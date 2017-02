V65-jackpot med kuskematch i Harstad

Eirik Høitomt tar turen til Harstad søndag. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Ny toppgevinst! Lerums V75-system betalte ut Kr.159 607!

Det ble servert meget sterke V75-tips til Solvalla 29. januar! Vårt V75-system (fire andeler a Kr.1 500) betalte ut hele Kr.159 607,-. Linus Boy innfridde som dagens beste banker, og superskrellen Nisse Roc (1,7%) var med på samtlige bonger! Vårt reduserte V75-forslag med en innleveringspris på Kr.432 betalte ut Kr.3 072,-. Det ble også bra for de som tok rygg i V5-spillet, og her betalte vår reduserte V5-bong på Kr.432 ut Kr.4 526,-



Kr.960 ble til Kr.154 431 i V5-spillet på Bergen Travpark 26. januar!

Det ble svært vrient i V5-spillet på Bergen Travpark denne torsdagen, og kun fire bonger greide å løse V5-rebusen. Undertegnedes V5-forslag med en innleveringspris på Kr.960 satt imidlertid som støpt, og utbetalingen ble enorme Kr.154 431,-. På Eksperten ble det fullklaff for en av våre V5-bonger (fire andeler a Kr.250), og det ble en ordentlig opptur for de som tok rygg.



Harstad avrunder uken med en DEILIG JACKPOTOMGANG i V65-spillet! Knappe 700 000 ekstra i sekserpotten, internasjonal omgang, og her blir det MYE penger å spille om! Det som også er spennende denne søndagen er at noen av våre beste kusker tar turen til Harstad, og det skal arrangeres en kuskematch. Her er det nok av høydepunkter å glede seg til, og vi skal til lukene med følgende:



V65-1 : 9 Tangen Vår – Ble disket i Harstad sist, og det var en stor skandale. Var helt overlegen i mål, og det fantes ikke en grunn til å diske den. Har funnet superformen, er garantert en av de beste på kapasitet, og uten noe tull på veien så kan det bli revansje! 3 Torpa Odin – Var ute av det flere ganger sist, men var likevel ikke langt bak en såpass bra hest som Soleina i mål. Kommer nå ut etter pause, den blir KRAFTIG kuskeplusset med Kolle, og på sitt beste trenger den ikke å være borte. OBS!

V65-2 : 3 Papsen Sisu – Har en skreddersydd oppgave foran seg her, og det kan helt klart dreie seg om tet og slutt. Fullførte meget solid sist, og den holder sin flotte form. Gangen før ble den hukket på streken av hesten som smøg med i rygg leder. Magnus Teien Gundersen får sjansen i denne kuskematchen, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt! 10 Sweet Moonlight – Kan være noe for de som velger å spekulere, og vil jage en skrell. Har riktignok ikke vist toppform på slutten, men den duger på kapasitet, og den går til mål. Geir Vegard Gundersen opp er interessant, og for de som spekulerer litt, ja, da skal denne med!

V65-3 : 3 Engas Rimfaksa – Gjør stortsett bare fine løp, og det ble en enkel seier sist. Feilfritt snakker vi om en NY solid mulighet. Er dog ikke helt travsikker, og det er derfor ikke snakk om noen klink vinner. 7 Lykke Sara – Er 20m billigere ute kontra Engas Rimfaksa fra løpet sist, og den har en riktig oppgave foran seg nå. I det nevnte løpet sist var den helt OK i kulissene, og formen er på riktig vei. Marius Høitomt opp er interessant, og den er ikke ueffen med ytterligere fremgang. OBS!

V65-4 : 4 Federal Genius – Er meget grunnkapabel, og feltes klart beste hest. Fullførte oppløftende etter et lengre avbrekk mot langt tøffere motstand enn dette sist. Kom da frem i dødens ca runden fra mål, og den stod på helt hjem. Går her ned en klasse, og om den kanskje skulle være enda et hakk forbedret til denne starten, ja, da må det dreie seg om en meget fin mulighet! SPILLES!

Dagens banker:

V65-5 : 11 Myr Faksen – Har vært i en egen klasse i disse løpene i Harstad, og det er snakk om en motivert storfavoritt. Gikk en sterk sisterunde i svensk V75 sist, og vi hadde raske 22,5 s 1000m på klokken. Sist den møtte 6 Polar Northug (24.09.2016) stod Myr Faksen på 60m tillegg, og den er altså 40m billigere ute kontra hovedopponenten nå. Her må Myr Faksen ha en dårlig dag for å tape, og det er jackpotomgangens sikreste banker. Velger du for eksempel å banke 3 Papsen Sisu (V65-2), ja, da er det selvfølgelig 6 Polar Northug som skal med på bongen. Rader opp, utvikler seg fint, og er det selvskrevne motbudet.

V65-6 : 9 Buck Boko – Har radet opp med sterke innsatser på Vermo på slutten, og nå sist avgjorde den lett fra dødens. Er nok mer sterk enn speedig, men dette er uansett en bra hest i et såpass billig løp som dette. Det vi er litt usikker på er hvor bra den er på isbane. Har de fire siste gangene gått på en vanlig vinterbane, og nå skal den altså over på isen. Takler den det på et bra sett, ja, da skal mulighetene være gode. 2 Priority Photo – Er dog ingen kasteball, og den vil lede dette løpet lenge. Var ikke på topp i sitt siste løp, men den vant sprettlett fra tet nest sist. Eirik Høitomt opp nå, sporet er perfekt, og den skal tidlig på bongen om Buck Boko garderes!