Vi jakter ny suksess i Harstad

Jomar Blekkan og Shocking Icon. Søndag kjører Mats Gunnar Ringberg. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

En strålende trav- og galoppsøndag står foran. Søndag er det klart for premiere for nysatsingen V75 søndag som erstatter V64 Grand Slam. Søndag er det også klart for galopp på Bro Park med både V4 og V5 på plakaten. I tillegg er duket for internasjonal V65 i Harstad søndag kveld.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det var duket for en ordentlig LUKEFEST for våre kunder i Harstad 5. februar! I V5-spillet ble det fullklaff for det mellomste V5-forslaget (innl.pris kr 480) , og det betalte ut helt fantastiske Kr.26 104. Tre andelslag med fire andeler a kr 125 på Eksperten (6 526 kr tilbake per andel), ett andelslag fem andeler a kr 101 (5 220 kr tilbake per andel) og ett andelslag ti andeler a kr 50 (2 610 tilbake per andel), var gledelig nok blant de andelslagene til Nettavisen som fikk ta del i den strålende V5-suksessen.

Det er høydepunktet vårt i Harstad hittil i 2017, men nå er vi sulten på mer! Gå ikke glipp av følgende til dagens kjøring:

V65-1 : 10 Myr Faksen – Pleier å gjøre kort prosess i disse løpene i Harstad, og det er fort mulig at det igjen dreier seg om en ny vanntett seier for vinnermaskinen. Nå sist i Sverige ble den feildisponert, og den galopperte på oppløpet som mulig vinner da. Her kommer den ut i et lite felt, den blir igjen kjørt på rygger, og sjansene for at den blåser alt tilslutt er selvfølgelig store. 2 Loke Faks (denne ble strøket ca 1230 søndag) – Er den som er skummel om Myr Faksen skulle prestere under pari. Har nemlig vært positiv i tøffe omgivelser, og den har veldig spennende betingelser foran seg på søndag. Tidlig tet, dempe, og har den en maks dag, ja, da kan den fakta skrelle!

V65-2 : 6 Lykke Sara – Serverte vi som en godbit nest sist, og det ble en sikker seier da. Nå sist viste den fin fart mellom galoppene, og formen er uforandret fin. Får HC Holm opp som kusk, den er dønn riktig ute når det gjelder motstand, og feilfritt kjemper den normalt om seieren. MÅ MED!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-3 : 2 Shocking Icon – Vinner dette fra rygg leder? Vi tror på tet for 3 BWT Hellion, og utvendig der kommer vel 7 Priority Photo? Dermed kan dette bli veldig riktig for hesten som kommer ut etter pause. Shocking Icon var brenngod gjennom fjoråret, og den viste seg å være en av de beste i Harstad. Nå ligger man noe lavt etter pause, og forteller at den skal få et fint løp. Det tror vi også at den får, men vi tror også at dette kan bli veldig riktig for den speedige traveren. Prøves direkte!

V65-4 : 3 Veels Balo – Er en klink vinner på ren utregning mot 10 Engas Rimfaksa som den slo fra likestart 8. januar. Var også OK på Leangen etter en dårlig innledning sist, og da viste den 27,1 s 800m. Er opplagt en mulig banker på de litt mindre bongene. Det dreier seg om en travsikker, og starthurtig vallak. 10 Engas Rimfaksa – Er det like soleklare motbudet. Har vært meget bra på slutten, og den kom alene til mål sist. Skulle favoritten få svar innledningsvis, ja, da trenger det ikke å være feil å komme bakfra. To hester gjør opp!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 6 Sagitta – Gikk fullt godkjent etter en tidlig galopp sist, og da stod den altså likt med både 10 Hot Mama + 11 Chica NL. Nå er den gunstigere ute, den har fått dette løpet i kroppen etter pause, og den kan ventes forbedret. Trenger ikke å være borte med klaff. OBS! 8 Trade A. Photo – Var knallgod til seier sist, og den kommer til Harstad med flott form i kroppen. Dalen opp er aldri feil, og den er HELAKTUELL med den minste klaff!

V65-6 : 5 Onboard Broline – Trenger ikke å være borte i en fin finale. Har nemlig møtt vel så gode hester som dette på slutten, og nest sist sitter den faktisk fast med krefter igjen mot en helt annen verden av hester kontra det den møter nå. Er meget kjapp i vei, og fra for eksempel rygg leder kan den skrelle til! 3 Truman Zet – Står oppført med feilfritt, og tiden 18,6 sist. Det er feil. Det korrekte er at den galopperte i angrep mot oppløpet, men kom styggfort tilbake når den fant travet. Er kjapp i vei, den har fått et løp i kroppen, og den MÅ med på alt fra meget fine betingelser.