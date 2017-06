Vi jakter V65-cashen med to bankere

Joakim Lövgren er aktuell i dagens V65-omgang. Foto: hesteguiden.com

Vi har en herlig weekend i vente, og her er det utrolig mye å glede seg til. Høydepunktet skjer selvfølgelig i Drammen lørdag hvor en strålende V75-omgang venter. Glem ikke at det ligger hele 13 millioner å venter på en alenevinner. V75-1 starter som vanlig kl.15.00. Når det gjelder dagen i dag så starter den kl.12.45 i Kalmar. Her venter det et interessant V65-spill hvor vi byr på to bankere. Biri byr så på en særdeles utfordrende V65-omgang kl.18.50. Fredagen avrundes fra Bergsåker med en fantastisk JACKPOTOMGANG i V64-spillet. Hele 991.631 ligger ekstra i dagens sekserpott, og løpene starter som vanlig kl.19.25.

Kalmar står for dagens V65-lunsj, og det er en interessant omgang vi har foran oss. To meget talentfulle bankere skal sende oss inn i kampen om tusenlappene i dagens V65-spill. Sjekk ut følgende:



V65-1 : 3 Rajah Silvio – Var bra i nederlaget sist, og den ble kun plukket ned av kapable Gomez da. Første gang ut etter en lengre pause, nest sist, feiler den i strid på oppløpet mot gode Explosive Merlot. Er nå billigere ute, rapportene på den er veldig fine, og uten noe tull på veien dreier dette seg trolig om en klink vinner. Motivert storfavoritt, men vi tør ikke å banke den før vi ser vinnervilje/stabile takter.

V65-2 : 15 Gute Band – Kan være en banker for de som ønsker å gå tynt. Dette er en ordentlig bra 5-åring, og den var bunnsolid etter pause sist. Tredje sist taper den kun for to knallgode hester i grunnlaget, og det er i det hele tatt en hest under utvikling. Kevin Oscarsson gjør det stadig bedre, og klaffer det bare litt på veien skal mulighetene være meget fine. SPILLES!

Dagens første banker:

V65-3 : 6 Winner’s Wine – Har et gaveløp foran seg denne fredagen, og vi kan ikke spekulere. På sitt beste er dette en av de beste 4-åringene i Sverige, og den er helt enorm når den først har dagen. Gikk 12,2 s 700m sist, og den fullførte OK etter en liten pause. Skal være hakket bedre på fredag, og den kan ikke få et billigere løp enn dette. Om bare aksjonen henger sammen hele veien så snakker vi normalt om en klink vinner!

Dagens andre banker:

V65-4 : 3 Husse Boko – Er en ny klar banker i dagens V65-omgang. Den var strålende i comebacket sist, og via 14,1 s 1000m kom den alene til mål. Joakim Lövgren holder denne høyt, og det skal være en god del å gå på. Her er det ekstremt billig i mot, og feilfritt skal det normalt ikke være snakk om saken. BANKER!

V65-5 : 6 Different In – Her er det ganske jevnt, og vi velger å ta med noen hester på bongene. Draget har gjort jevnt bra løp mot OK motstand, og nå sist spurtet den strålende. Var ikke tom i mål, og den fikk et klart pluss av oss. Her er den dønn riktig ute når det gjelder motstand, og med den minste flyt må den være helaktuell. OBS!

V65-6 : 3 Elmer Gold – Småskummel finale med nesten bare formløse hester på farten. Hesten vi setter først har fått fire løp i kroppen etter pause, den er bedre enn raden, og den blir kuskeplusset med Christoffer Eriksson. Kan dessuten åpne bak bilen, og på forhånd ser dette veldig riktig ut. Prøves som en frekkis i dagens mest åpne løp.