Vidåpen V65-jackpot i Boden

Ove A. Lindqvist er som vanlig aktuell når det kjøres løp i Boden. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

JACKPOT-FREDAG! Ai, Ai, Ai, hvilken dag vi har foran oss! Moroa starter allerede kl.12.45 i Boden. Her er det JACKPOT i V65-spillet til lunsj, og det ligger hele 1 014 894 ekstra i sekserpotten. På Jarlsberg er det også JACKPOT i V65-spillet, og her har man fylt opp sekserpotten med 501 262 ekstra. Løpene på Jarlsberg starter kl.18.50. På Åby 35minutter senere er det DOBBEL-JACKPOT i V64-spillet, og her ligger det enorme 4 092 258 ekstra i sekserpotten.

Boden står for dagens lunsj, og det er altså JACKPOT i V65-spillet. Omgangen som venter er særdeles krevende, og vi blir overrasket om ikke dette ender med store kroner for de med seks riktige. Vi skal til lukene med følgende:



V65-1 : Et meget åpent løp innleder denne jackpotomgangen, og vi tar med syv hester. Bak favorittene tar vi også med oss skrellene : 3 Speedy Cash (ny regi), 12 Blind Maker (bedre enn rad), og 15 Doublestar Rapida (skummel om den får travet å stemme). Ingen klar førstehest, og dette er jevnt!

V65-2 : 10 Faks Kevin – Nytt vidåpent løp om da ikke bare favoritten vinner. Faks Kevin tråkket av seg en sko sist, og det var grunnen til galoppene da. Var da ute mot bedre hester enn dette, og nå er den tilbake i omgivelser hvor den normalt skal duge veldig godt. At den også skal få gå med i rygger tror vi er et pluss, og den kan da spare speeden til slutt. Bankes i mangel på andre gode alternativer.

V65-3 : 2 Bone Machine – Har blitt litt merkelig matchet på slutten, og den har altså vært ute på stayerdistanse fire ganger på rad. Med en pappa som Torvald Palema synes vi det er rart. Hesten har dog gjort klart positive løp, og den holder fin form. Nå kommer den ut på en bedre distanse, den er kjapp i vei, og den må tas på alvor! Slår til som en skrell når den nå skal ut på det som trolig er hesten sin beste distanse?

V65-4 : 6 L’Amour Du Gull – Er en 4-åring med bra kapasitet, og den gjør her en spennende årsdebut. Rapportene på den er helt greie, og selv om den ikke skal være i toppform enda så duger den godt mot denne billige gjengen. Får normalt tidlig tet, ingen er god nok til å ofre seg, og favoritten kan dermed få dirigere dette som den vil. Er en banker for de som vil gå tynt i et ellers MEGET ÅPENT løp.

V65-5 : 10 Sauvignon Blance – Har nå fått en vinter på seg hos sin nye trener Katja Melkko, og dette er en av de hestene vi virkelig er spent på denne fredagen. Treneren bak vår ide har enormt høy seiersprosent på de hestene hun sender ut, og i fjor hadde hun 29% i seiersprosent på de hestene hun tok med seg til Sverige. Sauvingnon Blance har vunnet 16 av 40 løp, og den duger godt i grunnlaget. Slår til som en frekkis?

V65-6 : 1 La Fille – Varmet enormt bra sist, men feilet da håpløst fra et trangt spor i volten. Gikk klart bra i kulissene etter denne galoppen, og det er en traver på vei mot formen. Glem ikke at den i fjor vant på Solvalla, og gikk 12,6/2140ma… Er ordentlig bra, og blir den bare ikke fast dreier dette seg om en meget bra sjanse. Banker for de frekke!