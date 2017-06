Vi jakter ny suksess i lunsjen

Mikael J Andersson er aktuell i dagens V65-omgang. Foto: Anders Kongsrud/hesteguiden.com.

En fantastisk weekend venter, og for vi som elsker stor sport og stort spill i Norge, ja, da er denne helgen høydepunktet. På Bjerke lørdag er det GULLJACKPOT i V75, og det betyr ca fire millioner ekstra i sjuerpotten. Søndag venter årets Oslo Grand Prix med en gedigen internasjonal V75-omgang. Her blir det trav i verdensklasse, og enorme potter å spille om.

Når det gjelder dagen i dag så starter vi opp med lunsj fra "speedwaybanen" Åmål kl.12.45. Her venter en HØYINTERESSANT V65-omgang. Jarlsberg byr så på en helt fantastisk V65-omgang med start kl.18.50. Dagen avrundes med et utfordrende V64-spill fra Östersund kl.19.25.

Lerum med samlebongfest til lunsj – Kr.900 ble til Kr.10 895!

Det ble bra treff for flere av våre samlebonger til Umåker i lunsjen 8. Juni.

Begge bankerne innfridde, og Nettavisens største bong på Kr.900 betalte ut solide Kr.10 895,-.



Åmål står for dagens lunsjtrav, og dette er altså en bane med et oppløp på svært korte 105 meter. Her er det GULL VERDT å være med i fremste rekke direkte. V65-omgangen som venter er av det spennende slaget, og de helt klinke bankerne finnes ikke. Vi skal til lukene med følgende:



V65-1 : 3 Cotton Club – Står helt riktig til i innledningsløpet, og den kommer dessuten til start med toppform i kroppen. Vant sprettlett sist, og det var første gang i karrieren at den gikk uten sko bak. Er veldig bra på sitt beste, og skulle den kunne kjøre seg tidlig til tet her, ja, da er dette hesten å slå. OBS!

Dagens banker:

V65-2 : 7 Matteo Manassero – Var meget bra etter pause sist, og den solgte seg da dyrt fra tet. Var noe tung i kroppen, og normalt skal den blåseren bare ha gjort godt. Er kjapp i vei, og fra tidlig tet er fort dette løpet kjørt. Skal stå først på ranken, og også vi tror MYE på favoritten.

V65-3 : 1 Vikens Energy – Småskummelt løp hvor det kan smelle. Vår ide står innbydende til denne fredagen, og vi blir ikke overrasket om den tauer dette løpet rundt. Var riktignok ikke helt på topp sist, men nest sist sitter den BOM FAST på gode 16,2/2140ma. Kan slå til som et helfrekt objekt om den er på sitt beste!

V65-4 : 1 Ejo Blesa – Er en hoppe under utvikling, og nå sist feilet den i seierskampen på oppløpet. Var klink overlegen sist den var i Sverige, og det er tydelig at pisken gjorde nytten på denne. Er litt spesiell fra start, men går den biten greit så kjemper den om seieren. SPILLES!

V65-5 : 7 La Diva – Har vært meget god etter at man rykket skoene på den, og den har kommet til mål med krefter igjen de to siste gangene. Her burde den få gratis tet, og får den bare dempe litt på veien, ja, da kan den renne unna. Dog er vi usikker på om distansen er et pluss, og vi tør ikke å banke den. Motivert, men…

V65-6 : 5 Ängens Kryptonit – Flott V65-finale med flere aktuelle seierskandidater på farten. Vårt drag har fått tre løp i kroppen etter pause, og den har vinnerform i kroppen. Var heroisk i nederlaget sist, og den kjempet meget bra på da. Står innenfor favoritten, og det kan fort bli utslagsgivende på en bane som Åmål. OBS!