere mot, og går alt riktig for seg, ja, da vinner 2 Vetle Petter V65-4. Sjekk ut følgende:



V65-1 : 10 Ultimo Tango – Det er ikke veldig hard skalle på motstanderne til draget vårt i innledningen, og Ultimo Tango har en fin sjanse om den bare skikker seg underveis. Kommer ut i regi Sigbjørn Kolnes, den er nybehandlet, og rapportene er fine. Har vært ni ganger blant de to beste på 27-starter, og det er en meget bra fasit. Kan ikke få et billigere løp når det gjelder motstand, og den må bare prøves direkte!

V65-2 : 9 Stjerne Jenta – Et skremmende dårlig løp venter, og her skulle vi gjerne sett varmingene før vi tippet. Her kan vi nemlig med garanti sage veldig mange av hestene etter varming. Før vi får sett de i varming plasserer vi en hest som er bedre enn raden først, og det er Stjerne Jenta. Den gikk fint i kulissene sist, og den er fakta ikke så verst. Er dog ikke til å stole på, og det er derfor ikke snakk om noen klink vinner.

V65-3 : 5 Wilkas – Har fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den virker veldig pågang. Nå sist fikk den aldri sjansen, og den kom til mål med krefter igjen. Her er det overkommelig i mot, og klaffer det bare litt på veien så kan det fort være duket. Prøves i et ellers særdeles åpent løp.

V65-4 : 2 Vetle Petter – Tidsløp, og her har Vetle Petter en NYDELIG oppgave foran seg. Feilet i striden på oppløpet sist, og da hadde den gått 27,9/28,0 på denne distansen. En slik prestasjon her, og den er klin overlegen. Her blir Arnt-Sverre Røren med Magnus Teien Gundersen rundt i volten, og det burde bety en fin start. Kommer seg normalt tidlig foran, og da er dette løpet kjørt. VI BANKER!

V65-5 : 12 Willy Invalley – Kan være en banker for de som vil ta en sjanse. Det er snakk om feltes SOLEKLART beste hest, den kommer ut med solide rapporter i ryggen, og den vinner normalt dette om det ikke blir feil fra et dårlig spor. Gjorde flere sterke løp mot bedre motstand i fjor, men den skal være enda bedre i år. Sporet gjør at den ikke trenger å bli så enormt hardt betrodd, og vi går TYNT i dette løpet!

V65-6 : 3 Finnskog Sjefen – Solgte seg meget dyrt mot en såpass bra hest som Tangen Haap sist, og den falt med flagget til topps. Blir nå enormt kuskeplusset med Kolle, og her tror vi på tidlig tet. 2 Hellin Faxen er også lynrask ut, men vil uansett ha rygg etter et lengre avbrekk? Tet på Finnskog Sjefen – hvem skal egentlig lage noe tempo her? Ingen… Dermed kan det bli et ordentlig bløffløp med Finnskog Sjefen i hovedrollen. SPILLES!