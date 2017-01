Vi jakter V65-suksess med to bankere

Adrian Solberg Akselsen og Odd Herakles. Tirsdag kommer de ut på Momarken. foto_Roge Svalsr¿d_hesteguiden.com

Momarken, en av våre store favorittbaner, står for kveldens V65-løp. Når det gjelder dagens omgang så velger vi å spille med to bankere. Den ene kommer fra Norge, og den andre kommer fra Sverige. Da får vi råd til ganske bred gardering i flere av de andre løpene, og det skal svært lite til før utbetalingen fyker i været. Sjekk ut følgende:



V65-1 : 6 Skyfall – Er en OK 4-åring, og den blir hardt betrodd i årsdebuten. Utviklet seg fint på tampen av fjoråret, og den har bra kapasitet målt opp mot det grunnlaget den har på konto. Skulle den kanskje komme seg foran her, ja, da snakker vi om en stor sjanse. Ble dog sliten på slutten av fjoråret, den har ikke hatt en spesielt lang pause, og vi tør derfor ikke å gå ALL IN på den. 1 Cooper Sisu – Har vært noen ganger nede på 15/16-tallet over denne distansen, og den er ikke så verst. Står dessuten spennende til, den har bra kusk, og utgangsposisjonen er interessant. OBS!

V65-2 : 8 Åls Faksen – Har en voldsom toppfart i kroppen sin, men den har sine nykker, og den er ikke til å stole på. Var relativt villig i sine første løp, men ikke like villig i sine to siste løp. Om den tar i hele veien, om den får ryggløpet sitt, ja, da blåser den ned alt! Vi tør ikke å la den stå alene da vi ikke stoler helt på den. 1 Gardin Trappa – Har vist en veldig fart, men den er også usikker. Vant med galopp nest sist, mens den feilet fra seg en fin premie sist. Kuske-Cato burde passe bra på en hest som dette, og den skal ikke undervurderes.

V65-3 : 10 Elaine BR – Gjorde comeback etter et lengre avbrekk sist, og den var trykket ned til bunnodds i totoen. Her må det ha gått sterke rapporter, og de viste seg også å stemme. Elaine BR vant nemlig sprettlett etter en kjapp avslutning, og den kom til mål med mye krefter igjen. Tiden må sees i lys av en ikke helt enkel bane. Har den tatt det løpet på en riktig måte, og kanskje er enda et hakk opp nå, ja, da er dette hesten å slå!

V65-4 : 1 Rekord Rune – Er vår første banker i dagens V65-omgang. Den var klin overlegen på 12,7 femte sist. Vinner så sikkert etter 13,3 s 800m fjerde sist. Så ble den for hissig i et V75-løp tredje sist, og den trakk seg da etter å ha åpnet på 10/12! Nest sist blåser den inn til en helt overlegen seier, før den fullfører helt OK i V75’en sist. Er herdet mot MYE bedre hester enn dette, den følger bilen fra start, og den må ha en topp mulighet til å lede dette løpet rundt om. BANKER!

V65-5 : 4 Odd Herakles – Matches nok mot litt større løp, og den kan ikke få en billigere oppgave enn dette. Fullførte helt OK etter pause sist, og da møtte den betydelig tøffere motstand enn dette. Er meget kjapp ut bak bilen, og her får den gratis tet. Vi nekter å tro at noen vil prøve å trykke opp noe fart på den store favoritten, og vi kan ikke spekulere. Dette skal bare Odd Herakles vinne. ALL IN!

V65-6 : 12 Tarzan Simoni – Småskummel finale hvor de helt sikre holdepunktene ikke finnes. Tarzan Simoni var utrolig god når den kom til Norge, og den radet opp seire i 2014. Har siden møtt på utfordringer, og den har ikke vært like vass de siste årene. Har dog gjort det helt OK, og den duger mot en såpass billig gjeng som dette. Var positiv både på Bjerke nest sist samt i monteprøveløpet sist, og får den bare litt tempo kan den felle alt. OBS!