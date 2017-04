V65-jackpot med superduell

Greyhound d'Estino og kusk Pål Buer dukker opp i V65-1. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En meget spennende tirsdag venter, og her er det mye å glede seg til. Kl.12.20 satser vi på ny lunsjsuksess, og løpene i dag er hentet fra Bergsåker. Kl.18.50 er det altså jackpot i V65-spillet på Forus, før dagen avrundes med V64. Eskilstuna står for løpene som starter kl.19.25.



Forus Travbane byr på en gnistrende JACKPOTOMGANG denne tirsdagen, og det ligger altså 359 717 ekstra i sekserpotten. Vi spiller med en frekk banker, to solide lås, og bred gardering i tre løp.

Sjekk ut følgende:



V65-1 : 10 Punk – Var OK i årsdebuten, og den fullførte godkjent da. Etter det løpet er den litt behandlet, og til denne starten er det også tenkt at den skal rigges til på en helt annen måte enn sist. Nå blir det trolig skoløs, yankervogn, og her skal det kjøres. Blir det bare litt tempo på forestillingen så blir denne superspeedige hesten ikke enkel å svare. Har matchet mye bedre hester enn dette tidligere, og den er veldig motivert i innledningen. 7 Greyhound D’Estino – Er knallgod når den er som best, og den gjør en spennende årsdebut her. Rapportene på den er fine, og skulle den komme seg foran trenger den ikke å bli enkel å plukke ned. Motbudet.

V65-2 : 5 Kap Tilly – Et meget jevnt/spennende løp venter. Hesten vi prøver oss med blir et av de siste valgene, men form slår klasse, og nettopp formen til Kap Tilly er rett rundt hjørnet. Satt bom fast med krefter igjen nest sist, mens den er i ferd med å fullføre solid fra dødens før galoppen kom sist. Har slått favoritten Solberg Jela fra likestart tidligere, Kap Tilly pleier å finne form på denne tiden av året, og vi blir alt annet enn overrasket om den storskreller nå. Hadde 1,8% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut.

V65-3 : 8 Rinde Kvikken – Vi prøver oss med nok et langskudd i dette fine løpet like under eliten. Rinde Kvikken er en ordentlig hedershest, og selv om den ikke vinner like ofte lengre så presterer den jevnt bra når formen er der. På Bjerke sist avsluttet den ganske fint mellom hester, og da var den også innom en liten hjulhekt på oppløpet. Pål Buer har det fra tid til annen å skrelle med disse kaldingene, og mot riktig motstand velger vi å varsle litt. OBS!

Dagens banker:

V65-4 : 3 Magnums Othello – Er en kanon i grunnlaget, og dette er en 4-åring som vi virkelig gleder oss til å følge utover 2017. Har vunnet utrolig enkelt i begge løpene etter pause, og nest sist lekte den altså med en såpass bra hest som El Viktor. Vi er klart inne på at Magnums Othello kan rundt 28,0 på distansen, og vi ser ikke helt hvordan den skal kunne tape da. Er veldig kjapp i vei, den labber trolig til tet, og vi klemmer til med et frekt bankerspill!

V65-5 : 2 Spenda Muscle – Har hevet seg i ny regi, og nå sist var den bedre enn noen gang. Kom da ut i en yankervogn (gått i modi før), den bombet til tidlig tet, og kom alene til mål. Var rett og slett enormt bra! Har trukket vinnerloddet i sporlottoen nå, og dette kan dreie seg om tidlig tet og slutt! SPILLES! 4 I Am The Tiger – Er den beste hesten i feltet, og den kan vinne fra dødens om den har sin beste dag. Er behandlet i pausen, og på en perfekt bane denne tirsdagen burde galopprisikoen være mindre enn normalt. SKAL MED!

V65-6 : 12 Voulez Vous – Er fakta ikke så verst, og man må ikke glemme at denne gikk flere bra løp i 2016 mot bedre hester enn dette. På Forus 25.10.2016 er den treer bak hester som Delec Hanover/Kathy Hooves, men slår Lucky Princess… Har fått noen løp i kroppen etter et lengre avbrekk nå, og sist var den OK i kulissene. Blir kraftig kuskeplusset med Einar Nedrebø denne tirsdagen, og med flyt kan sjokket være et faktum. OBS!