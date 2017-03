Vi jakter ny V65-suksess på Forus

Geir Mikkelsen er meget aktuell på Forus tirsdag. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Vi er kommet godt i gang med en ny uke, og høydepunktet denne uken er V75 på Bergen Travpark om lørdagen. Vi gleder oss også mye til jackpotomgangen i V75 til Halmstad om søndagen. Her ligger det altså hele 5 029 374 ekstra i sjuerpotten. Når det gjelder dagen i dag så sparkes den i gang med lunsj til Sverige. Axevalla står for løpene, og V4-omgangen starter som vanlig kl.12.20. Om kvelden er det Forus som kjører norges V65-omgang med start kl.18.50. Dagen avsluttes på Jägersro, og her er V64-spillet i gang kl.19.25.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Lerum med V65-suksess på Forus 28. februar!

Det ble dessverre ingen opptur for våre systemer i jackpotomgangen denne tirsdagen (traff ikke på utgangene), men på vår flate bankerfrie-bong på Nettavisen til Kr.1 200 ble det fullklaff! Her kunne man hente ut hele Kr.15 611 om man hadde levert den.

På Eksperten ble det fullklaff for totalt ni bonger! Sjekk ut følgende:



* En bong med fem andeler a Kr.200 - den bongen betalte ut Kr.15 365,-

* To bonger med fire andeler a Kr.250 - de bongene betalte ut Kr.15 365,-.



* To bonger med fire andeler a Kr.300 - de bongene betalte ut Kr.15 611,-

* Fire bonger med fire andeler a Kr.500 - de bongene betalte ut Kr.16 103,-



Ny herlig opptur i Bergen! Deilig V65-klaff 23. februar!

Det ble igjen servert solide tips fra undertegnede til Bergen Travpark denne torsdagen! Super Strong (17%), og Arthurian Hanover (9,9%) var to lekre ideer som innfridde! På Eksperten ble det fullklaff for to flate bonger (fire andeler a Kr.500), samt to systemer (fire andeler a Kr.1 000). Utbetalingen ble meget fine Kr.21 672,-.

PS! Høydepunktet hittil i år på Bergen Travpark, kom 26. januar, hvor vårt V5-forslag på Kr.960 betalte ut storfine Kr.154 431,-.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Det ble altså V65-SUKSESS på Forus sist tirsdag, og det er ingen tvil om at vi går for gull igjen denne tirsdagen! Flere spennende objekter er pågang, og her er det bare å ta rygg mot lukene! Sjekk ut følgende:



Vår frekke banker:

V65-1 : 1 Anna KB – Har en stor sjanse i innledningen denne tirsdagen, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt! Var glitrende opplagt etter pause sist, og den falt virkelig med flagget til topps da! Her skal sjansene for tet være meget gode, og på en kjapp bane ser vi ikke helt hvem som skal kunne felle den. VI TROR HARDT!

V65-2 : 3 Dag Julius – Gikk endelig feilfritt etter kastrasjon sist, og vips så går den store sal ordentlig til i lukene på den. Det er altså kun tre mnd siden den ble kastrert, og det er ikke nok til at den allerede skal være helt stabil. Dessuten virket den tung som bly, og veldig entaktet. Nei, denne storfavoritten må vi bare prøve å felle. 1 Særheims Jerka – Er en helt middels hoppe som ofte har startet fra tillegg. Var helt grei i nederlaget sist, og vi føler den er på riktig vei med noen løp i kroppen etter pause. Har drømmebetingelser foran seg nå, og den er verdt et forsøk som sjokk!

V65-3 : 1 Whatsoflying SS – Er fullstendig overlegen i dette feltet om den bare går feilfritt. Har dog rotet tre ganger etter pause, og det gjør oss usikker. Det er uforandret gode rapporter på den, og feilfritt taper den neppe. Går nemlig en 12-tid alle dager i uken, og det kan ingen straffe. Er dog ingen banker pga de siste innsatser, og vi tar med noen hester i mot.

V65-4 : 2 Lucky Run – Kan vinne dette monteløpet fra rygg leder, samt tet. Den var klart bra i nederlaget etter pause sist, og den blåseren gjorde nok veldig godt. Er en skikkelig flink montehest, og den pleier å hevde seg når den står til slik som nå. Plasseres knepen foran den store favoritten, 1 Candy King.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

V65-5 : 1 Godtepåsen – Hadde slått 8 G. Jerken om den ikke hadde feilet på oppløpet nest sist, og da stod de likt som nå. Sist kom seieren for Godtepåsen, og den er under en veldig fin utvikling. Fra tet på en kjapp bane blir den umulig enkel å fange, og det kan være dags for revansje mot den store favoritten. MÅ MED PÅ ALT!

V65-6 : 2 V.P. ‘S Victory – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den er på vei mot formen. Gikk helt OK i kulissene sist, og den var ikke langt bak en såpass god hest som Hopeful Tooma i mål (stod 20m bak). Nå passer distansen langt bedre, sporet er perfekt, og kusken er i dytten. Kan skrelle på en maks dag!