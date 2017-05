V65-jackpot på Øvrevoll

Asaks Ambition og Carlos Lopez vant V4-2 på Øvrevoll 26. april og er Nettavisens klare favoritt i V65-6/V4-4/DD-2 på Øvrevoll torsdag kveld. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En strålende torsdag står foran oss og for første gang i år, er det nok galoppen som frister mest spillmessig. Sist torsdag var det dags for årets første V65-omgang på Øvrevoll, og som i 2016 ble det en uløselig omgang for spillerne. Dermed er det jackpotomgang med 286 266 kr ekstra i sekserpotten. Torsdagen ellers byr på V4-lunsj fra Hagmyren og V5-lunsj i Drammen. På Bergen travpark er det i likhet med på Øvrevoll V65-omgang til kvelden.

Nettavisens galoppeksperter hadde eventyrlig suksess på Øvrevoll i 2016, og fanget flere storgevinster. De to største høydepunktene kom med tre ukers mellomrom i august, men også i mai ble det solid gevinst, men da i V4-spillet.

Eventyrlig suksess på Øvrevoll søndag 28. august

Søndagens galoppstevne på Øvrevoll, ble en eventyrlig suksess for Nettavisens galoppeksperter. V65-forslaget her på Nettavisen med innl.pris kr 864 satt klokkerent og betalte tilbake meget flotte 21 372 kroner. 10. valget 3 Palermo var krysset på kun seks hester i V65-3 og storfavoritten Our Last Summer tok seg som ventet av Norsk Derby i V65-5.

31 andelslag med seks rette på Eksperten

Hele 31 andelslag på Eksperten fikk ta del i suksessen.

Fire andelslag med 5 andeler a kr 200 - utbetaling kr 21 372

Fem andelslag med 4 andeler a kr 250 - utbetaling kr 21 372

Tre andelslag med 10 andeler a kr 100 - utbetaling kr 21 372

Fire andelslag med 5 andeler a kr 300 - utbetaling kr 22 632

Fem andelslag med 4 andeler a kr 500 - utbetaling kr 23 577

To andelslag med 4 andeler a kr 899 - utbetaling kr 24 522

Seks systemspill med 4 andeler a kr 1000 - utbetaling kr 24 522

Ett systemspill med 20 andeler a kr 1000 - utbetaling kr 24 522

Ett systemspill med 4 andeler a kr 2000 - utbetaling kr 26 727

Totalt spilte Nettavisen inn formidable 744 017 kroner av en omsetning på ca 100 000 kroner på Eksperten til V65-omgangen på søndag.

Tok nesten hele sekserpotten torsdag 4. august

Nevnte Our Last Summer innfridde som Nettavisens V65-banker 4. august og den dagen tok altså Nettavisens galoppeksperter 80 prosent av sekserpotten på Øvrevoll 4. august, da fire av de fem kupongene som fikk seks rette den dagen, ble komponert av Nettavisen. Fire systemer ble solgt på Eksperten, og samtlige fikk seks riktige. To systemer kostet kr 6 000 (fire andeler a 1 500), og to systemer kostet 4 000 (fire andeler a 1000). Systemene betalte ut 92 542 kr per st

Solid V5-klaff på Jägersro onsdag

Nettavisens galoppeksperter viste gryende tipsform før torsdagskveldens jackpotomgang på Øvrevoll. På Jägersro ble det flott V5-klaff for systemspillet (fire andeler a kr 750). Flotte 15 221 kr ble det i V5-utbetaling.

Vurderinger til Øvrevoll av Birger og Morten:

Det er relativt små, men jevne felt på Øvrevoll torsdag. Nærmere 300 000 ekstra i sekserpotten siden ingen klarte seks rette sist, burde oppmuntre spillerne til å bringe V65-omsetningen opp i over millionen. Til tross for at det ikke er så store felter i V65-løpene på Øvrevoll torsdag, er det veldig vrient å finne vettuge bankere

Vårt nærmeste forslag til banker er etter litt betenkning 10 Asaks Ambition i V65-6/V4-4/DD-2. Hun har tatt et par enkle seire på sprint, og i årsdebuten vant hun lett. Det er selvsagt heller intet minus at Carlos Lopez sitter på ryggen. Vi bankerspiller 10 Asaks Ambition på de to minste V65-forslagene og i DD-spillet.

På det største V65-forslaget her på Nettavisen, tar vi dog også med 9 Black Million og Jan-Erik Neuroth. I V4-spillet får vi anledning til å dekke en del bredere i dette løpet (V4-4).

Bra trippellås i V65-5/V4-3

Selv om V65 er fristende med sin jackpot, vil vi anbefale å spare noen kroner til V4. Et par overraskelser i det spillet er ofte nok til en riktig fin utbetaling. Trioen 5 Clauses Angola, 7 Denico og 3 Jurga skiller seg litt ut i V4-3/V65-5, og vi står på disse tre hestene både i V4 og V65.