V65-jackpot i Bergen med 576 346 ekstra i potten

Torben og Åsbjørn Tengsareid. Torsdag kusker Pål Buer. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Knallsuksess for Lerums V4-tips til lunsj!

Uken har startet meget sterkt for våre V4-bonger i lunsjen til Sverige, og vi har virkelig tatt for oss! Til Östersund mandag ble det fullklaff for vår bong til Kr.480, og den betalte ut Kr.1 289,-. Til Bollnäs tirsdag ble det igjen fullklaff for bongen til Kr.480, og nå betalte den ut Kr.5 670,-. Tar du rygg på undertegnede i lunsjen til Sverige?

Bjerke Travbane er først ut i dag, og her skal det arrangeres Dagens Rett med både et V4 + et V5-spill. Internasjonal omgang med store potter! Kl.12.20 braker det løs på Bjerke. Om kvelden byr Bergen Travpark på en herlig jackpotomgang i V65-spillet! Hele 576 346 ekstra i potten, og her skal vi være med å krige om den ekstra jackpotdeigen. Omgangen i Bergen starter kl.18.50. Boden avrunder torsdagen med en spennende V64-omgang kl.19.25.



Høydepunktet hittil i år på Bergen Travpark kom 26. januar hvor vårt V5-forslag på Kr.960 betalte ut storfine Kr.154 431,-. I Bergen torsdag er det duket for en vidunderlig jackpotomgang i V65-spillet, og vi er klar for en ny opptur! Hele Kr.576 346 finnes ekstra i dagens sekserpott, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V65-1 : 5 Vertigo Prins – Her blir 1 Spik Mollyn hardt betrodd, men man skal være klar over at det ikke er noe enkelt løp å kjøre for Geir Gudmestad. Hadde det vært 15 hester med her, ja, da hadde den blitt vrien å fange, men med kun fem hester i feltet er den sårbar. Draget vårt fikk en smultring sist, men den gjorde ikke noe dårlig løp. Spurter nemlig skikkelig fint nedover oppløpet i kulissene etter hinder på veien, og formen er på plass. Her sitter Svein Ove Wasberg på rygger til det gjenstår 400-500m, og kommer så tungt. Blir alt annet enn enkel å svare, og har den en normal dag, ja, da må sjansene være knallgode. Vår klare ide!

Dagens banker:

V65-2 : 2 Torben – Er i en helt egen klasse i V65-2, og dette er dagens beste jackpotbanker. Når den kom ut etter pause i fjor var den enormt godt forberedt, og den glitret rundt baneovalen da. Gjorde flere meget sterke løp i 2016, og den utviklet seg flott. På Forus 26.07 henter den enkelt 20m tillegg på 9 Bjørkeviking, og var dessuten 20m ekstra foran den i mål… Kan i hvertfall sprinte en 26-tid på en god bane, og det bør dreie seg om tet og slutt! PS. Rapportene på den etter pause er meget fine, og den skal være godt forberedt.

V65-3 : 9 Dag Jo – Viste bra skalle sist når han kontret ut Tun Faksa oppunder mål. Har nå fått en blåser i kroppen etter pause, og det gjorde nok godt. Her er det med få unntak svært billig i mot, og vi blir overrasket om den ikke er med å kjemper om seieren igjen. Vår tipsener! 7 Eragon – Har vi hatt stor tro på, og det er snakk om en fin hest. Dog er vi noe usikker på moralen til denne hingsten, og vi vil se den vise litt mer vilje i oppløpskamper før vi går hardere til på den. Best på kapasitet, men…

V65-4 : 8 Super Strong – Her er vi klart inne på at 6 Fighting Odiwa fyker til tet, og på første bortre slipper Buer til 8 Super Strong? Selv om Fighting Odiwa er bedre enn raden så er det snakk om en veik hest som er best på sprint. Vi blir derfor overrasket om Pål Buer tør å svare med den over dagens distanse. Super Strong er en av de klart beste hestene i feltet på ren kapasitet, det er bra rapporter på den etter pause, og den kan fakta vinne dette fra dødens også. PRØVES DIREKTE!

V65-5 : 8 Explosive Lane – Er denne som best direkte etter pausen, ja, da vinner den. Dog var den ikke på topp i sitt siste løp før pausen, og Stall Risholm er vel ikke akkurat kjent for å sette hestene sine maks opp etter pause. Dog er dette en unntakshest, og den skal selvfølgelig stå først på ranken. 4 Arthurian Hanover – Blir nok litt bortglemt nå, men fakta er at den passerte mål med litt krefter igjen etter pause sist. Har normalt hatt veldig godt av det løpet i kroppen, og blir det ikke noen stallkjøring (Joakim Rasmussen jobber for Risholm som har Explosive Lane) så kan Arthurian Hanover overraske om ikke favoritten er på topp direkte. OBS!

V65-6 : 9 Verona Mile – 1 Queenswood er den klart beste i finalen, men sporet denne torsdagen kan bli en felle, og vi må bare spekulere. Draget er en hoppe som har flott grunnkapasitet, og den kom med et godt rykte fra Danmark. Var noe variabel i fjor, men den viste bitvis frem sin store kapasitet. I årsdebuten nå sist likte vi den imidlertid skarpt, og den hentet MYE på Vargas F. nedover oppløpet. Gikk pigg i mål, og vi hadde 15 s 800m på klokken. Står i et nydelig smygspor nå, den er kuskeplusset, og den blir helskummel med flyt. OBS!