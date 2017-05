Vi jakter ny V65-suksess på Momarken

Best Ruggen og Ole Johan Østre. Tirsdag kommer de ut på Momarken. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

V4 Skellefteå: En lunsj med stort potensial

Oddstips 1: Norge må vinne skjebnekampen

Oddstips 2: Adem Güven tilbake for Kongsvinger

Oddstips 3: Forsvarsmesterne Juventus gjør jobben

Lotto: Nye supergevinster



Herlig fulltreff fra Leirvåg på Leangen 8. mai - tok du rygg?

Det ble fullklaff for totalt ÅTTE BONGER på Eksperten denne mandagen, og bongene hadde alle navnet "LeirvågV65JaktLeangen". Banker av stål var Komnes Omer, og Baloo N. ble det stormvarslet for mot en av dagens tynsgte favoritter, Chef Superb. Bongene kostet fra Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300) til Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500), og betalte ut fra Kr.10 964 til Kr.11 303,-. Vi gratulerer de som var med på denne oppturen!



Lukene ble tømt i lunsjen på Bjerke 8. mai!

Untertegnede var på hugget i lunsjen på Bjerke denne mandagen, og tipsene var knallsterke. Nettavisens minste V5-bong på Kr.240 satt som den skulle, og betalte ut Kr.2 213,-. Her banket vi blant annet 13,50 oddseren Bulldozer, og følgende info ble gitt:



V5-2 : 3 Bulldozer – Gikk et strålende løp etter galopp sist, og dette er en traver med bra kapasitet i forhold til det grunnlaget den har på konto. Tiden som den havnet på sist må sees i lys av en krevende bane. Her står den helt riktig til, og feilfritt skal noen og enhver få kjørt seg. MÅ MED PÅ ALT!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

To siste info bonger betalte ut Kr.24 556 på Forus 6. mai!

Det ble ikke helt lettløst på Forus denne lørdagen, og heller ikke undertegnede var god nok. Dog ble det en saftig "trøst" for to siste info bonger fra undertegnede (fire andeler a Kr.899). Disse inneholdt syv seksere, og en haug med femmere. Utbetaling på disse bongene Kr.24 556,-.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Vi har en knallspennende tirsdag foran oss, og det naturlige høydepunktet skjer på Axevalla kl.19.25. Her er det nemlig DOBBEL-JACKPOT i V64-SPILLET, og det ligger altså enorme 1.935.228 ekstra i sekserpotten. Her skal det imidlertid dreie seg om en av våre store favorittbaner, Momarken. Sist tirsdag satt igjen tipsene knallbra på denne banen, og vårt mellomste forslag på Kr.432 betalte ut Kr.4 255,-.

Nå jakter vi ny suksess til Momarken, og nå byr vi på følgende:

V65-1 : 12 Pretty Tatiya – Innledningsløpet denne tirsdagen er VIDÅPENT, og ikke mange av disse er sjanseløse. Hesten vi plasserer først fikk maks etter pause sist, men tidsmessig må det være mer enn godkjent. Ventes forbedret til denne starten, og med tempo trenger den ikke å bli enkel å stå i mot nedover det lange oppløpet. Prøves som et helfrekt objekt mot den store favoritten!

V65-2 : 10 Calzolari – Møtte betydelig bedre hester enn dette i fjor, og det er snakk om en OK hest på sitt beste. Gikk et greit løp etter en lengre pause sist, men det løpet trengte den. Kan ventes forbedret til denne oppgaven, og med tempo trenger den ikke å være helt borte i et småskummelt løp. PS. 7 Lord Wine – Er best på ren kapasitet, men den er dessverre håpløst ustabil. Hadde null sjanse å komme seg gjennom den første svingen på Klosterskogen sist, og galoppen kom som brev i posten. Feilfritt vinner den, men…

V65-3 : 6 Krylling Sol – Blir ikke spilt her, og den var ute som et 12-valg (1,2%) når vi la ut dette tipset. Det er intet annet enn galskap, og her må man være på vakt. Vi snakker om en formtoppet hoppe med vinnerform i kroppen sin, og det at den nå skal gå monte ser vi kun på som et pluss. Kom meget sterkt tilbake etter galopp sist, og den varslet altså form så det holdt. PASSES MED KLAFF! 2 Marve Tinn (denne ble strøket på tirsdag) – Er en annen hest som neppe blir veldig mye spilt, men hvorfor tar man egentlig turen fra Trondheim til Momarken en tirsdag om denne ikke trener bra? Kommer ut etter pause, har vist bra takter i monte tidligere, og den har en spennende oppgave foran seg. OBS!

V65-4 : 3 Gonagas Rebell – Er under en klar utvikling, og den ligger i skorpen. Var på vei til å gjøre et strålende løp før den feilet på oppløpet sist. Her skremmer ikke motstanden, og den har en FIN mulighet uten noe tull på veien. 1 Ejo Blesa – Kom helt fullstendig alene til mål i årsdebuten sist, og den var meget god direkte. Gøran Antonsen flyter det ordentlig bra på for nå, og det skal bli spennende å se om denne kanskje er enda bedre med en blåser i kroppen. Motbudet!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 9 Ubuntu – Er det soleklare objektet i dette løpet. Den har tidligere hevdet seg bra på Forus i ganske tøffe omgivelser, og den har litt inne når den først har dagen. Nå sist gikk den 13,2 s 1000m, og var helt OK. Står ypperlig til for å smyge med denne tirsdagen, og med tempo kan den felle alt på speed. SKAL PASSES!

V65-6 : 4 Best Ruggen – Er litt skev, den henger tom, og den er ikke helt kjørbar. Har likevel gjort to knallbra løp etter pause, og nå kommer seieren? Feilet som klink vinner nest sist, mens den nå sist er meget god toer bak kapable Bråtnesfaks. Best Ruggen går ned en klasse på tirsdag, den er alternativt behandlet siden sist, og henger den bare sånn noenlunde i sammen, ja, da taper den normalt ikke dette løpet. Vi banker i en superspennende omgang!