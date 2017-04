V65-utfordringer på Sørlandet

Øystein Tjomsland og Sjø Kongen. Lørdag blir de hardt betrodd i V65-spillet. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En praktfull dag venter for vi som er glad i stor sport, og stort spill! Fokuset for de fleste er selvfølgelig rettet mot Åby, og her er man i gang med V4 kl.14.35. Deretter venter den store jackpotomgangen i V75-spillet kl.16.20. Klampenborg er imidlertid først ut denne dagen, og det blir både V4 + V5 på galoppen. Vær OBS på at man her er i gang såpass tidlig som kl.12.45. Hjemmebanen til undertegnede, Sørlandet, avrunder lørdagen med et herlig V65-spill kl.19.20.

Sørlandet avrunder dagen, og det gjør de med en svært utfordrende V65-omgang. Her vil det overraske oss mye om ikke dette gir flotte kroner for de med seks riktige! Vi spiller bankerfritt på de litt større bongene, og skal til lukene med følgende:



V65-1 : 9 Sjø Kongen – Har gjort to løp etter den kom inn på stallen til Øystein Tjomsland, og den har vært positiv ved begge anledninger. Nå sist imponerte den over hele 3320mv, og den var ordentlig bra. Blir kolossalt hardt betrodd, men den står ikke alene på våre bonger. 5 Tomeld ØK – Er feltes klart beste hest, og den er god nok til å holde lekestue med Sjø Kongen om den viser form etter et par mnd pause. Er helt enorm på sitt beste, og vi tviler på om Bernt hadde dradd denne til Sørlandet en lørdagkveld uten visse ambisjoner. Vi innleder med en DOBBELTBANKER!

V65-2 : 6 De Angelo W. – Viste fin kapasitet ved flere anledninger i fjor som 3-åring, og den skal bli spennende å se i debuten for Karoline Krogh-Hanssen. Har matchet betydelig bedre hester enn dette, og den må bare prøves i omgivelser som dette. At den får en av de bedre kuskene i feltet opp er jo selvfølgelig et stort pluss. MÅ MED PÅ ALT!

V65-3 : 3 Tin Gnist – Debuterte for Johan Kringeland Eriksen sist, og den gikk bra i kulissene etter litt hinder på veien da. Vi hadde 29,6 s 800m med krefter igjen. Det vi ikke likte var at den var litt skjev, men det håper/tror vi er rettet til før denne oppgaven. Har ganske fin grunnkapasitet, den blir kuskeplusset med Åsbjørn Tengsareid, og vi roper et varsko!

V65-4 : 5 Kaksen – Er i bunn og grunn en ordentlig bra hest, og den gjør en spennende start i ny regi denne lørdagen. Vant fem av ni løp i fjor, og den er klart bedre enn det grunnlaget den har på konto. Blir meget interessant å følge etter en pause, og den skal selvfølgelig tas på alvor direkte. OBS!

V65-5 : 3 Trophydore – Prøves som et langskudd mot en ikke veldig hard motstand. Gikk knallsterkt etter galopp sist, og den kom voldsomt bra tilbake da. Viser den slike takter her, og det skulle klaffe med posisjonene så er den fakta god nok til å sjokke. Settes knepent først fra et perfekt spor. 8 Ultimo Tango - Har blitt strøket inn to spor, og får den bare aksjonen å stemme, ja, da er den HELAKTUELL i omgivelser som dette. SKAL MED PÅ ALT!

V65-6 : 1 Whatsoflying SS – Er en banker for de som vil ta en sjanse denne lørdagen. Har plundret i år, men nå sist rakk den endelig å røpe form. Spurtet da bra etter sene luker, og den kom til mål med litt krefter igjen. Er kun middels fra start, og sporet er derfor sjansebetont. Blir den ikke fast, og den leverer som sist, ja, da duger den i massevis. SE OPP!