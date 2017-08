Vi jakter ny lørdagsfest

Olle Goop er aktuell i dagens V65-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En herlig lørdag venter, og hovedfokuset til de fleste er selvfølgelig den strålende V75-omgangen på Momarken. Her venter det 13 millioner til en alenevinner, og løpene starter som vanlig kl.15.00. Før vi skal i gang på Momarken er det imidlertid Klampenborgs tur, og her venter dag en av storhelgen på galoppen. V4-omgangen begynner kl.12.45, mens V5-omgangen begynner kl.14.55. Om kvelden blir det V65 på Färjestad, og her starter V65-1 kl.19.40.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Disse lørdagskveldene med V65 er alltid spennende, og det er kanskje den omgangen i uken som spillere flest jobber minst med. Vi legger dog ALLTID ned flere timer med løpene, og vi plukker rett så det ut herlige gullkorn! Sist lørdag gjorde vi rent bord i V65-spillet, og da ble innfridde følgende objekter : Victoria EK, Explosive Merlot, Cingvar TT, Madam Hill, og Demokritos F. Den lille bongen til Kr.224 satt vi igjen med syv hester i finalen... Der kom det dessverre en mye spilt hest, og vi måtte derfor nøye oss med en utbetaling på Kr.1 451,-.



Til Färjestad lørdag byr vi på bankeren samt en outsider.



Dagens banker:

V65-1 : 9 Ragazza Da Sopra – Har en TOPP mulighet i innledningen. Har funnet storformen, og den har virkelig levert varene de siste gangene. Nest sist spurter den strålende for «pappa-Olle» etter sene luker, og den går pigg i mål. Nå sist er den helt fantastisk fra dødens over 3140ma, og det på en ikke helt enkel bane heller. Knallgode Ferrari River vant det løpet. Her er Ragazza Da Sopra riktig ute, den står i en bra rygg fra start, og vi blir svært overrasket om denne ikke dukker opp på foto. VI TROR HARDT!

Dagens outsider:

V65-2 : 9 Cagnes Sur Mer – Holder vi høyt på ren kapasitet, og dette er en ordentlig bra hoppe når den bare skikker seg. Nå sist ble alt feil, men den så fin ut i kulissene med litt krefter igjen. Her møter den en veldig riktig motstand, smygsporet burde passe veldig bra, og den skal ikke bli enkel å stå i mot tilslutt. SPILLES!