Vi jakter ny suksess i Harstad

Dag Sveinung Dalen og Polar Northug. Lørdag kommer de ut i Harstad. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Lerum med luketømming i Bergen 18. mai!

Det var igjen duket for en herlig opptur i Bergen denne torsdagen, og tipsene satt knallbra! Nettavisens forslag på Kr.900 satt som spikret, og det betalte ut hele Kr.23 044,-. Sjokket, Showmethevictory (7,7%), ble lansert i finalen, og følgende info ble gitt:



V65-6 : 1 Showmethevictory – De klart beste hestene i feltet er 2 Final Countdown/9 Queenswood. Dog er Final Countdown veldig usikker, mens Queenswood ikke er i like bra form så da hun radet opp. Vi velger derfor å spekulere, og vi gjør det med en hest som har et spennende løp foran seg. Showmetheglory gikk dessuten sterkt etter en grov galopp sist, og det var første gang ut etter pause. Er god på sitt beste, den er stabil på volte, og Lars Tore Hauge opp er et stort pluss. MÅ TAS PÅ ALVOR!

På Eksperten ble det fullklaff for totalt elleve lag, og de var som følger:

* To systemer (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.24 067,-



* To flate bonger (fire andeler a Kr.899) betalte ut Kr.25 090,-



* Tre flate bonger (fire andeler a Kr.500) betalte ut Kr.24 067,-



* To flate bonger (fire andeler a Kr.300) betalte ut Kr.23 385,-

* En flat bong (fire andeler a Kr.250) betalte ut Kr.23 044,-

* En flat bong (fem andeler a Kr.200) betalte ut Kr.23 044,-

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

V5-tipsene våre til Harstad sist lørdag var rett og slett knallsterke. Moe Aria (3-valg), og Romleskaft (2-valg) innfridde begge som våre tipsenere. Supersjokket i finalen, Fiia Wizard (5,0%), var med på samtlige bonger. Nettavisens mellomste forslag på Kr.432 betalte ut herlige Kr.8 974,-. På Eksperten satt samtlige V5-bonger, og her tok vi med oss ca 21% av den totale V5-kassen!

Nå jakter vi ny opptur i Harstad, og her er det bare å ta rygg på følgende:

V65-1 : 10 Skeie Borka – Her blir 3 Valle Trygg hardt betrodd, men vær OBS på at vi her snakker om en hest som har blitt disket for galopp i 6 av 9-løp som den har gått… Vi retter søkelyset mot andre hester, og 10 Skeie Borka er normalt travsikker når den er i orden. Fikk maks etter pause sist, men var uansett positiv mot en såpass bra hest som Moe Aria. Nå er det opp med Dag-Sveinung Dalen, og får bare Skeie Borka ryggløpet sitt, ja, da kan den felle alt. PASSES!

V65-2 : 2 Plenkrutt – 6 Polar Northug er 40m tøffere ute enn løpet sist, og dette er ingen enkel oppgave for det som trolig blir dagens tyngste favoritt. Så heller ikke veldig sprek ut i målgangen sist, og vi må bare spekulere. 2 Plenkrutt er nå 40m billigere ute enn storfavoritten fra løpet sist, og i løpet sist ble den sittende bom fast med krefter igjen. Kan absolutt skrelle med klaff nå, og vi roper et varsko!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Vi banker frekt!:

V65-3 : 8 Buck Boko – Er det soleklare spillet her. I Finland sist får den et tøft opplegg mot meget gode hester, og den er tapper i nederlaget. I Harstad nest sist knuser den 6 Shocking Icon fra dødens, men greier ikke å svare Boztheman tilslutt. Tåler tøffe opplegg, og spørsmålet er om noen innvendig tør å svare? 6 Shocking Icon er best med rygg, og uten storform søker man rygg? 7 Priority Photo fikk helt uvirkelig svar av en sjanseløs hest sist, og ble kjørt ned i kjelleren. Så heller ikke helt 100% ut i målgangen. Defensivt opplegg nå? Dermed tror vi KLART MEST på en formtoppet Buck Boko. Kusk i mot.

V65-4 : 6 Brønnlund Ask – Må bare prøves nå. Den spurtet bra nest sist, mens den ble sittende bom fast som helt ubrukt sist. Har fått tre løp i kroppen etter pause, og nå er storformen på plass. Vant tre løp i fjor, og de løpene ble vunnet i mai/juni. Trives på denne tiden av året, og nå kan det være duket for årets første seier. SKAL MED PÅ ALT!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

V65-5 : 5 Gylden Kongen – Debuterte for ny trener sist, og den varslet en viss form etter pausen. Var ordentlig pigg på bittet innvendig, ble så grovt hindret på siste bortre, og den tapte flere lengder til feltet. Var på vei til å avslutte sterkt i kulissene før galoppen kom på oppløpet. Morten Carlsen opp trenger ikke å være feil, og uten noe tull på veien så duger den i omgivelser som dette. OBS!

V65-6 : 6 Lady’s Blue News – Er den beste i feltet, den er på vei mot storformen, og den tåler tøffe opplegg. Var meget tapper i nederlaget sist, og den falt virkelig med flagget til topps da. Skal normalt bare bli bedre og bedre fremover, den er ikke redd dødens, og går alt riktig for seg, ja, da skal mulighetene være fine. SPILLES!