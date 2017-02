V65-lunsj med godbiter på menyen

Kenneth Haugstad kjører en av våre ideer på Solvalla fredag. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En spennende weekend venter, og den innledes med en innholdsrik fredag. Først ut denne fredagen er Solvalla, og deres V65-omgang starter opp kl.12.45. Om kvelden venter et feiende flott V65-spill på Jarlsberg med start kl.18.50, før det hele skal avrundes med en heidundrende jackpotomgang i V64. Kalmar står for løpene, og her er det altså hele 1 211 801 ekstra i potten. Jackpotomgangen begynner kl.19.25.

På Åby torsdag klinket vi til med en ordentlig godbit i V64-spillet! Let It Happen (5-valg) stod først på vår rank, og topp info ble gitt! Dessverre skjedde det ellers lite i V64-omgangen, og utbetalingen ble ikke den største. Vi fikk selvfølgelig seks riktige, og vårt minste forslag på Kr.192 betalte ut Kr.747,-.



Fredag jakter vi videre på nye fremganger fra Sverige, og til Solvalla i lunsjen denne fredagen skal vi til lukene med følgende:



V65-1 : 9 Robic Lane - Har en sterkt stigende form, og den gikk PIGG i mål etter sene luker sist. Da viste den 11,8 s 800m med krefter igjen, og den varslet vinnerform. Sitter denne gangen i et utvendig par, og med tempo feller den fort alt. STORT OBS! 11 Opus Mind – Er et langskudd, men det kan gå med stor fart. Ble tatt helt bort av en stoppende hest sist, og den fikk løpet spolert. Kom fint tilbake i 14-fart i kulissene, og det var krefter igjen på tanken over mål. Vant fire løp i fjor, og den gjør seg ikke bort i omgivelser som dette. Tas med som en superskrell.

V65-2 : 4 Viking Olympic – Har et gaveløp foran seg her, og den står alene på vår bong. Kommer ut etter pause, men den har trent bra i denne pausen, og den er vel forberedt. Burde bli sluppet gratis til tet, men den har uansett en solid mulighet om noen skulle svare. Taper ikke dette om den leverer som den skal, og for oss er det fredagens beste banker.

V65-3 : 9 Caipirinha Razz – Er et løfte, og den var solid i comebacket. Presset seg etterhvert til tet, ble så het, og stakk til seg MANGE lengder. At den fikk syre på oppløpet var det ikke noe å si på, men den ledet uansett til kort før mål, og den fikk et klart pluss i kanten av oss. Nå blir det et ryggløp, rutinerte Kaj Widell får sjansen, og motstanden skremmer ikke. Er garantert med å kjemper om seieren i omgivelser som dette om den er på sitt beste. OBS!

V65-4 : 7 Eddie Silas – Småskummelt løp hvor det kan smelle. Hesten vi heiser helt til topps blir nok ikke mye spilt, men fakta er at den kan sjokke med flyt. Er stadig bedre enn raden, og den var GOD etter en tidlig galopp sist. Kom meget sterkt tilbake, og det uten at den ble kjørt helt i bunn. Dette er ikke et veldig hardt løp, og klaffer det bare litt på veien, ja, da må denne være aktuell som en superskrell. OBS!

V65-5 : 8 Party Hanover – Trenger selvfølgelig flyt fra dette sporet, men skulle det bare løse seg litt så har den form til å overraske. Fikk aldri helt sjansen sist, og det var litt krefter igjen på tanken over mål. Nest sist spurter den strålende etter sene luker, og den går PIGG i mål. Kenneth Haugstad er tilbake i «jolla», motstanden skremmer ikke, og den er verdt et forsøk som en storskrell i et meget åpent løp!

V65-6 : 10 Allyhills Dream – Er merkelig nok veldig lite spilt i finalen, og den må bare prøves. Etter pause nest sist er den med på en luftig 12-åpning, og med tanke på det fullfører den meget fint. Nå sist var den dog bedre, og den ble sittende bom fast i ryggen på 12 Untouchable Bi over mål. Hadde slått den lett med fritt frem. Fredag blir draget vårt kuskeplusset med Ulf Ohlsson, den har fått to løp i kroppen etter pause, og vi setter på alt av varsellamper!