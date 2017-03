V65-lunsj med Disco

Örjan Kihlström er aktuell i dagens V65-omgang på Solvalla. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige fredagsmeny:

En ny herlig travdag står foran oss, og her har vi litt av hvert å glede oss til. Moroa er allerede i gang kl.12.45 på Solvalla. Her venter et åpent V65-spill som fort gir godt betalt. Om kvelden blir det V65 på Biri kl.18.50, samt V64 fra Romme kl.19.25.

Vi vil også nevne at det hver helg fremover blir to V75-omganger. Lørdag er det Bergen som kjører den vanlige V75-omgangen i Norge, og her venter det hele 13 millioner til en alenevinner! Søndag knaller Halmstad til med en saftig jackpotomgang i V75! Her ligger det deilige 5 029 374 ekstra i sjuerpotten!



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Solvalla innleder som vanlig weekenden, og de gjør det med en herlig V65-omgang. Stadig flere hester kommer ut etter at vintertreningen er gjort unna, og det betyr jevnere løp og høyere vanskelighetsgrad. Bankeren denne fredagen kommer ut i V64-4, og her må vi bare tro mye på 3 Disco Volante.



Sjekk ut følgende:



V65-1 : 4 Andy Pandy – Vi låser innledningsløpet på tre hester, og velger å stormvarsle for draget vårt. I monte nå sist var den riktignok ikke helt på topp, men den har vært gnistrende fin med vogn i startene før det. Den så ordentlig bra ut i målgangen med krefter igjen nest sist, mens den tredje sist leverer et strålende oppløp. Henter mye tilslutt da, og det var krefter igjen over mål. Står perfekt inne i fredagens løp, distansen er kun et pluss, og den er på foto om den leverer som best. Skreller?

V65-2 : 2 Sigel Garline – Det er mulig at denne bare kommer ut etter pause, og leker seg direkte. Var nemlig meget god i sitt siste løp før pausen, og det er snakk om en hest som har MYE inne i forhold til grunnlaget. Dog vil vi se den i varming før vi går hardere til på den. 12 Mega Star – Er det store objektet i løpet, og en hest vi velger å varsle for. Så ypperlig ut etter pause sist, og den kom til mål som helpigg! Fikk aldri sjansen i det nevnte løpet, og den så knallfin ut i målgangen. Har normalt gått mye frem med det løpet i kroppen etter avbrekket, og den må passes!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-3 : 7 Vidivici CC – Har gjort det bra mot bedre hester enn dette, og den skal bli spennende å følge som 4-åring. Nå er det altså duket for årsdebut, og den har trent fint før denne oppgaven. Vi går på den direkte da man er såpass positiv fra trenerhold. Skal stå først på ranken, men vi tør ikke å banke i årsdebuten.

V65-4 : 3 Disco Volante – Er et stort løfte som debuterer for Stefan Melander denne fredagen. Den imponerte noe kolossalt i et par av seierløpene i fjor, og det er snakk om en hest man helt sikkert har ambisjoner om å kvale til Derby med litt senere på året. Fra et bra spor bak bilen så tror vi på gratis tet, og da er dette løpet kjørt om den er i nærheten av sitt beste. Dette er dagens beste V65-banker.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 2 Fudge Ås – Småskummelt hoppeløp hvor det fort kan skrelle til. Vår ide blir heller ikke mye spilt, men den må passes fra helt ypperlige betingelser. Har nå fått to løp i kroppen etter pause, og den gikk et meget bra løp etter galopp sist. Kom til mål med krefter igjen, og vi gav den et klart pluss i kanten. Kan ikke få et finere løp enn hva den har foran seg nå, og vi roper et varsko!

V65-6 : 6 Showman Brodde – Er en motivert tipsener i finalen. Radet opp, og var strålende før den skulle prøve seg i V75’en sist. Da var den imidlertid ikke til sin fordel, og den var rett og slett ikke helt fresh for dagen. Nå er den selvfølgelig blitt fikset, rapportene på den er fine, og det kan utmerket godt bli revansje. For de som leter et ordentlig langskudd, ja, de skal ta med 7 Overconfident. Dette er en veldig fin hest som har fått tre løp i kroppen etter pause. Nå sist gikk den et helt enormt løp etter en grov galopp, og den fikk to pluss i kanten av oss. Om favoritten skulle prestere under pari, ja, da kan Overconfident sjokkere!