V65-jackpot med Frode Hamre i hovedrollen

Thai Sarahya og Frode Hamre blir store favoritter i V65-3 på Biri fredag kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En fantastisk flott trav- og galopphelg står foran oss. Lørdag er det klart for årets eneste V75-omgang i Harstad og til den omgangen er det store jackpotkroner å spille om, ettersom ingen fikk sju rette på Jarlsberg forrige lørdag. Hele 2 880 583 kr er det ekstra i sjuerpotten. Søndag er det så duket for historiens første V75-omgang med galopp. Svensk Galopp Derby er hovedløpet med gedigne 1,5 mill SEK i førstepremie og merk at det er en krone i rekkepris på konseptet V75Søndag. I tillegg til dette er det masse annet snadder på menyen.

Og før dette skal skje, skal vi gjennom en meget innholdsrik fredag. Den innledes med V65-lunsj på Hoting travbane i Sverige og etterfølges av V5/V4-trav fra Charlottenlund i Danmark. Til kvelden byr Biri travbane på V65 her hjemme, mens Axevalla står for de svenske V64-løpene.

I denne artikkelen skal det heretter om fredagskveldens V65-løp på Biri. Det ble som ventet svært favorittpreget på Bergen travpark torsdag kveld og ingen utbetaling for fem rette. Det betyr flotte jackpotkroner på Biri i kveld og hele 470 487 kr ekstra i sekserpotten. Fem av løpene fredag kveld er kvalifiseringsløp til de anerike Märtha-løpene. V65-1, V65-2 og V65-3 er kvalik til hoppeutgaven, mens V65-5 og V5-4 er kvalløpene i den åpne klassen. Frode Hamre er meget godt forspent med stallhester i både hoppeklassen og den åpne klassen og min V65-banker kommer fra Hamre-stallen.

Hamre med sterke favoritter

Det handler om 6 Thai Sarahya i V65-3. Hun var i likhet med mange andre av treåringene som skal ut på Biri fredag, også i aksjon under Jarlsbergs store treårsdag forrige torsdag. Var da storfavoritt i sitt løp, men kom helt feil på det underveis, og til tross for en strålende avslutning klarte hun ikke å ta seg forbi stallvenninna Calina og ledende Let's Take A Selfie. Fredag står Thai Sarahya bedre til og det er kun åtte hopper til start. Selv fra dødens tror jeg 6 Thai Sarahya vinner dette kvalifiseringsløpet og hun blir min klare V65-banker på Biri fredag.

En vinner fra Goop-stallen?

I V65-1 skiller tre hopper seg litt ut og min favoritt kommer fra Goop-stallen og heter 2 Easy Creation. Ble toer bak årgangstoppen Kinnoma Goj i debutløpet på Solvalla og står fint til i V65-1. Det kan være en klink vinner, men jeg tar med noen garderinger.

Solberg vil ha et ord med i leken

I V65-2 kommer 4 Calina og 6 Grace B.R. til å dra på seg mye av kryssene i V65-spillet, men jeg setter outsideren 1 Love Me E.P. og Tom Erik Solberg først på min rangering. Den danskstasjonerte hoppa (trenes av Peter Jensen), spurtet strålende fra køplass til andre bak nettopp Calina på Forus i sin siste start. Står mye bedre til spormessig her og kan få løpet sitt nå.

Berettiget storfavoritt

Det kommer til å bli tre store favoritter i fredagens V65-omgang på Biri og den ene av dem blir 4 Always So Easy i V65-4/V5-1. Den Morten M. Ottersen-trente hoppa måtte gå den tunge veien som storfavoritt i V65-6 på Biri for 14 dager siden, men vant kontrollert. Jeg bankerspiller henne på de to minste V65-forslagene, men tar med noen garderinger på de største V65-forslagene.

Hamre-favoritt garderes

Kanskje er det langsøkt å gardere 3 Vanqueur R.P. i V65-6, ettersom det aller meste tyder på at denne sitter tidlig i tet. Jeg bankerspiller riktignok hesten i DD-spillet, men tror at både 6 Amazing Dream og 8 Gretzky B.R. har kapasiteten til å utfordre storfavoritten og tar med disse to på gardering.

Vidåpent i V65-5

Det er helt klart en viss fare for at det blir favorittpreget i fredagens V65-omgang med såpass mange klare favoritter, men samlebonger er aldri min melodi. Ett av løpene som definivt ikke er lettløst, er V65-5. 15 kaldblodshester fra tre ulike distanser setter seg hverandre stevne, og det er mye galopp i de fleste av dem. Jeg "lukker" øynene og tar med 11 hester allerede på det minste V65-forslaget.