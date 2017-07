Vidåpen V65-omgang på Klosterskogen

Tom Erik Solberg og Toto. Søndag kjører Lars Anvar Kolle. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En svært spennende søndag venter, og moroa starter nesten som vanlig fra Sverige. Her blir det galopp i lunsjen, og løpene i Gøteborg begynner kl.12.45. Deretter venter en forrykende JACKPOTOMGANG innen V75-spillet (Grand Slam V75 til kr.1 per rekke), og det ligger altså vel 1,8 millioner ekstra i sjuerpotten. Det er Åmål som står for dagens V75-omgang, og V75-1 starter kl.15.50. Søndagen avsluttes i Skien, og Klosterskogen. Her blir det et internasjonalt V65-spill med stor omsetning! Løpene på Kloster begynner kl.18.15.



Lerum med supertips på V64 til Romme 28. juli!

Det ble servert kruttsterke tips til Romme denne kvelden, og vår minste bong på Kr.192 betalte ut meget fine Kr.2 068,-. Med til historien hører det at bongen hadde åtte hester i bånn, og da er det selvfølgelig surt å få et mye spilt 2-valg... Fire rene tipsenere ble servert, og Klöver All Over, Twin's Vici Lime, Faste Viking, samt Global Unlimited stor først på ranken. Vi gratulerer de som tok rygg.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Klosterskogen avrunder uken med en mildt sagt krevende internasjonal V65-omgang. Her finnes det ingen soleklare bankere, og et par av løpene er "nesten bingo". Dette burde gi bra betalt, og vi skal selvfølgelig være med å kjempe om storcashen. Sjekk ut følgende:



V65-1 : 9 Anica Fine – Hadde vi banket om det ikke var for 2 Soros Kronos. Anica Fine er nemlig veldig grunnkapabel, og den har nå fått to løp i kroppen etter pause. Fikk maks i V75’en sist, men var da ute i knalltøffe omgivelser. Nå er det klart billigere i mot, og det skal dreie seg om en flott mulighet. Vi tar dog med 2 Soros Kronos. Denne likte vi skarpt som 3-åring, og den var et løfte da. Kommer ut med fine rapporter etter et avbrekk på ca 3 år, og denne vil vi ikke ryke på første gangen ut.

V65-2 : 8 Big Boss Man EP – Poengjakt med 14 000 første, og et løp som er alt annet enn enkelt å regne på. Hesten vi plasserer først rader ikke opp, og har kanskje “stolpe” med 0’ere etter dette løpet. Dog har den gjort helt greie løp, gått OK tider, og på søndag blir den enormt kuskeplusset med Eirik Høitomt. Møter dessuten en rekke hester som har mer enn tre ganger mindre grunnlag enn den, og motstandsmessig er dette så enkelt som det kan bli. Slår endelig til nå?

V65-3 : 11 Hof Blesen – Her er det ikke helt lettløst, og vi prøver oss med noe fra dypet. Hof Blesen gikk meget sterkt i kulissene etter galopp sist, og den er i det hele tatt bedre enn raden. Første omvendt på tillegget passer midt i blinken, og feilfritt duger den normalt godt. PASSES!

V65-4 : 5 Frier Birk – Virker “UMULIG” å sveive inn, men man må være klar over at den er MILEVIS bedre enn raden, og formen har knapt nok vært bedre noen gang. Gikk et enormt løp for Frønes etter galopp nest sist, og feilfritt må dette dreie seg om en meget bra mulighet. Prøves som et frekt objekt. 8 Ty Venn – Er vi inne på at fyker til tet, slipper, og kan avgjøre dette via siste indre. Formen er meget bra, og den har levert de siste gangene. Er selvskreven på bongen, og vi må bare varsle for denne også!

V65-5 : 5 Toto – Var Tom Erik Solberg uheldig med i V75’en sist, og hesten sparket altså oppi foranliggende ekvipasje. Dermed kom galoppen, og da var den dagen over. Gangen før jogget den rundt feltet, og den så ordentlig bra ut for dagen. Har vunnet løp på Klosterskogen tidligere, og den skal ikke ha problemer med svingene. Tom Erik Solberg har flott form på stallen sin, og dette MÅ være en bra sjanse for kusk Lars Anvar Kolle. VI BANKER!

V65-6 : 2 Art Miklagard – Er bra ut på volte når den tramper riktig avgårde, og den har svart 5 Tinn Jerker før. Var nok ikke helt på topp sist, men tidsmessig var den mer enn godkjent. Eirik Høitomt opp er selvfølgelig spennende, og løser den ut som den kan på volte, ja, da skal mulighetene være fine. Settes knepent foran 5 Tinn Jerker.