Vi jakter ny supersuksess i Harstad

Dag Sveinung Dalen og Polar Northug. Søndag kommer de ut i V65-1. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

En herlig søndag venter for vi som liker å spille på trav, og i dag er moroa allerede i gang kl.12.45. Bergsåker knaller til med en spennende lunsj, og her skal vi være med å kjempe om fine kroner! Deretter venter en gedigen jackpotomgang i V64-spillet! Örebro står for løpene, og her ligger det hele 2 569 297 ekstra i potten! V64-1 starter kl.16.10. Uken avrundes i Harstad, og V65-spillet er i gang kl.18.15. Glem ikke at vi tømte lukene i Harstad sist, og det ble en ordentlig spillfest for våre kunder! Dacapo nå?

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Det var duket for en ordentlig LUKEFEST for våre kunder i Harstad sist! I V5-spillet ble det fullklaff for det mellomste V5-forslaget (innl.pris kr 480) , og det betalte ut helt fantastiske Kr.26 104. Tre andelslag med fire andeler a kr 125 på Eksperten (6 526 kr tilbake per andel), ett andelslag fem andeler a kr 101 (5 220 kr tilbake per andel) og ett andelslag ti andeler a kr 50 (2 610 tilbake per andel), var gledelig nok blant de andelslagene til Nettavisen som fikk ta del i den strålende V5-suksessen.

I V65-spillet der det var stor jackpotomgang, ble det noe mer favorittpreget, men Nettavisens aller minste V65-forslag (innl.pris 150 kr) satt uansett klokkerent og betalte tilbake 1 524 kr.

Nå jakter vi ny supersuksess på isen fra Harstad! Sjekk ut følgende:



V65-1 : 2 Polar Northug – Blir kolossalt hardt betrodd i dagens V65-omgang, og den har også en meget god mulighet. Fikk maks bak «umulige» Myr Faksen sist, men har ellers ikke gjort mye feil på slutten. Er veldig kjapp i vei når den blir laddet med, og mot den «vanlige gjengen» ligger det meste til rette. Motivert storfavoritt! For de som velger å spekulere, ja, da er det trolig kun en hest i mot, og det er 4 Svart Jo. Denne holder en uforandret fin form, og glem ikke at den plukket ned Polar Northug fra dødens 02.10.2016… Kan altså MYE på en god dag, og den skal først med om Polar Northug garderes.

V65-2 : 6 Sound Of Music – Her er det elendig klasse på hestene, og det skal ikke veldig mye til for å vinne et løp som dette. Vår ide kom ut etter pause i Boden sist, og den varslet form etter galopp der. Gikk 16,9 s 1900m etter galopp, og det uten at kusken presset den noe sånn veldig. Stian Pettersen opp er spennende, og går den bare feilfritt nedover startsiden så dukker den opp i fremste rekke. Hadde kun 5,7% av innsatsene på seg når vi jobbet med dette tipset, og det er altfor lite…

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

V65-3 : 4 Beach Fighter – Har egentlig et gaveløp foran seg her, og hadde den vært i sin beste form, ja, da kunne vi «tatt av strikken». Har dog vært skadet, og den har fått fire løp i kroppen etter det lange avbrekket. Nå sist varslet den form, og den fullførte meget fint da. Følger bilen fra start, og normalt piler den til tet. Skulle HC Holm få dempe mye underveis, ja, da skal sjansene være store for at den får renne unna… SPILLES mot en billig gjeng!

V65-4 : 7 Tangen Vår – Har alltid hatt stor kapasitet, og nå virker den også mye mer stabil enn tidligere. Var klin overlegen sist, og den var også klin overlegen nest sist (ble da disket). Har et gunstig lavt grunnlag i forhold til kapasitet, og den har selvfølgelig en fin sjanse om den går feilfritt. Vi dobler dog opp alle bongene med 4 Brønnlund Ask, og låser løpet på disse to. Brønnlund Ask har fått to løp i kroppen etter pause, og her er det storform pågang. Feilet som helt klink på oppløpet sist når kusken var uheldig og kjørte oppi foranliggende vogn. Møter en billig gjeng, Stian Pettersen får sjansen, og man må være på vakt!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

V65-5 : 2 Wizard – Var knallgod i et par løp i i fjor høst, og det er en hest med flott grunnkapasitet. Har nå fått to løp i kroppen etter en pause, og det har nok gjort veldig godt. Nå sist fikk den et tøft opplegg i dødens, og det at den trekker seg tilslutt er det ikke noe å si på. Her kan det bli tet/rygg leder, og på sitt beste duger den. Prøves som et frekt objekt i dønn riktige omgivelser! PS. Var faktisk et sistevalg når vi la ut dette tipset, og da hadde den 0,7% av innsatsene på seg… Det er galskap!

V65-6 : 7 Orlando Croft – Er den beste hesten i finalen, og spesielt over denne distansen. Skulle gjerne hatt den enda litt lengre, men den takler også mellomdistanse på en meget bra måte. Var under pari etter pause nest sist, mens den var kraftig forbedret nå sist. Gikk da helpigg i mål i kulissene etter sene luker, og den hadde alt igjen. Søndag er det opp med Dag-Sveinung Dalen, og mot en overkommelig gjeng må den bare spilles. BANKER FOR DE FREKKE!