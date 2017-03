V65-kveld i Harstad

Stian Pettersen og Yankee Plane. Lørdag kommer de ut i V65-2. foto_Marion Klette_hesteguiden.com

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

V4 Momarken: Internasjonal V4-omgang med stor omsetning

V75 Momarken: Gigantisk V75-jackpot med 21 millioner ekstra

Oddstips 1: King og Bournemouth leverer

Oddstips 2: Sesongens første borteseier for Burnley

Oddstips 3: Hjemmelagene tar første stikk

Tippetips: Chelsea får tillit

Harstad avrunder lørdagen med en V65-omgang. Vi velger å spekulere litt mot dagens tyngste favoritt, og er mer enn klar for en ordentlig opptur på tampen av dagen! V65-1 starter kl.19.30. Alt om løpene til Harstad finner du litt lengre ned i artikkelen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Her er dagens tekst til løpene fra Harstad:



V65-1 : 5 Polar Norhug – Har pleid å vinne disse løpene når den slipper å møte Myr Faksen, og den avsluttet sterkt bak nevnte hest sist. I dette lille feltet vil den ha god kontakt med de andre hele veien, og den skal stå først på ranken. Vi velger dog å advare litt for 4 Svart Jo. Blir kolossalt kuskeplusset med HC Holm denne lørdagen, og den er ikke veldig mye dårligere enn den store favoritten på ren kapasitet. DOBBELTBANKER!

V65-2 : 6 Yankee Plane – Er en hest litt utover det vanlige. Den har slitt med skader, men etter et lengre avbrekk var den tilbake på sitt beste sist. Så ut som en rundt million i banen, og den kom alene til mål. Vi vil anta at det løpet har gjort veldig godt etter oppholdet, og at den kanskje er enda bedre nå. Taper ikke dette om den er som sist…

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-3 : 9 BWT Hellion – Er VELDIG billig ute denne lørdagen, og det må dreie seg om en STOR mulighet. Nå sist kom den helt alene til mål i monteløpet, og det var godt med krefter igjen. Satt noe fast med vogn nest sist, og det er tydelig at den har funnet storformen. Jogger rundt dette feltet uten hinder på veien, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt.

V65-4 : 3 Moe Aria – Er en gjenganger på objektblokken, og det er en hest som spillerne ikke tar helt på alvor. Er stadig bedre enn raden, men den må altså innom disse dumme galoppene. Kan ikke få et bedre løp enn hva den har denne lørdagen, og feilfritt er den garantert med å kjemper om seieren. KAN OVERRASKE!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 4 Mon Amie Superb – Har gjort to løp etter den kom til Harstad, og det har blitt to seire. Har møtt bedre hester enn dette på Østlandet, og den skal ha litt å gå på i det grunnlaget som den står inne i. Her møter den på en svært overkommelig gjeng, og den har fakta en bra sjanse til å ligge på til tre seire. Motivert favoritt.

V65-6 : 6 Veels Balo – Bremset bort seieren når den ble alene sist, og det er slike nykker som denne har. På lørdag blir den kjørt i rygg, og normalt blåser den forbi hester som dette tilslutt om det bare klaffer underveis. Sist stod det til 1,4 i totoen, mens når vi la ut dette tipset ikke var favoritt… Takk sier vi til slikt!