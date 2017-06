V65-jackpot med nye godbiter i Bergen

Gunleif Tollefsen og Tinn Jerker. Torsdag kjører Svein Ove Wassberg. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V4 Umåker: Gå ikke glipp av superobjektet i lunsjen

V5 Klosterskogen: Solberg fikser lunsjen

V65 Øvrevoll: Strålende V65-omgang på Øvrevoll

V75 Bjerke: Lionel og Gøran - det store norske håpet

Oddstips 1: Halep kan gå hele veien

Oddstips 2: Endelig lykkes det for Nashville Predators

En hektisk, men innholdsrik torsdag venter for vi som er glad i å spille på trav og galoppløp. Moroa starter som vanlig opp kl.12.20 med lunsj fra Sverige. Det er Umåker som står for dagens V4-omgang. Deretter blir det lunsj fra Klosterskogen, og her starter V5-1 kl.13.40. Om kvelden er det Bergen Travpark som arrangerer den norske V65-omgangen med start kl.18.50. Her er det også en liten JACKPOT med 130 221 ekstra i sekserpotten. Dagen avrundes på Øvrevoll med en gnistrende V65-omgang på galoppen. Her starter V65-1 kl.19.25.



Leirvåg med solide tips på Bjerke 7. juni

2 Stee Raua (femtevalg i spillet og markert på 4,7 prosent i V76-1) var mitt tredjevalg og med på samtlige forslag.

5 Bore Stjerna (V76-4) var min V76-banker på Nettavisen

1 Moveslikejagger (andrevalg i V76-5) var mitt klare førstevalg i V76-5 mot dagens nest største favoritt Elite B.R.

1 Madelen L.T.C. (andrevalg i V76-6/DD-1) var mitt klare førstevalg og frekke DD-banker mot favoritten Lady Lane)

3 Vatnorm (fjerdevalg i V76-7) var mitt andrevalg i løpet.

Dessverre fanget jeg ikke 7. valget og overraskelsen 10 Global Talk i V76-3.

Men det bli likevel brukbar uttelling. V76-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 480 inneholdt tre seksere og betalte tilbake 2 568 kr. DD-forslaget på fire rekker satt støpt til herlige 23,02 i odds og det aller minste V5-forslaget med innl.pris kr 168 satt klokkerent og betalte tilbake 1 395 kr.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Vi har gjort det BRA på Bergen Travpark i 2017, og tipsene til undertegnede har vært solide. Siste oppturen på banen mellom de syv fjell kom 18. mai hvor vi tømte lukene! Nettavisens V65-forslag på Kr.900 satt som spikret, og det betalte ut hele Kr.23 044,-. Sjokket, Showmethevictory (7,7%), innfridde som en av dagens virkelige godbiter! Det høydepunktet som vi ellers husker best på Bergen Travpark i 2017, kom 26. januar, hvor Nettavisens V5-bong på Kr.960 betalte ut gedigne Kr.154 431,-.



Torsdag jakter vi ny opptur, og nå kan vi by på følgende til jackpotomgangen:



V65-1 : 2 Waikiki Man – En tilnærmet poengjakt for «eliten» innleder denne torsdagen, og dette er et VIDÅPENT LØP. Draget vårt trenger ikke å bli veldig mye spilt, men klaffer det bare litt på veien, ja, da må den være helaktuell i omgivelser som dette. Nå sist spurtet den fint i kulissene, og den kom til mål med litt krefter igjen. Tredje sist var den toer mot klart bedre hester enn dette, og femte sist avgjorde den enkelt til skrellodds i lukene. SKAL MED PÅ ALT I ET SVÆRT DÅRLIG LØP.

V65-2 : 6 Vargas F. – Var solid i nederlaget på en upassende bane sist, og det er ingen tvil om at formen er på vei. Kan komme seg gratis foran her, og den store favoritten føler vi er motivert. Dog vil vi varsle litt for 7 Officer Kronos som var meget oppløftende i både kval/finale av Vestlandsløpet. I finalen feilet den som knepent slått kort før mål, hadde travet 15,4/2120mv, og vært på linje med gode Queenswood… Fortsetter fremgangen så er den ikke borte i omgivelser som dette, og den skal med om løpet garderes.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-3 : 11 Tinn Jerker – Blir vår banker i dagens V65-omgang. Det er snakk om en knallgod hest i grunnlaget, og over denne distansen kan vi ikke helt se hvem som skal kunne true den. Var meget tapper fra dødens på ny bestetid sist, og formen virket ordentlig bra etter en mnd pause. Svein Ove Wassberg opp er et SOLID pluss, og går alt riktig for seg så må dette dreie seg om en topp mulighet. BANKER!

V65-4 : 8 Madla Perlå – Interessant løp hvor det kan smelle. Vår ide har levert en rekke fine løp på slutten, men nest sist var den ikke som best. Var dog tilbake på sitt beste sist, og den gikk gnistrende etter tidlig galopp. Kom storveis tilbake, og på klokken stod det 24,9/1000m etter feiltrinnet. Er gunstig ute i grunnlaget nå, og får den bare en viss flyt på veien så er den opplagt ikke borte. PASSES!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 9 Magnums Mocca – Har fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den er på klart riktig vei. Nå sist ble den grovt hindret på siste bortre, og den fikk løpet delvis spolert. Kom sterkt tilbake nedover oppløpet, den hadde krefter igjen over mål, og på klokken stod det 28,7 s 500m. Her er det med veldig få unntak billig i mot, og fra et spennende smygspor med den beste kusken er den verdt et forsøk. MÅ MED PÅ ALT!

V65-6 : 6 Hoogerland – Her må man merke seg at det er samme eier på 5 MT Heliconia og vår ide. Vi tror at MT Heliconia suser til tet, men velger så å slippe til stallkompisen. Da skal Hoogerland ha en meget bra sjanse, og rapportene på den er også svært fine. Dette er en riktig oppgave for Hoogerland, og skulle den komme seg tidlig foran, ja, da er dette hesten å slå. SPILLES!

PS: I spillboksen under kan du allerede nå kjøpe andeler til Nettavisens andelslag på Eksperten til søndagens store V75-omgang og du finner andelspriser fra kr 50 og oppover ved å klikke på lenken "Se flere Eksperten-spill fra Mediehuset Nettavisen" nederst på spillboksen.