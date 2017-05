Vi jakter ny V65-suksess i Bergen

Morten A. Pedersen og Skyfall. Lørdag besøker de Bergen. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Lerum med luketømming i Bergen 18. mai!

Det var igjen duket for en herlig opptur i Bergen denne torsdagen, og tipsene satt knallbra! Nettavisens forslag på Kr.900 satt som spikret, og det betalte ut hele Kr.23 044,-. Sjokket, Showmethevictory (7,7%), ble lansert i finalen, og følgende info ble gitt:



V65-6 : 1 Showmethevictory – De klart beste hestene i feltet er 2 Final Countdown/9 Queenswood. Dog er Final Countdown veldig usikker, mens Queenswood ikke er i like bra form så da hun radet opp. Vi velger derfor å spekulere, og vi gjør det med en hest som har et spennende løp foran seg. Showmetheglory gikk dessuten sterkt etter en grov galopp sist, og det var første gang ut etter pause. Er god på sitt beste, den er stabil på volte, og Lars Tore Hauge opp er et stort pluss. MÅ TAS PÅ ALVOR!

På Eksperten ble det fullklaff for totalt elleve lag, og de var som følger:

* To systemer (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.24 067,-



* To flate bonger (fire andeler a Kr.899) betalte ut Kr.25 090,-



* Tre flate bonger (fire andeler a Kr.500) betalte ut Kr.24 067,-



* To flate bonger (fire andeler a Kr.300) betalte ut Kr.23 385,-

* En flat bong (fire andeler a Kr.250) betalte ut Kr.23 044,-

* En flat bong (fem andeler a Kr.200) betalte ut Kr.23 044,-

Tipsene våre sitter meget bra til Bergen, og sist ble det altså en ny dundrende suksess på banen mellom de syv fjell. Høydepunktet hittil i år på Bergen Travpark kom 26. januar hvor vårt V5-forslag på Kr.960 betalte ut storfine Kr.154 431,-. Nå er imidlertid dette historie, og lørdag er vi sulten på en ytterligere opptur.



Her er dagens tekst til V65-omgangen som starter kl.1830:



V65-1 : 5 Glamour Jet M. – Er det opplagte spillet for oss i innledningsløpet. Vi snakker her om en hoppe som har gjort det bra, og den har overrasket oss positivt. På lørdag kommer den ut i regi Lars Tore Hauge, og det vil ikke overraske oss om han har fått den enda bedre. Er med garanti en av de beste på ren kapasitet, og den må bare prøves i særdeles overkommelige omgivelser. PS. 7 Fam BR – Mange skriker på denne på lørdag, og den er klart god nok på sitt beste. Vær dog klar over at kusken, Miriam Gudmestad, har 0 seire på 71 forsøk…

V65-2 : 2 Millrain – Debuterte for Anita Wergeland sist, og den var helt OK. Kommer nå ut etter pause, og får hun denne til, ja, da skal den duge godt i grunnlaget i Bergen. Sliter dog med viljen, og det er ikke snakk om noen alenestrek. 12 Arctic Tanic – Kan være den spennende hesten i dette åpne løpet. Den er nybehandlet siden sist, den har fin fart i kroppen sin, og med rygghjelp trenger den ikke å være ueffen i omgivelser som dette… OBS!

V65-3 : 6 Skyfall – Favoritten 2 I Am The Tiger er blitt strøket, og da ser plutselig dette veldig riktig ut for vår banker. Husk på at dette er et forsøk til en finale som går senere på kvelden, og der er førstepremien 30 000. Vi er derfor klart inn på at de fleste vil kjøre så billig som mulig, og dermed ligger MYE til rette for at Morten Almeland Pedersen kan bløffe dette hjem fra tet med sin springer. Gikk helt greit i kulissene sist, og var god toer i finalen på Bjerke tredje sist. Kan nesten ikke få en finere oppgave enn dette, og vi anbefaler et bankerspill!

V65-4 : 3 Teddy Jenta – Er en klar OBS-hest for oss denne lørdagen. Den var positiv for Herman Tvedt tredje sist, og den varslet form da. Så ble det galopp for «vepsen» Vidar Hop nest sist, mens den sist ble sittende bom fast over mål i kulissene. Var da ute mot bedre hester enn dette. Nå er Herman tilbake i «jolla», og feilfritt duger den godt i omgivelser som dette. SKAL PASSES!

V65-5 : 3 Hopeful Tooma – Er egentlig god nok i massevis, men den har skuffet litt på slutten, og ikke vært helt som best. Nå skal den være forbedret igjen, sporet passer den helt ypperlig, og Svein Ove Wassberg opp sier ikke vi nei takk til! Det er ikke veldig tøft i mot her, og fra andre/tredje utvendig er Hopeful Tooma aktuell om den viser noe i nærheten av sitt beste. KAN SKRELLE!

V65-6 : 2 Olu Lykkjar – Hadde normalt vært en banker over 2100ma. Dog skal det her dreie seg om en oppjaget sprint, den er noe tøffere ute, og vi finner derfor verdi i å spekulere litt. Nå sist var den bunnsolid til seier, og da hadde vi 24,9 s 1000m på klokken. 3 Tangen Tia – Er veldig riktig ute nå, og den MÅ tas på alvor. Sist kjempet den bra mot betydelig bedre hester enn dette, og her er det ned en klasse. Er hyggelig fra start når den blir laddet med, og vi synes dette ser meget spennende ut på forhånd. OBS!